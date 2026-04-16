Real Betis 2-4 Braga: Acaba el sueño de la peor manera posible

El equipo de Manuel Pellegrini perpetró un bochorno de segunda parte que acabó con el sueño europeo del equipo verdiblanco, dejándose remontar una ventaja de hasta dos goles; así lo hemos vivido y contado en directo

Era la noche. Era el día. Y era el lugar. El Real Betis estaba a un paso de la historia, con unas semifinales asomando en el horizonte. El empate de la ida hacía mirar con optimismo un duelo en La Cartuja que contó con lleno en Europa para meter ese primer gol desde la grada, sabedores de que podían vivir algo irrepetible. Pero esto no sucedió. Una lamentable y paupérrima segunda parte del equipo, poco digna de lo que se jugaba hoy, acabaron con el sueño de muchos béticos y acabaron cayendo por dos goles a cuatro frente al Sporting de Braga, dejándose remontar tras encajar el primer gol visitante. Pocas explicaciones y muchos culpables se pueden encontrar a un partido que deja al equipo sin la posibilidad de pelear por el sueño que más anhelaba, como era el de poder dar el gran golpe en Estambul.

Una grandiosa 'iluminación' que acabó en una cara relajación

'El camino al Besiktas Park'. Así versaba el impresionante tifo desplegado en Gol Sur que ya hacía un presagio de lo que iba a ser la noche verdiblanca, con una afición que dio ese primer paso para una gran salida del equipo en esta vuelta de cuartos de final. Los verdiblancos salieron tan metidos que hasta el saque inicial lo recuperó tras el primer pase luso, siendo el equipo que llevó la voz cantante durante los primeros compases. Una pieza muy usada fue Bellerín, que pudo marcharse un par de veces de su par en el área aunque con escaso éxito, todo esto con un Braga que decidió esperar en su campo. Y esto, ante un Betis con un 'Iluminado' presente, acaba matándote.

Excelsa recuperación de Fidalgo en el borde del área, coge el cuero Abde que no duda en adentrarse y buscar el centro a Antony. Y, tras un pequeño rechace de la defensa lusa, el extremo brasileño consiguió cabecear el esférico para ponerlo en el palo más alejado y adelantar al equipo de Manuel Pellegrini por primera vez en la eliminatoria. Con ese 'iluminado' señalado, y la mítica celebración con el marroquí, el Betis dio ese primer paso para hacer historia. Posteriormente a eso, el ritmo se templó pero todo continuó igual, los de Carlos Vincens eran incapaces de poder penetrar con peligro en campo contrario, llegando a sufrir la lesión de su lateral derecho, por lo que todo mal en un partido que empeoró para sus intereses.

En el ecuador de la primera parte, vuelve a recuperar el Betis. Fornals, en el centro de operaciones, encuentra como aliado a Antony, que halla en profundidad al castellonense. Y, cuando dejas hueco a los verdiblancos, acaba pasando lo que suele ocurrir. Abde apareció completamente solo para poner el segundo en el electrónico. Superioridad aplastante del equipo bético, que estaba dejando al equipo portugués en cuadros y sin opción de hacer ocasión alguna de peligro. Una buena prueba de ello es que el tercero también llegó, con el mismo protagonista del anterior tanto, aunque un fuera de juego en el inicio de la jugada truncó la fiesta definitiva en La Cartuja.

Y esto provocó una cosa que ya le ha pasado mucho al equipo esta temporada, una relajación a raíz de la superioridad. Muchas veces se ha visto que le ha costado caro, y unos cuartos de final de la Europa League no perdonan. Un choque de trenes entre Diego Llorente y Bartra hace que Víctor Gómez pueda poner el cuero a Pau Víctor, que se interna en el área y bate por el palo más lejano a Pau López. El Braga, de esta forma, se metió de lleno en una eliminatoria donde muchos béticos ya estaban comprando los billetes para viajar a Friburgo. Los lusos cogieron el papel y volvieron a creer, todo esto antes de una segunda parte que dejó una ventaja mínima para los béticos.

La mejor definición de desastre

Todo, absolutamente todo, salió mal. Inicio terrible para el equipo verdiblanco, que seguía adormecido de ese primer gol. Lo único que no podía hacer el equipo, lo hizo, y eso se vio en la primera ocasión de peligro luso. Una falta botada desde el costado derecho fue introducida por Ricardo Horta al interior del área, donde Carvalho se impuso a una pésima salida de Pau López para poder empatar de nuevo la eliminatoria. Celebraba Portugal, se hundía el Betis. Y esto no hizo más que empezar.

Amrabat, tras un exquisito pase al interior del área, pierde totalmente la marca del Tiknaz, no quedándole más remedio que hacer penalti para evitar que la jugada fuese a mayores. Terrible error de un Betis totalmente perdido y temeroso, sabiendo que todo el castillo de naipes montado se había derrumbado de un plumazo. Ricardo Horta no falló, y dio lugar a unos minutos de total superioridad visitante. Los de Pellegrini eran totalmente incapaces de poder hacer dos pases seguidos, un guion que aprovechó el Braga para poner templanza en el vendaval.

Bloqueado, es que no hay mejor manera de definir el estado general del equipo local, que se vio a merced de lo que quería el conjunto visitante. Ni una ocasión de peligro generada en los minutos posteriores, y tuvo que entrar Aitor Ruibal en busca de algo de mordiente. Ni el impulso de la grada sirvió para despertar a los presentes en el terreno de juego. Y volvió a ser castigado en una jugada de imprecisión defensiva bética, que dejó el cañón a placer a Gorby para que pudiese poner el cuarto. El público empezó a marcharse, Pellegrini reaccionó cuando poco había que hacer y todo se esfumó en La Cartuja. Nadie se podía creer que el equipo tirase por la borda el sueño de muchos. Cuando más cerca parecía todo, y cuando más lo creía la gente, se vio como ningún jugador fue capaz de levantar el timón de un rumbo que se estaba escapando de la forma más cruel posible.

Los cambios fueron incapaces de dar algún cambio al equipo, que ya se mostró hundido tras haber encajado ese cuarto tanto, con una afición que así lo recriminó con los pitos a los cambios. Esos tenían un dueño claro, y ese era Manuel Pellegrini, que está más en entredicho que nunca tras esta lamentable remontada sufrida.

Ficha técnica

Real Betis: Pau López; Bellerín (Deossa 77'), Bartra, Diego Llorente, Ricardo (Valentín Gómez 78'); Amrabat, Fidalgo (Aitor Ruibal, 65'), Fornals (Bakambu 77'); Abde, Antony (Pablo García 83') y Cucho Hernández

Sporting de Braga: Hornicek; Victor Gómez, Vitor Carvalho, Lagerbielke, Arrey-Mbi (Moscardo, 19'); Ricardo Horta, Demir, Gorby; Pau Victor (Moutinho 81'), Gabri Martínez (Lelo 81') y Grillitsch

Goles: 1-0 Antony (Minuto 13); 2-0 Abde (Minuto 24); 2-1 Pau Víctor (Minuto 38); 2-2 Carvalho (Minuto 49); 2-3 Ricardo Horta, p. (Minuto 53); 2-4 Gorby (Minuto 74).

Árbitro: Davide Massa (italiano) dirigió el partido sobre el césped. En la sala VOR, estuvo presente Daniele Chiffi (italiano). Amarilla para Vitor Carvalho, Abde, Pablo Fornals, Martínez, Moscardo, Bartra y Antony.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League, celebrándose en el Estadio de La Cartuja.