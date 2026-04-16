Betis - Braga: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de vuelta de cuartos de la Europa League

Real Betis y Sporting Clube de Braga se enfrentan en una eliminatoria que llega igualada del partido de ida y de la que saldrá uno de los semifinalistas, que se enfrentará al ganador del doble duelo entre el SC Friburgo alemán y el RC Celta de Vigo

El Real Betis y el Sporting Clube de Braga buscan un puesto en las semifinales de la UEFA Europa League después del empate (1-1) firmado en el encuentro de ida disputado el pasado 8 de abril en el estadio municipal de la localidad portuguesa, con tantos de Florian Grillitsch para los portugueses y del 'Cucho' Hernández (de penalti) para el conjunto español, que intentará volver a hacer valer el factor campo.

Así llegan Real Betis y Sporting Clube de Braga

El Betis llega a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Europa League después de remontar con un 4-0 en la vuelta en casa el 1-0 en la ida ante el Panathinaikos FC y tendrá que volver a vencer en La Cartuja al SC Braga tras el 1-1 en Portugal. El equipo de Pellegrini había logrado su clasificación directa para octavos tras concluir en cuarta posición la Fase Liga, con 17 puntos de 24 posibles gracias a cinco victorias, dos empates y una derrota, con 13 goles a favor y 7 en contra.

Arrancó con tablas ante el Nottingham Forest (2-2); luego afrontó dos salidas, con triunfo contra el PFC Ludogorets (0-2) y empate ante el KRC Genk (0-0); enlazó tres triunfos consecutivos, frente a Olympique de Lyon (2-0) y FC Utrecht (2-1) en La Cartuja y Dinamo Zagreb (1-3), a domicilio; y acabó ganando al Feyenoord de Rotterdam (2-1) tras caer con el PAOK de Salónica (2-0). Sólo ha perdido dos partidos de 11 (ambos en Grecia), aunque en LaLiga EA Sports lleva siete jornadas seguidas sin vencer con 5 puntos de 21.

Por su parte, el Braga accedió a cuartos después de dejar en el camino al Ferencváros TC remontando también con un 4-0 en la vuelta, en su caso tras un 2-0 en Hungría. Había accedido igualmente de manera directa después de ser sexto en la Fase Liga con indéntico balance que los verdiblancos: 17 puntos, con cinco victorias, dos empates y una derrota. No obstante, su camino ha sido mucho más largo, pues tuvo que superar tres rondas previas para acceder a la Europa League. En la primera de ellas sudó tinta ante el Levski Sofia, al que derrotó con un gol en la prórroga tras sendos empates a cero. Más holgados fueron los pases frente al CFR Cluj (1-2 y 2-0) y contra el Lincoln FC (0-4 y 5-1).

En la liguilla arrancó con tres victorias seguidas ante Feyenoord (1-0), Celtic FC (0-2) y Estrella Roja (2-0), antes de perder con el KRC Genk (3-4) y empatar con el Rangers FC (1-1). Volvió a la senda triunfal frente a OGC Niza (0-1) y Nottingham Forest (1-0) y cerró con una igualada ante el Go Ahead Eagles (0-0). En su liga viene de firmar dos triunfos seguidos y está cuarto con cinco puntos de ventaja sobre el quinto.

Betis - Braga: ¿A qué hora empieza el partido?

La eliminatoria entre el equipo español y el conjunto portugués, luchando por un sitio en las semifinales de la UEFA Europa League, se decidirá en el encuentro de vuelta que tendrá lugar este jueves, día 16 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Cabe recordar que Betis o Braga se enfrentarán en la próxima ronda al ganador del doble duelo entre SC Friburgo y el RC Celta de Vigo, que llega a Balaídos con un marcador adverso de 3-0 en la ida en Alemania. Las semifinales arrancarán el 30 de abril y se decidirán el 7 de mayo; y la gran final en Budapest (Hungría) está fechada para el 20 de mayo a las 21:00 horas.

Betis - Braga: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+ Liga de Campeones, sintonizable a través de la propia plataforma de Movistar+ (dial 60); tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como es el caso de Orange TV (dial 115). Además, también se verá en Movistar Plus+ (dial 7). La previa y el pospartido podrán seguirse por los canales oficiales, en RTV Betis y en el canal de YouTube del club heliopolitano.

Betis No Iniciado - Sporting Braga

Betis - Braga: ¿Cómo seguir el partido en vivo online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro europeo de este jueves entre el Real Betis y el SC Braga, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo continental y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Juan Carlos Vicens y del resto de protagonistas.