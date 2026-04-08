Braga - Betis, en directo el partido de hoy de la ida de cuartos de la Europa League en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del duelo entre bracarenses y heliopolitanos en 'A Pedreira'

Por parte bética, muchas novedades, algunas también esperadas. Pau López estará bajo palos, Aitor Ruibal y Ricardo Rodríguez en los laterales, más Bartra con Natan como centrales. En el eje de la medular, Amrabat con Marc Roca , bien con Fidalgo de tercer elemento o con el hispano-méxicano de enganche o en una banda, pues no juega Antony en la derecha. En la izquierda ingresa Ez Abde , mientras que el Cucho Hernández será otra vez la referencia arriba.

Aunque la UEFA dibuja sendos 1-4-3-3 , parece más probable que el Braga salte con un 1-3-5-2 , evolución sin su 'pichichi' Rodrigo Zalazar del habitual 1-3-4-3 . Entra para pertrecharse por dentro Diego Rodrigues junto a Gorby y Grillistsch , mientras que Víctor Gómez puede ser carrilero o lateral, como Gabri Martínez ejercer de igual en la izquierda o como extremo. El resto, lo esperado.

Debe aparcar el Real Betis su titubeante versión de LaLiga, donde encadena seis jornadas sin ganar que, eso sí, no han supuesto la pérdida de una quinta plaza de la clasificación que ahora mismo supondría clasificarse para la Champions League, para dar continuidad a la aplastante de la Europa League, donde viene de golear al Panathinaikos en la vuelta de octavos de final para demostrar su teórico favoritismo ante el Sporting de Braga y acercarse a unas 'semis' del segundo torneo continental que deberá rematar en cualquier cosa el jueves de la semana que viene (21:00 horas) en el Estadio de La Cartuja.

La cita es a las 18:45 horas de este miércoles en el Municipal de Braga, conocido popularmente como 'A Pedreira' (La Cantera) por su peculiar ubicación, ya que se construyó para el Europeo de 2004 entre montañas, justo al lado de una explotación mineira. Allí deberá edificar la escuadra adiestrada por Manuel Pellegrini su campamento base, haciendo buena la solvencia de sus últimas visitas oficiales a la vecina Portugal: 0-1 y 0-4 al Vitória de Guimaraes, la del año pasado para enfilar una final de la Conference League, primera de la historia verdiblanca allende las fronteras españoles, infelizmente perdida contra el potente Chelsea, que luego se llevaría el Mundial de Clubes.

Eliminado en cuartos de la Copa del Rey, aunque de manera contundente, por el finalista Atlético de Madrid, el Real Betis sigue vigente en dos competiciones, como le gusta decir a su entrenador, en las que pelea por un premio idéntico, ya que ganar la UEL no solamente supondría levantar su primer título europeo, sino también clasificarse para la Champions League, a la que también podría acceder si retiene la quinta plaza de LaLiga ante la presión de RC Celta, Real Sociedad o Getafe CF y este peldaño se hace con el segundo cupo extra para el m��ximo torneo continental de clubes, pues el otro ya es oficialmente para Inglaterra.

Acude a tierras lusas como abanderado y capitán bético un Isco Alarcón que ya se entrena con el grupo, pero que no está en la convocatoria ante el Braga ni lo estará en Pamplona. Tampoco, salvo sorpresa mayúscula, para la vuelta del 16-A, aunque el 'Ingeniero' cuenta los días para que el mediapunta pueda aportar ese celebrado plus de calidad y competitividad en la recta final de una campaña durísima para él a título particular, pero en la que aún puede colocar un broche dorado.