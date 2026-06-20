Las cinco razones por las que el Barça renueva a Andreas Christensen hasta 2028

Hansi Flick ha sido el gran valedor de la extraña continuidad del danés tras dos años casi inéditos marcados por las lesiones; Joan Laporta ha querido tener un detalle con el jugador, pero el principal argumento obedece a motivaciones económicas

El FC Barcelona ha cerrado una de las renovaciones más inesperadas del verano. Andreas Christensen, cuyo contrato expiraba el próximo 30 de junio, seguirá ligado al conjunto azulgrana hasta 2028 después de que ambas partes hayan alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación por dos temporadas más, aunque con una cláusula que permitiría romper el contrato en junio de 2027.

La continuidad del central danés sorprende mucho, sobre todo por su escaso protagonismo en las dos últimas campañas, marcadas por las lesiones. Sin embargo, en el Camp Nou consideran que existen razones de peso para seguir apostando por un futbolista que todavía tiene que aportar.

La confianza total de Hansi Flick

El principal artífice de su renovación ha sido Hansi Flick. El técnico alemán nunca ha dejado de creer en las condiciones de Christensen y considera que, si las lesiones le respetan, sigue siendo un defensa de primer nivel.

El entrenador azulgrana valora especialmente su experiencia, su capacidad para sacar el balón jugado y su inteligencia táctica. Además, el internacional danés ofrece una polivalencia muy apreciada por el cuerpo técnico, ya que puede actuar en cualquiera de las dos posiciones del eje de la defensa y también de mediocentro.

Para Flick, contar con un futbolista como Christensen suma un recurso de máximas garantías en una temporada en la que el Barça volverá a competir en todos los frentes.

Un jugador de club y un ejemplo dentro del vestuario

La dirección deportiva también ha tenido muy presente el comportamiento de Christensen desde su llegada al Barcelona en el verano de 2022. El danés nunca ha generado un solo problema y siempre se ha mostrado dispuesto a colaborar con el club en los momentos más delicados.

Su predisposición para facilitar las inscripciones de otros futbolistas y su actitud ejemplar dentro del vestuario han sido factores muy valorados en los despachos del Camp Nou. En un equipo plagado de jóvenes talentos, la presencia de un jugador experimentado y comprometido se considera un activo importante.

Una renovación que ayuda al límite salarial

Evidentemente, no todo se debe a una cuestión de actitud. Y es que el principal factor que ha inclinado la balanza es el económico. Christensen ha aceptado una importante rebaja salarial para seguir vistiendo de azulgrana, pese a tener propuestas superiores procedentes de la Premier League, la Bundesliga y Arabia Saudí.

La reducción de su ficha permitirá al Barcelona seguir aligerando la masa salarial y destinar más recursos a otras operaciones prioritarias, especialmente la llegada de un delantero centro, una de las grandes necesidades de la plantilla.

Además, la continuidad del danés evita que el club tenga que acudir al mercado para incorporar otro central, con el consiguiente ahorro económico.

Joan Laporta no quería dejarle tirado

La figura de Joan Laporta también ha sido determinante. El presidente azulgrana entendió desde el primer momento que el Barcelona debía responder con lealtad hacia un futbolista que ha sufrido un importante calvario físico y que terminaba contrato en una situación delicada.

En el club consideran que Christensen se ganó el derecho a tener una segunda oportunidad después de todo lo que había aportado en su primera etapa como azulgrana. El central llegó libre procedente del Chelsea y en su primera temporada ofreció un rendimiento sobresaliente, disputando 32 partidos y convirtiéndose en una pieza importante del equipo.

La espina clavada de Christensen

La renovación también responde al deseo del propio jugador. Tanto él como su familia están plenamente adaptados a Barcelona y a Sitges, donde tienen fijada su residencia, y el danés nunca contempló seriamente la posibilidad de cambiar de aires.

Además, Christensen siente que todavía tiene una deuda pendiente con el club. Las lesiones le han impedido mostrar su mejor versión durante las dos últimas campañas y no quería abandonar el Barça sin demostrar que todavía puede ser un futbolista importante.

De hecho, ya ha dejado atrás sus problemas físicos. Recibió el alta médica en mayo, reapareció en la última jornada de Liga ante el Valencia y posteriormente sumó minutos con Dinamarca en los amistosos frente a República Democrática del Congo y Ucrania.

En el Barcelona están convencidos de que, si la mala fortuna le da una tregua, aún tiene mucho fútbol por ofrecer. Por eso, y contra todo pronóstico, seguirá siendo azulgrana como mínimo un año más.