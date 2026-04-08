Los cinco apercibidos de Pellegrini y cuándo se limpiarían de amarillas

Los titulares este miércoles Pau López, Aitor Ruibal, Natan de Souza, el reserva Valentín Gómez y el ausente Junior Firpo, al borde de la suspensión por tarjetas

Cuatro inscritos para la ida de cuartos de final de la Europa League en Braga y uno que no ha podido viajar por lesión y que tampoco estará en la vuelta el jueves de la semana que viene son los cinco apercibidos de sanción del Real Betis a estas alturas del torneo. Con Manuel Pellegrini anunciando que no primará una competición sobre otra y que seguirá pensando partido a partido, toca esperar el discurrir natural de los acontecimientos. Para este primer choque de la eliminatoria contra los lusos, tres titulares (el meta Pau López, el hoy lateral derecho de inicio Aitor Ruibal y el central Natan de Souza) más el suplente Valentín Gómez estarían en riesgo de perderse la vuelta.

Lo que dice la norma sobre las acumulaciones de tarjetas en Champions, UEL y Conference

El artículo 52.02 del Reglamento de Competiciones de la UEFA dicta que los jugadores y técnicos quedan sancionados para el siguiente partido tras acumular tres amonestaciones que no conlleven tarjeta roja, así como después de cualquier número impar adicional (quinta, séptima...). Esto se aplica tanto en las fases previas como desde el inicio de la fase liga. Aunque hay un mecanismo de reducción excepcional: al término de cada dos rondas en las que un futbolista haya estado inscrito y disponible para jugar, se le resta una tarjeta amarilla acumulada que no haya derivado en sanción.

Cuándo se limpian de tarjetas los futbolistas en las eliminatorias

El artículo 52.04 decreta que las tarjetas amarillas acumuladas en los 'play off' no se trasladan a la fase liga. Además, todas las sucesiones de amonestaciones quedan sin efecto al término de los cuartos de final, por lo que no computan para las semifinales. De esta forma, si los citados Pau López, Aitor Ruibal, Valentín Gómez y Natan de Souza aguantan sin ver una nueva amarilla en Braga y en la vuelta de La Cartuja, ya no estarían en peligro en unas hipotéticas 'semis' contra RC Celta de Vigo o Fribugo.

La única posibilidad de perderse una final por razones administrativas: ver la roja directa en la vuelta de 'semis'

Dado que sólo habría dos partidos (ida y vuelta de semifinales) y todos comenzarían esta ronda de cero, no existe la posibilidad de alcanzar las tres amonestaciones que supondrían una sanción por acumulación en la gran final del 20 de mayo a las 21:00 horas en el Besiktas Park de Estambul. De esta manera, la única posibilidad de perderse la magna cita por razones administrativas sería viendo una tarjeta roja en la vuelta o en la ida, pero con varios encuentros de suspensión por la gravedad de los hechos.