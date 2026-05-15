El escenario ideal para la continuidad de Sofyan Amrabat: lo que piensan todas las partes

La participación en Champions League generarán un entorno aún más atractivo para el internacional marroquí y mayores recursos en La cartuja para asumir su ficha, aunque su edad y su alto caché generan dudas acerca de la pertinencia de apostar fuerte; la Copa de África es un alivio

El Real Betis mantiene abierto el debate sobre la continuidad de Sofyan Amrabat, donde, pese a las filtraciones acerca de un presunto acuerdo con el Villarreal CF, está seguro de tener la sartén por el mango o, al menos, cierta prioridad. La versión corta es que el interés por prolongar la presencia del de Huizen en La Cartuja durante la 26/27 es cierto y mutuo, aunque el tema tiene muchos matices. Lo indiscutible es que, con la Champions League asegurada, se generan un entorno más atractivo para el pivote y unos recursos económicos mayores por parte verdiblanca, si bien no es un sí incondicional.

Las conversaciones con el entorno del futbolista han comenzado y la predisposición es importante. Llegado el momento, Sofyan Amrabat comunicará al Fenerbahçe que desea seguir en la capital andaluza, donde tratarán de prolongar la cesión antes que quedárselo en propiedad. La edad es un factor que se tiene en cuenta (cumplirá 30 años en agosto), pero no por eso se descarta de forma tajante su traspaso. En cantidades razonables, sí, aunque el Real Betis ya sabe que el dueño de su pase hasta 2028 exigirá no menos de los 12 millones de euros que pagó por él como contraprestación, que es, además, su tasación oficiosa según la web especializada 'Transfermarket'.

En la planta noble del otrora Olímpico de Sevilla no se plantean llegar a esa cantidad y, si el préstamo se descartase, intentarían un trato a la baja, compartiendo sus derechos deportivos. El caso es que en la entidad heliopolitana juegan con la baza de que no hay por ahora ofertas reseñables por su pase fuera de Arabia Saudí y Qatar, dos Ligas a las que, por el momento, no desea marcharse Amrabat. Se buscará en todo caso un trato intermedio, con pluses o cláusulas imaginativas. Manuel Pellegrini ha pedido un esfuerzo a Manu Fajardo y, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, se intentará dentro de un escenario razonable, por ejemplo asumiendo más del 25% actual de su ficha.

La Copa de África en verano allana el camino

Otra de las grandes preocupaciones en el Real Betis con Sofyan Amrabat era que la FIFA pospusiera a 2028 la reubicación en verano de la Copa de África, un incordio en Europa al disputarse hasta esta última entre diciembre y enero. De momento, con la creación de la una Liga Africana de Naciones a partir de 2029, se acordó que la AFCON pasara a disputarse cada cuatro años desde 2028 para coincidir también con Eurocopas y Copas América, pero no con los Mundiales. Por suerte, la edición 2027 no arrancará justo antes de Navidades, sino que estrenará el calendario de junio y julio. Un problema menos a la hora de valorar la contratación del pivote marroquí.