El dineral que se juega el Betis ante el Sporting de Braga en la Europa League

Las ganancias económicas del club verdiblanco en la segunda competición continental rebasan ya los 21,3 millones de euros presupuestados, por lo que todo lo que pueda ingresar a partir de ahora supondría un jugoso superávit

El Real Betis se encuentra ante una gran oportunidad para seguir haciendo historia. Por vez primera, los verdiblancos disputan unos cuartos de final de la Europa League, cuyo primer asalto tendrá lugar este miércoles a domicilio ante el Sporting de Braga, a las 18:45 horas. No faltará la habitual 'marea verde' inundando las calles de la ciudad portuguesa. En torno a 2.000 aficionados béticos se darán cita en el peculiar 'A Pedreira' para animar a Pellegrini y los suyos, conscientes de la importancia de un choque que puede seguir elevando el prestigio deportivo de la entidad.

La temporada con más ingresos europeos de la historia

Todos sueñan con una segunda final europea consecutiva, esta vez en Budapest. Pero además de buscar la gloria, el cuadro de las trece barras tiene la posibilidad ante el conjunto luso de seguir engordando unas ganancias que ya superan los 20,73 millones de euros que llegaron a las arcas del Villamarín la pasada campaña, como finalistas de la Conference League. También se han rebasado, además, los 21,3 millones que la entidad presupuestó por su participación en la segunda competición continental, por lo que todo lo que llegue a partir de ahora será un jugoso superávit al que obviamente nadie hace ascos.

El gran rendimiento en la Fase Liga, clave

Se trata ya, por tanto, de la temporada con mayores ingresos europeos en la historia de un Real Betis que solo por participar recibió 4,31 millones, siendo sus grandes resultados en la Fase Liga los que han elevado de forma considerable sus beneficios. Así, cada una de sus cinco victorias se pagó a 450.000 euros, mientras que por cada uno de los dos empates generó otros 150.000, haciendo un total de 2,1 millones.

Además, el cuarto puesto final en esa primera fase también resultó muy productivo a nivel económico, pues las cantidades varían según la posición y en su caso significó un premio de 2,4 millones de euros, a los que hay que sumar 600.000 euros extra por quedar entre los ocho primeros clasificados y ahorrarse el 'play off' intermedio. Solo con estar en octavos de final, por su parte, la UEFA le correspondió con 1,75 millones más, y por eliminar al Panathinaikos en dicha ronda, otros 2,5 millones.

A todo ello, además, hay que unirle en torno a dos millones de euros por la venta de entradas en los cinco partidos disputados hasta la fecha en La Cartuja. Todo ello, sin olvidar otro concepto sumamente importante como el valor pilar, que sustituye al antiguo market pool combinando el valor comercial del club en su mercado nacional junto a sus méritos históricos en Europa. Gracias a ello, se han ingresado en torno a 5 millones de euros.

Eliminar al Sporting de Braga dejaría 4,2 millones de euros

Pero el gran salto puede llegar ahora. Eliminar al Sporting de Braga y plantarse en semifinales generaría un pago directo de 4,2 millones, mientras que dejar en el camino a Celta de Vigo o Friburgo y estar presentes el 30 de mayo en el Puskás Aréna supondría una suculenta ganancia de 7 millones más. Aunque la traca final aguarda al campeón. Así, levantar la Europa League tiene un premio extra de 6 millones, más otro cuatro por disputar la Supercopa de Europa y todo lo que supone jugar la próxima campaña la Champions, donde los beneficios se disparan de forma notable.