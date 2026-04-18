El Betis recalcula la ruta para el fichaje de Amrabat el próximo verano

Tras iniciar los contactos con sus agentes una vez que regresó a gran nivel, los verdiblancos han adoptado ahora una nueva postura, en esta ocasión por sus propias circunstancias, que apuesta por la prudencia

La dirección deportiva verdiblanca no tardó en marcarse como tarea pendiente el fichaje a título definitivo de Sofyan Amrabat tras su magnífico encaje en el sistema de Pellegrini y su rendimiento inmediato como pieza clave.

Sin embargo, esta certeza tempranera ha atravesado por diversos baches a lo largo de la presente temporada, sobre todo por los problemas del marroquí con las lesiones, que le han obligado a perderse numerosos partidos más allá de su marcha a la Copa de África sin estar recuperado.

Montaña rusa bética en la intención de fichar a Amrabat tras su cesión

Esta circunstancia no descartó su fichaje, pero si aplazó la decisión a la espera de su cómo terminara la temporada, de su peso en lo que restaba de competición. Y lo cierto es que su regreso pletórico avivó la idea inicial hasta el punto de que, como recogió esta redacción, el Betis inició los contactos semanas atrás con los agentes del pivote y los tanteos con el Fenerbahçe al considerarle una pieza importante de cara al curso venidero.

Sin embargo, los heliopolitanos se han visto obligado a recalcular de nuevo la ruta, en esta ocasión no por el jugador, sino por sus propias circunstancias tras la dolorosa eliminación sufrida en la Europa League al perder 2-4 contra el Sporting de Braga.

El revés contra el Braga crea un nuevo escenario

Este revés le cierra la vía directa hacia la Champions y deja LaLiga como único camino para repetir en competición europea y lo cierto es que en el seno verdiblanco existe preocupación por la dinámica del equipo, con siete jornadas sin ganar y obligado a reaccionar de inmediato para no llevarse un serio susto.

Ahora mismo es quinto con dos puntos de renta sobre el sexto, el Celta; cuatro sobre el séptimo, la Real Sociedad; y cinco sobre el Getafe, octavos, lo que todavía lo sitúa en una posición ventajosa, si bien ya no existe tanta seguridad en la planta noble, donde son conscientes de que no entrar en Europa supondría un reajuste drástico de la plantilla.

Por ello, en Heliópolis apuestan ahora por esperar a saber en qué posición terminan el campeonato y, por ende, qué competición europea disputa, porque la planificación sufrirá variaciones a dependiendo si cuenta con los réditos económicos de la Champions, la Europa League o la Conference.

La posición final del Betis, clave para en la operación por Amrabat

Hasta hace poco, la Champions parecía encarrilada, pero ahora se ha apretado, también por el hecho de que la quinta plaza podría no brindar el pasaporte.

Y la operación de Amrabat, que no admite dudas con el pasaporte para la elite continental, sí precisa de más vueltas en otras circunstancias, siendo prácticamente imposible en el peor de los escenarios. Por ello, en Heliópolis, como es lógico, se tenderá a esperar a lo que ocurra de aquí al final de LaLiga sin, eso sí, perder el contacto con el entorno del jugador.