Dardo de Laporta: "Es una vergüenza que un candidato a la presidencia del Barça haga el juego a la caverna"

El expresidente del Barcelona cargó duramente contra Víctor Font en su último discurso de la campaña electoral previa a las votaciones finales de este domingo, que elegirán quién de los dos se hace con el cargo

Joan Laporta ha cargado contra Víctor Font, su rival en las elecciones por la presidencia del Barcelona. El directivo finalizó, por su parte, la campaña electoral con un discurso contra su oponente en las votaciones que tendrán lugar el próximo domingo. El expresidente dejó un último mensaje en el que recordó el interés en Haaland por parte de su rival: "Ha utilizado a Mateu Alemany y después llegó la charlotada de Haaland". En este sentido, todo queda pendiente de decidirse en un día en el que lo socios marcarán un antes y un después para el club azulgrana.

El mensaje de Joan Laporta contra Víctor Font

De esta manera, Joan Laporta comenzó hablando sobre las últimas palabras de Víctor Font: "Hay uno que cada vez que abre la boca desestabiliza. Y trataron de que no pudiésemos inscribir a Olmo y Pau Víctor. Por ellos hice las botifarres. Habla de los títulos de otros y no de los nuestros. ¿Sabéis contra quién hemos ganado las tres últimas finales? Es una vergüenza que un candidato a la presidencia del Barça haga el juego a la caverna. Nos han hecho una campaña en la que han jugado sucio. Este señor que le acompaña y casi hunde al Banc Sabadell, que estuvo en la Comissió Econòmica cuando empezamos la recuperación, se ha dedicado decir que nos pusimos dinero en el bolsillo. Y no sólo eso. Es mucha casualidad que un socio ponga una demanda llena de falsedades y mentiras y al día siguiente el candidato le dé credibilidad. Son sus mantras. Y después la guerra sucia haciendo daño a una persona de mi círculo (Alejandro Echevarría) y también al vestuario, que ha sufrido el juego sucio".

En este sentido, Joan Laporta siguió cargando contra Víctor Font: "Font ha utilizado a Mateu Alemany y después llegó la charlotada de Haaland. No tiene vergüenza. Si a los cinco minutos sale la representante de Haaland a desmentirlo. Son maquinaciones electorales. Font no tiene sentido del ridículo y le salió otra vez el tiro por la culata. Tienen un elitismo mal entendido, a veces mean colonia, y les lleva a que no les guste los macarrones del Bar Bocata, la gente que trabaja en Mercabarna o los que trabajan en el campo. Y que diga que soy ex presidente del Barça... Soy presidente del Barça y lo seré hasta que me muera. Si has hecho demagogia, si no te gustan los jugadores del Barça, estás desacreditado para ser presidente. Aún no sabemos qué proyecto tiene el equipo contrario para el Femenino. Un equipo tan bueno... Nosotros explicamos nuestro proyecto, sin arrogancia ni prepotencia".

Los socios decidirán el futuro del Barcelona el próximo domingo

Con ello, Joan Laporta y Víctor Font ponen punto final a una semana electoral intensa, con declaraciones y un debate cara a cara, que tuvo lugar en el día de ayer. De esta manera, los socios acudirán a las urnas el próximo domingo y tomarán una decisión que puede marcar en lo deportivo, además de en todos los estamos del club, en el corto plazo. Uno de los cambios que se pueden llegar a realizar afectaría al primer equipo masculino. La presencia de Hansi Flick en el banquillo azulgrana podría estar en peligro si finalmente es Víctor Font el elegido. Otro es Robert Lewandowski, que podría estar esperando al nuevo presidente oficialmente para resolver su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada y podría salir gratis en el próximo mercado de fichajes.