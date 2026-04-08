Pellegrini, que zanja el 'pique' entre Abde y el 'Cucho', lo tiene claro: "Hay que buscarlo por las dos vías"

El chileno, "conforme" con la reacción del equipo verdiblanco, insiste en ir paso a paso: "La Europa League es ilusionante, pero uno puede jugar la final, perderla y no ir a Europa"

"Todavía falta por decidir en casa la eliminatoria. Traer un empate de visita es un buen resultado, no decisivo ni determinante, eso sí. Fue un partido bastante extraño, porque ellos se ponen por delante a los cinco minutos con un gol que no me había tocado ver nunca en un córner, por bajo y desde el primer palo. Pero esas cosas pasan y a ellos les vino bien, porque son un equipo muy bien dotado técnicamente. Con el marcador a favor, les convenía mucho, pero, tras los primeros diez minutos, hicimos un buen primer tiempo. El portero de ellos sacó varios remates y acumulamos muchas llegadas, aunque no supimos convertir. El segundo fue muy equilibrado, sin llegadas al arco casi de ninguno, aunque hubo un penalti muy claro en el que obtuvimos el empate", resumía Manuel Pellegrini en la sala de prensa del Municipal de Braga.

Para el máximo responsable técnico del Real Betis, todo debe valorarse desde un prisma más global: "La falta de efectividad para convertir son momentos que pasan durante la temporada. Nos está pasando ahora. Quedé conforme del primer tiempo por la recuperación, la creación y las oportunidades, Empatamos quizás cuando menos llegadas tuvimos, aunque ellos tampoco. En el fútbol no hay lógica, porque, de haberla, deberíamos haber terminado al descanso en ventaja nosotros", zanjaba el 'Ingeniero', que analizó otros aspectos del choque en sí y del futuro inmediato de la escuadra heliopolitana.

Falta de fútbol todavía

"Depende de qué momento del partido. Hacer un primer tiempo con 4-5 llegadas claras, 2-3 tapadas del portero... es difícil. Ahí no creo que tuviéramos problemas de fútbol. Luego, siempre se puede mejorar y nosotros tratamos de hacerlo, pero hay que tener en cuenta que jugamos contra un equipo con gran capacidad técnica y para retener el balón. Tuvimos recuperación y llegada, pero, sin duda, todo se puede mejorar".

Lo mejor del partido

"Me quedo con la personalidad que tuvimos en el primer tiempo para salir a buscar el partido, mucho más complicado cuando te hacen un gol tan pronto y te ves en desventaja. El equipo absorbió bien ese gol y lo dio todo para empatar. El resultado es bueno, pero no decisivo, ante un rival que se asocia bien, por lo que tendremos que exhibir mucha seguridad defensiva en La Cartuja. Por lo general, traer un empate de visita para la vuelta es un buen resultado, pero no nos asegura ni mucho menos la clasificación".

Cambio de guion

"Sí, porque en el primer tiempo pusimos un centrocampista más, con Pablo Fornals más libre para juntar a cuatro en medio campo, donde sabemos que ellos tienen muchos jugadores de buena técnica. Eso nos permitió tener dominio y ocasiones en ese primer tiempo. Meter tras el descanso a Antony Matheus dos Santos fue por la tarjeta de Sofyan Amrabat, porque no podíamos arriesgarnos a una segunda amarilla que nos dejara con uno menos. Devolvimos a Pablo al medio y llegamos menos, pero empatamos. Jugamos distinto según los momentos del partido".

Enfado de Abde por no tirar el penalti tras provocarlo él

"El designado para tirar los penaltis es el 'Cucho' Hernández; él tomó la responsabilidad y lo hizo bien".

A contraestilo

"La posesión sabíamos que iba a estar difícil con el Braga. Tuvimos esa contra en el segundo tiempo de Ez Abde que nos dio el penalti y luego el empate. Sin embargo, en el primero llegamos mucho, no sólo por el lado de Abde. Generamos ocasiones muy claras".

Antony

"Que no juegue de inicio no debe sorprender, porque ya sabemos que Antony viene jugando con molestias y que le cuesta mucho jugar dos partidos seguidos y recuperar para el siguiente. Éste era importante, pero no decisivo, porque tenemos la vuelta en casa y otro por medio con el CA Osasuna también. Durante todos estos años hemos tenido un plantel que nos ha permitido seguir vigentes en dos competiciones y lo estamos haciendo este curso exactamente igual, haciendo rotaciones con hombres que tienen molestias, como Héctor Bellerín, que podría haber jugado, pero era arriesgarlo. Estimamos que era el mejor equipo para iniciar".

La actuación de Fidalgo

"Álvaro, con Pablo, se van alternando. Desgraciadamente, Amrabat vio una amarilla y hubo que cambiarlo. Cuando se asocian ellos dos más sueltos por delante, ganamos. Fornals empezó por derecha, pero con libertad de movimientos. Ellos tienen un lateral que juega muy adelantado que podía marcar Aitor Ruibal. Tuvimos posesión de balón y muchísimas ocasiones en el primer tiempo. Luego, por las características de los jugadores, algunos más explosivos y directos, tuvo Antony esa ocasión al final que pasó muy cerca del poste".

A tres partidos de una final

"Mi sensación es que debemos centrarnos en la visita el domingo a Osasuna. La UEL es muy ilusionante, pero uno puede perder la final y no clasificarse para Europa, por lo que debemos tratar de buscarlo por las dos vías. Sería un error pensar en lo que nos queda para la final; tenemos que asegurar el partido de vuelta para estar en semifinales y, una vez allí, seguir vigentes en ambas competiciones para llegar lo más lejos posible. Como no se ha hecho antes, ilusiona mucho, pero hay que mirar primero a Osasuna y luego a la vuelta de cuartos en casa".