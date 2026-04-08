SC Braga 1-1 Real Betis: Dominados pero muy vivos para La Cartuja

El Real Betis empató en su visita a Braga en la ida de sus primeros cuartos de final en UEFA Europa League. Los de Manuel Pellegrini no consiguieron ser superiores en ningún tramo del partido ante un SC Braga que jugó un fútbol bastante vistoso

El partido comenzó bastante movido en las dos áreas; primero fue el conjunto luso quien azotó un gran golpe en la mandíbula verdiblanca al anotar en un córner mal defendido por el conjunto verdiblanco a los cuatro minutos de encuentro. Los de Pellegrini respondieron rápido; en la siguiente acción, Marc Bartra anotó el empate; sin embargo, su posición antirreglamentaria obligó al colegiado a anular el tanto. El inicio del partido fue alocado y con la afición verdiblanca dándole vida a un Estadio Municipal de Braga algo desamparado por su afición, la cual no fue capaz ni de desplegar bien su tifo en la previa del encuentro. Los siguientes compases se parecieron más al típico inicio de partido en el que ambos equipos se toman el pulso.

Mucha pelota para el Braga y un Hornícek salvador

Marc Bartra se convirtió en uno de los futbolistas con más peligro del equipo andaluz en la primera parte. Tras su gol anulado, lo volvió a intentar con un balón cabeceado al travesaño. Sin embargo, entre la madera y Hornícek, guardameta del cuadro portugués que tuvo dos grandes actuaciones en la primera mitad, le negaron el empate al Real Betis. EL SC Braga, que se sintió muy agusto con la pelota en los pies, también desaprovechó un par de ocasiones para ampliar su ventaja en el marcador. Sus atacantes no estuvieron finos. Los primeros 45 minutos terminaron con el cuadro luso por delante en el marcador y con el Real Betis generando la mayoría del peligro a balón parado y con centros laterales.

Se acabó la sequía del Cucho

La segunda mitad comenzó igual que acabó la primera, con el SC Braga dominando la pelota y mostrando un gran fútbol sobre el césped con Moutinho al mando. Los primeros 'uy' de la segunda parte se escucharon desde la grada local con un disparo lejano rechazado con seguridad por Pau López. Sin embargo, cuando mejor estaba el cuadro luso con la pelota, una contra del Real Betis terminó en un claro penalti cometido a Ez Abde. El Cucho se encargó de anotar el empate desde los once metros, no sin antes discutir con el extremo marroquí quién debía ejecutar la pena máxima. Abde agachó la cabeza, se fue decepcionado y el delantero colombiano no falló.

Los compases finales se presentaron con igualdad en el luminoso y los aficionados béticos entregados al máximo haciéndose notar entre los 20.000 espectadores. Ambos entrenadores trataron de agitar el partido con sus cambios. El Real Betis se mostró más predispuesto a conservar el resultado obtenido con el empate del Cucho, el SC Braga continuó con el dominio de la pelota y controlando los últimos coletazos del partido. Fue el brasileño Antony quien tuvo la última del partido tras rozar la madera con uno de sus característicos disparos al palo largo del guardameta.

Ficha técnica

Real Betis: Pau Lopéz; Aitor Ruibal , Bartra, Natan, Ricardo Rodriguez; Amrabat (Antony 45'), Fidalgo (Deosa 61'), Marc Roca (Altimira 61'); Ez Abde (Rodrigo Riquelme, 76'), Pablo Fornals y Cucho Hernández

SC Braga: Hornícek; Arrey-Mbi, Niakaté, Lagerbielke, Victor Gómez; Grillitsch (Demir Ege Tıknaz, 83'), J. Gorby , Diego Henrique (J. Moutinho, 18’); Ricardo Horta (Fran Navarro, 76'), Gabri (Mario Dorgeles, 76') y Pau Victor (Gabriel Moscardo,83').

Árbitro: Felix Zwayer, alemán , fue el encargado de dirigir el encuentro en el césped. Robert Schröder estuvo en la sala VOR. Tarjetas amarillas para Amrabat, Niakaté, Marc Roca, Gobby, Natan y Grillitsch.

Goles: Grillitsch fue el encargado de abrir el maracador para los locales a los 4 minutos de juego. Cucho Hernández fue el encargado de anotar para el Real Betis en la segunda mitad.

Incidencias: Al comienzo del partido se guardó un emotivo minuto de silencio por uno de los entrenadores más prestigiosos de las últimas décadas a nivel europeo. Lucescu falleció en las horas previas al encuentro y en el Estadio Municipal de Braga se acordaron de él. El Estadio Municipal de Braga registró una asistencia de 20.847 espectadores.