Oficial: Joan Laporta vuelve a ser elegido presidente del Barcelona

El directivo culé ha ganado la elecciones, con el 68,18% de los votos, y vuelve al cargo para presidir la entidad azulgrana durante los próximos cinco años, hasta 2031. Por otra parte, Víctor Font, que alcanzó el 29,78%, ha querido felicitar al ganador y ofrecer sus primeras impresiones tras conocer los resultados de las urnas

Joan Laporta ha vuelto a ser elegido como presidente del Barcelona. El directivo se ha impuesto en las elecciones, tras el recuento total de las votaciones en el día de hoy, a Víctor Font, con el que ha tenido una 'disputa' a lo largo de esta semana en lo que ha sido la campaña electoral.

Por ello, el hasta ahora candidato vuelve al cargo y presidirá la entidad durante los próximos cinco años, tras una mayoría absoluta que han dejado clara las preferencias de los socios, que han registrado un 42,34% de los votos en el día de hoy, con un total de 48.480. Finalmente, con el 100% de los votos escrutados Joan Laporta optuvo el 68,18%, a diferencia de los 29,78% de Víctor Font y en blanco 2,04%

Joan Laporta, mayoría absoluta para volver a ser presidente del Barcelona

El Barcelona, como viene siendo habitual, comenzó anunciando los resultados provisionales con el 25% de los votos escrutados, siendo un total de 12.093. De esta manera, Joan Laporta alcanzó un total de 8.930, siendo 69,38%; Víctor Font logró 3.456, un 28,58% y en blanco 247, que forman el 2,04%. Tras ello, el 67% escrutado dejó unos datos muy similares que el anterior, con Laporta registrando un 69,19%, Font con 28,79 y en blanco 2,05%. Finalmente, Joan Laporta optuvo el 68,18% finales.

De esta manera, Joan Laporta tomará el cargo el próximo 1 de julio. Hasta entonces, Rafa Yuste será el presidente en funciones hasta ésta fecha. Por ello, el directivo culé vuelve a estar cinco años al frente de la entidad azulgrana, con un proyecto de la mano de Deco en la dirección deportiva, además de Hansi Flick con el primer equipo masculino. En este sentido, el conjunto culé viene liderado con estrellas como Lamine Yamal, la irrupción de las últimas temporadas o Pedri, un líder en el centro del campo. En la misma situación se encuentran jugadores como Pau Cubarsí, un canterano que se ha dueño del eje de la zaga. Por otro lado, la entidad culé viene liderando el equipo femenino, con un Pere Romeu que es el entrenador de un vestuario que ha derribado cualquier puerta en la Liga F.

Por otra parte, Víctor Font quiso comparecer ante los medios de comunicación para felicitar a Joan Laporta y ofrecer sus primeras impresiones tras la derrota en las elecciones: "Comienzo felicitando a Joan Laporta por la victoria incontestable hoy a las urnas. Agradezco muchísimo a los más de 40.000 socios que se han movilizado y que le han demostrado al mundo que somos el mejor club. Agradezco especialmente a todos los que han dado su apoyo a la candidatura del cambio. Es más que obvio que no hemos obtenido los resultados que esperábamos, pero querríamos que hubiera más participación, también quiero decir que el día de las elecciones hay que modernizar esta institución".

Víctor Font analiza la derrota en las elecciones por la presidencia del Barcelona

En este sentido,Víctor Font que felicitó tras dar su discurso, personalmente, con Joan Laporta con un abrazo delante de los medios de comunicación, siguió analizando los resultados cosechados en estas elecciones: "Lo que defendemos y hemos defendido estos años es un Barça diferente, el que hemos tratado de explicar, es una causa noble, de país, que merece mucho la pena y yo particularmente seguiré trabajando. Hay que hacer el análisis, está siendo ahora el escrutinio, habrá tiempo. El resultado deportivo cuenta mucho, seguramente también pesa mucho el regreso al Camp Nou. Hay muchos socios que no están conformes, pero todo eso se lo lleva por delante". De esta semana, se pone punto final a una semana electoral que tuvo un debate cara a cara entre los dos finalistas en el que ambos asentaron las bases de sus correspondientes proyectos.