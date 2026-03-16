Las condiciones de la oferta de renovación del Barcelona a Andreas Christensen

El FC Barcelona, con Joan Laporta ya confirmado en la presidencia, negocia la continuidad de Andreas Christensen, cuyo contrato termina el 30 de junio. El club ha presentado una última propuesta con salario reducido y variables por partidos disputados mientras Deco y Hansi Flick empiezan a planificar la plantilla de la próxima temporada

El Barcelona sigue avanzando en la planificación deportiva de la próxima temporada tras la confirmación de Joan Laporta como presidente del club. Con la estabilidad institucional asegurada, el área deportiva liderada por Deco y el cuerpo técnico de Hansi Flick trabajan ya en la confección de la plantilla para el próximo curso.

Entre los expedientes abiertos en las oficinas del club se encuentra el futuro de Andreas Christensen. El central danés finaliza contrato el próximo 30 de junio y su continuidad en el equipo azulgrana todavía no está asegurada.

La situación se ha vuelto especialmente delicada debido a la lesión que sufrió el defensor, que le impedirá volver a competir hasta el final de la temporada. A pesar de este contratiempo físico, el Barcelona decidió ofrecerle una renovación como gesto de confianza hacia el jugador. Sin embargo, las negociaciones entre el club y el entorno del futbolista todavía no han alcanzado un acuerdo definitivo.

Una renovación impulsada por Laporta

Pero la decisión de ofrecer una renovación a Christensen no fue casual. La propuesta partió directamente de la presidencia de Joan Laporta y contó con el respaldo de la dirección deportiva. El club valora el comportamiento profesional del central desde su llegada al equipo y considera que su actitud siempre ha sido ejemplar.

En el entorno azulgrana destacan especialmente que el jugador nunca ha mostrado públicamente malestar ni ha generado conflictos internos durante su etapa en el club. Por ello, a pesar de su reciente lesión, el Barcelona decidió ofrecerle la posibilidad de continuar en la plantilla.

Una propuesta con salario reducido y variables

La oferta presentada por el Barça incluye una estructura salarial muy diferente a la actual, como relata Marca. El contrato propuesto sería de dos temporadas, pero con una base económica inferior a la que percibe actualmente el futbolista.

Según el planteamiento del club, Christensen cobraría aproximadamente la mitad de su salario actual en cada una de las temporadas del nuevo contrato. A cambio, el acuerdo incluye diferentes variables vinculadas directamente a su participación en el equipo.

Estas cláusulas permitirían al jugador aumentar considerablemente sus ingresos si logra disputar un número significativo de partidos.

Bonus según el número de partidos

El contrato contempla varios niveles de bonificaciones según el porcentaje de encuentros que dispute el futbolista durante la temporada. Habrá un primer bonus si Christensen participa en entre el 30 y el 40 por ciento de los partidos oficiales del equipo. Un segundo incentivo económico se activaría si alcanza entre el 40 y el 50 por ciento de participación.

Finalmente, si supera el 50 por ciento de los partidos disputados, su salario podría incrementarse en más de un cincuenta por ciento respecto a la base inicial. De esta forma, el club pretende equilibrar el riesgo económico con el rendimiento deportivo del jugador.

Penalizaciones por baja participación

Pero el contrato también incluye cláusulas de protección para el club en caso de que el defensor no alcance un mínimo de participación. Si Christensen no llega al 30 por ciento de los partidos durante la primera temporada del nuevo contrato, el Barcelona podría rescindir el acuerdo anticipadamente.

En ese escenario, el club debería abonar una compensación económica al jugador, aunque sería notablemente inferior a su salario anual actual. Esta fórmula permite al Barça limitar el impacto económico de una posible falta de continuidad del futbolista en el equipo.

Las lesiones condicionan la negociación

La decisión del club está claramente influenciada por los antecedentes recientes del jugador. Durante las dos últimas temporadas, el central danés ha tenido una presencia muy limitada en el equipo debido a distintos problemas físicos.

En ese periodo, el Barcelona ha disputado un total de 106 partidos oficiales. De todos ellos, Christensen solo ha participado en 23 encuentros, lo que representa un 21,7 % del total. Estos números explican por qué el club quiere protegerse ante posibles ausencias prolongadas del jugador.

El Barça espera una respuesta definitiva

Con la demora en las negociaciones, la paciencia del Barcelona empieza a agotarse. El club considera que la oferta presentada es justa en el contexto actual y no tiene intención de mejorarla ni prolongar más las espera. Por ello, la dirección deportiva quiere una respuesta del entorno del futbolista en los próximos días.

Si el acuerdo no se concreta en breve, el Barça comenzará a estudiar otras alternativas para reforzar el eje de la defensa de cara a la próxima temporada.

Mientras tanto, con Laporta de vuelta a la presidencia, Deco y Flick siguen avanzando en la planificación del nuevo proyecto deportivo, en el que cada decisión contractual será clave para mantener el equilibrio económico y competitivo del club.