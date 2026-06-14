El plan de Marruecos con Amrabat favorece su fichaje por el Betis

El mediocentro se quedó sin minutos en el estreno ante Brasil en el Mundial. Para el Fenerbahçe es clave que se luzca en dicho escaparate para desatar una puja por su contratación, pero a los verdiblancos les beneficia todo lo contrario

Se esperan cambios en el centro del campo del Real Betis de cara a la próxima campaña. Nelson Deossa sigue en la rama de salida, aunque River Plate no llega por ahora a las exigencias verdiblancas, y Sergi Altimira debe decidir si acepta marcharse al Sporting de Portugal, cuya nueva oferta convence en La Cartuja, o espera un esfuerzo del RB Leipizig, su opción preferida. Pero también está en el aire el futuro de Sofyan Amrabat, con quien Manuel Pellegrini sí desea contar para su proyecto de Champions.

El técnico chileno considera que la experiencia del mediocentro nacido en Huizen puede ser de gran valor para afrontar la exigente temporada que se avecina y la dirección deportiva que comanda Manu Fajardo hará todo lo posible por contentarlo. Pero no a cualquier precio. Las pretensiones iniciales del Fenerbahçe, dueño de su pase hasta 2028, se consideran demasiado elevadas, por lo que en Estambul cruzan los dedos para que entren más equipos en la puja y se desate una subasta que por ahora no se atisba.

Amrabat parte con un rol secundario en el Mundial

A ese deseo contribuiría, sin duda, que Amrabat se luzca en el escaparate del Mundial. Eso ayudaría a relanzar su caché y beneficiaría en este caso al club vendedor. Pero de momento, los planes de Marruecos juegan en su contra, y por tanto a favor de los intereses verdiblancos. Y es que el centrocampista, que ha sido 75 veces internacional y es un fijo en su selección, ha visto cómo Mohamed Ouahbi lo dejó sin minutos en el estreno ante Brasil, saldado con empate a uno, esta pasada madrugada.

En su lugar, el técnico del combinado norteafricano apostó por la juventud y optó por poner un liza un doble pivote compuesto por Neil El Aynaoui, de 24 años, y el jovencísimo Ayyoub Bouaddi, de solo 18, quien fue uno de los futbolistas más destacados del partido, recibiendo multitud de elogios. Parece difícil, por tanto, que la joya del Lille vaya a salir del equipo titular de Marruecos, lo que juega en contra de los intereses de Amrabat y al mismo tiempo de su club. Además, para refrescar el centro del campo, el elegido fue otro joven como El Mourabet, de 20 años, quien suplió en la segunda mitad a Ounahi, jugador en el punto de mira del Real Betis que actuó como mediapunta.

"Sofyan Amrabat nos va a aportar sus cualidades"

Tras el partido, cuestionado por el modo en que supo anular a la 'Canarinha' en la zona ancha, Ouahbi admitió que la competencia en su plantel es especialmente alta en dicha posición, aunque confirmó que habrá oportunidades para todos. "Yo no hablaría de 'masterclass' táctica. No era una batalla táctica, teníamos que jugar nuestro juego y lo hemos hecho bien. Estamos satisfechos. He dicho desde hace tiempo que tenemos muchos centrocampistas para el futuro. Ayoub Bouaddi ha hecho un buen partido, Neil El Aynaoui también, Samir El Mourabet ha entrado muy bien... Y además, tenemos otros centrocampistas. Tenemos todavía a Sofyan Amrabat, que está ahí y nos va a aportar sus cualidades. Y tenemos a otros que son campeones del mundo sub 20 y que no están con nosotros. Así que, para el futuro del fútbol marroquí, estamos confiados, por supuesto", destacó.

Una negociación "dura": la postura del Real Betis

Mientras tanto, fuentes cercanas al Fenerbahçe ya confirmaron a ESTADIO Deportivo que su nuevo presidente, Aziz Yildirim, "negociará duro" y no dejará salir a Amrabat "por cualquier precio". Una estrategia que podría verse afectada por los planes de Ouahbi. El Real Betis, en cualquier caso, no tiene pensando llegar a los 12 millones de euros en los que habría sido tasado, lo mismo que desembolsó el club turco por su pase procedente de la Fiorentina (tras abonar previamente otros dos kilos por su cesión en la 23/24). Lo ideal sería un nuevo préstamo, pudiendo incluir una opción de compra (no obligatoria) y pagando una mayor parte de su ficha. Pero también se contempla ofrecer fórmulas intermedias, como podría ser comprar un porcentaje de sus derechos o proponer bonus.

La presión de Amrabat puede ser clave

Amrabat, por su parte, ya ha confirmado a sus agentes que la opción de seguir en el Real Betis es la que más le agrada. En estos momentos es su prioridad y esa presión puede ser clave a la hora de negociar. Es más, el centrocampista estaría dispuesto a acomodar su sueldo, de 5 millones de euros netos, a la realidad económica del club heliopolitano, que este último curso solo se hizo cargo del 25% de su ficha. Todo apunta, no obstante, a que nada se resolverá hasta después del Mundial. La próxima oportunidad, el sábado 20 ante Escocia.