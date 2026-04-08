Braga - Betis, en directo el partido de hoy de la ida de cuartos de la Europa League en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del duelo entre bracarenses y heliopolitanos en 'A Pedreira'
Sporting Braga
Betis
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Y por sus números en Europa tiene bastante sentido el recelo bracarense.
Antony, que parte desde el banquillo, de los que más temen en Braga. Se lo contaron los periodistas locales a José Luis Penella.
Ya están los protagonistas inspeccionando el campo de juego. Quedan menos de 40 minutos para que arranque el duelo.
La avalancha de béticos ingresando en el Municipal de Braga. Una gran parte de la graada secundaria será verdiblanca, con más de 2.000 aficionados.
Aunque la UEFA dibuja sendos 1-4-3-3, parece más probable que el Braga salte con un 1-3-5-2, evolución sin su 'pichichi' Rodrigo Zalazar del habitual 1-3-4-3. Entra para pertrecharse por dentro Diego Rodrigues junto a Gorby y Grillistsch, mientras que Víctor Gómez puede ser carrilero o lateral, como Gabri Martínez ejercer de igual en la izquierda o como extremo. El resto, lo esperado.
Por parte bética, muchas novedades, algunas también esperadas. Pau López estará bajo palos, Aitor Ruibal y Ricardo Rodríguez en los laterales, más Bartra con Natan como centrales. En el eje de la medular, Amrabat con Marc Roca, bien con Fidalgo de tercer elemento o con el hispano-méxicano de enganche o en una banda, pues no juega Antony en la derecha. En la izquierda ingresa Ez Abde, mientras que el Cucho Hernández será otra vez la referencia arriba.
Ya hay alineaciones oficiales en el Municipal de Braga:
Con esta convocatoria, éstos podrían ser los onces esta tarde en Braga:
Aunque ya ha batido su récord de ingresos en Europa, el Betis puede seguir engordando su caja en Braga.
Las apuestas dan como favorito al Betis ante el Braga y también para llegar a la final.
El presidente Ángel Haro habló antes de partir hacia tierras lusas, donde Manu Fajardo analizaba la actualidad en verdiblanco.
También hubo reflexiones de Marc Roca y el abanderado de lujo de la plantilla, Isco Alarcón, que no podrá jugar pero ya lo ve cada vez más cerca.
Así analizaban ambos entrenadores el partido en la víspera.
Éste es el Municipal de Braga, un estadio muy peculiar, con 23 años de vida y enclavado entre montañas.
La marea verde, de más de 2.000 béticos, empieza a inundar las calles de Braga, como nos cuentan 'in situ' los dos enviados especiales de ESTADIO Deportivo: Juan José Ponce y José Luis Penella.
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Sporting de Braga-Real Betis, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Europa League. Arrancamos con los detalles más significativos del duelo.
Debe aparcar el Real Betis su titubeante versión de LaLiga, donde encadena seis jornadas sin ganar que, eso sí, no han supuesto la pérdida de una quinta plaza de la clasificación que ahora mismo supondría clasificarse para la Champions League, para dar continuidad a la aplastante de la Europa League, donde viene de golear al Panathinaikos en la vuelta de octavos de final para demostrar su teórico favoritismo ante el Sporting de Braga y acercarse a unas 'semis' del segundo torneo continental que deberá rematar en cualquier cosa el jueves de la semana que viene (21:00 horas) en el Estadio de La Cartuja.
La cita es a las 18:45 horas de este miércoles en el Municipal de Braga, conocido popularmente como 'A Pedreira' (La Cantera) por su peculiar ubicación, ya que se construyó para el Europeo de 2004 entre montañas, justo al lado de una explotación mineira. Allí deberá edificar la escuadra adiestrada por Manuel Pellegrini su campamento base, haciendo buena la solvencia de sus últimas visitas oficiales a la vecina Portugal: 0-1 y 0-4 al Vitória de Guimaraes, la del año pasado para enfilar una final de la Conference League, primera de la historia verdiblanca allende las fronteras españoles, infelizmente perdida contra el potente Chelsea, que luego se llevaría el Mundial de Clubes.
Eliminado en cuartos de la Copa del Rey, aunque de manera contundente, por el finalista Atlético de Madrid, el Real Betis sigue vigente en dos competiciones, como le gusta decir a su entrenador, en las que pelea por un premio idéntico, ya que ganar la UEL no solamente supondría levantar su primer título europeo, sino también clasificarse para la Champions League, a la que también podría acceder si retiene la quinta plaza de LaLiga ante la presión de RC Celta, Real Sociedad o Getafe CF y este peldaño se hace con el segundo cupo extra para el m��ximo torneo continental de clubes, pues el otro ya es oficialmente para Inglaterra.
Acude a tierras lusas como abanderado y capitán bético un Isco Alarcón que ya se entrena con el grupo, pero que no está en la convocatoria ante el Braga ni lo estará en Pamplona. Tampoco, salvo sorpresa mayúscula, para la vuelta del 16-A, aunque el 'Ingeniero' cuenta los días para que el mediapunta pueda aportar ese celebrado plus de calidad y competitividad en la recta final de una campaña durísima para él a título particular, pero en la que aún puede colocar un broche dorado.