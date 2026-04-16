Betis - Sporting de Braga, en directo el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el Betis-Sporting de Braga, partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League tras el 1-1 firmado en la ida

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo de una cita con tintes históricos en La Cartuja, pues el Betis tiene la oportunidad de clasificarse por primera vez para las semifinales de la Europa League . Para ello, debe superar al Sporting de Braga tras el 1-1 de la ida hace una semana. ¡Se viene partidazo!

La afición del Betis ya se ve en semifinales de la Europa League

El Betis necesita repetir lo conseguido contra el Panathinaikos en octavos, aunque en esta ocasión le bastaría con una victoria por un solo gol de diferencia.

Asegurado el récord de asistencia a un partido europeo y en duda el listón absoluto

El feudo verdiblanco será una verdadera caldera, pues se registrará la mejor entrada europea por la magnifica respuesta de la afición, preparada para convertir esta noche en una fiesta.

Alineaciones Betis - Sporting de Braga: Alineación posible de Betis y Sporting de Braga en la vuelta de los cuartos de final de la Europa League

A la espera de conocer los onces iniciales, aquí os dejamos las posibles alineaciones de los dos equipos.

El Betis recupera la chistera de Isco Alarcón para vivir un jueves mágico en la Europa League: la convocatoria del Betis para recibir al Braga

La gran novedad de la lista verdiblanca es la vuelta de Isco tras una larga lesión que dejó al Betis sin su magia desde finales de noviembre. El malagueño ya está apto podría reaparecer en el segundo tiempo, ya dependiendo del devenir del choque

Al margen del regreso de Isco, el técnico pierde a cuatro jugadores para este partido, si bien la ausencias más importante es la de Natan, expulsado en la ida. Tampoco estarán los lesionados Junior y Ángel Ortiz, ni Lo Celso, fuera de la lista europea.

¡Vaya ambientazo se respira ya en los aledaños de La Cartuja! Multitud de béticos ya velan armas horas antes del comienzo del choque para arropar a los suyos en una cita tan importante. La foto de nuestro compañero Juan José Ponce lo dice todo.

Carlos Vicens se rinde a Pellegrini y le da una alegría al Betis a horas de la 'final'

El entrenador español Carlos Vicens perdió en la ida al central maliense Sikou Niakaté y al centrocampista portugués Diego Rodrigues , y hasta última hora no despejará la duda de si Rodrigo Zalazar, su estrella, se sentará en el banquillo tras haber entrado en la convocatoria. El centrocampista ha llegado muy justo al choque: "No está al cien por cien"

Aunque posiblemente se escucharán pocos por el rugido de los béticos, el desplazamiento de aficionados del Braga a La Cartuja ha sido masivo, con alrededor de 1.800 hinchas.

Los apercibidos del Betis ante el Braga, las posibles bajas en semifinales y cuándo y cómo se limpian las amarillas

Pau López, Valentín Gómez, Marc Roca y Aitor Ruibal afrontan el choque de hoy al borde la suspensión por acumulación de amarillas, por lo que si son amonestados esta noche se perderán la ida de las semifinales en el caso de pasar. También está apercibido Junior, pero no jugará por lesión.

¡Ya tenemos once del Betis! Estos son los hombres elegidos por Pellegrini: Pau López, Bellerín, Diego Llorente, Bartra, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fornals, Fidalgo, Antony, Abde y Cucho Hernández.

Con tres suplencias encadenada en LaLiga, el centrocampista vuelve a ser titular contra el Braga para acompañar a Amrabat y Fornals, suplente en la ida, en el centro del campo. Las otras novedades con respecto a Osasuna son Pau López, Bartra y Ricardo Rodríguez.

El Estadio de La Cartuja acoge esta noche una cita de suma trascendencia para el Betis tanto en cuanto tiene la oportunidad de hacer historia con su primera clasificación para las semifinales de la Europa League.

Para ello, los de Pellegrini deberán superar al Sporting de Braga luso para mejorar el 1-1 firmado hace una semana en la localidad portuguesa en la ida de los cuartos de final, para lo que contará con la ventaja de un Estadio de La Cartuja completamente lleno.

Regreso de Isco y cuatro ausencias

Además, el técnico bético ha recuperado de cara a esta cita vital a Isco tras su larga ausencia, pues entró en la convocatoria y podría disfrutar de minutos en la segunda mitad, ya dependiendo de como esté el partido.

Por el contrario, el 'Ingeniero' pierde a cuatro jugadores para este partido, siendo especialmente importante la baja de Natan por sanción. Tampoco dispone de los lesionados Junior Firpo y Ángel Ortiz, ni de Lo Celso, borrado de la lista europea para inscribir a Álvaro Fidalgo.

El Betis afronta esta encuentro determinante en su peor momento liguero, pues encadena siete jornadas sin ganar, pese a lo que conserva el quinto puesto que todavía da derecho a Champions. No obstante, ya estaba en este bache en octavos contra el Panathinaikos y remontó el 1-0 de la ida con un 4-0 en la vuelta en casa.

Dos bajas importantes en el Braga

Por parte del Sporting de Braga, el entrenador español Carlos Vicens no dispone del central maliense Sikou Niakaté y del centrocampista portugués Diego Rodrigues al caer lesionados en el partido de ida. La presencia de su estrella, Rodrigo Zalazar, será duda hasta última hora, pues, aunque entró en la convocatoria, el técnico reconoció que no está al cien por cien.