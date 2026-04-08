Cucho, sobre la polémica con Abde: "Nos dimos la mano y ya está"

El colombiano, que pide empatía ("yo lo entiendo a él, pero que él me entienda a mí"), cree que "si el delantero no patea los penaltis en su equipo es que está falto de confianza"

"Es como un partido de 180 minutos, que tenemos la posibilidad ahora de cerrarlo en casa con nuestra gente y creo que estoy muy confiado y que lo vamos a conseguir, mas no relajados, por supuesto. Sabemos y vimos hoy que es un equipo que juega bien, que trata bien la pelota, que tiene una idea de juego bastante clara, así que no va a ser fácil, pero que en casa lo tenemos que hacer", comenzaba explicando en la zona mixta del Municipal de Braga el autor del tanto del Real Betis, un Juan Camilo Hernández que, lógicamente, abordaba la polémica con Ez Abde en el lanzamiento de un penalti que provocó el marroquí y lo quiso tirar, aunque fue el colombiano quien tomó la responsabilidad.

"No, no ha pasado nada, son cosas del fútbol; éste es el fútbol de elite. Al final yo entiendo a Abde, porque él provoca el penalti, hace un buen partido, quiere culminar su partido con un gol y es entendible completamente. Antes del partido está dicho quién lo cobra; me ha tocado a mí. Fue un momento en el que sí hubo algo, pero después nos dimos la mano y ya está. Yo lo entiendo a él y él debe entenderme a mí también, pues soy el delantero y, si el delantero no patea los penaltis en su equipo, es que está falto de confianza, y yo tengo mucha confianza para marcar", zanjaba el 'Cucho', refrendando la versión del entrenador en sala de prensa.

Falta de fútbol

"Bueno, no sé si es falta de creatividad, porque estamos teniendo ocasiones de gol; hemos tenido tres o cuatro ocasiones. Tener cuatro ocasiones en un primer tiempo está bastante bien. Es cierto que el segundo de cara a portería no hay mucho, pero siempre con el margen de mejora, es cierto que debemos culminar mejor las jugadas, pero creo que estamos creando y bueno, tenemos todo por delante, por conseguir; creo que es un buen resultado y vamos a conseguirlo en casa".

Mejor al contragolpe

"Es que depende de cómo vaya el partido, cada uno es diferente. Al final ellos te agarran muy bien la pelota, pero te dejan unos espacios grandes y creo que los aprovechamos bien, pero nos faltó ese toque final para meter el gol. Creo que supimos en el segundo tiempo defender en bloque medio, bloque bajo; tenemos que aguantar, porque al final es un partido de 180 minutos, te vuelven loco, te meten un gol y se te complica la serie, así que creo que, después del empate, supimos ser inteligentes, sabiendo que quedaba el partido de casa, que vamos a afrontar con muchas ganas".

El ostracismo de su compatriota Deossa

"Son cosas extrafutbolísticas que al final no suman, no vale la pena hablar de eso. Hoy ha entrado, ha vuelto a sumar minutos, y creo que es con lo único que nos tenemos que quedar de él, de que supere pronto todo lo que está pasando. Lo otro no aporta ni a él ni al equipo; debemos estar enfocados en la Europa League, en LaLiga, conseguir los objetivos y ya está".