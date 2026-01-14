La cantidad total que ingresó el Betis en la 24/25 como subcampeón de la Conference

La entidad verdiblanca llegó a los 17 millones de euros en premios, algo menos de cinco por debajo del Chelsea; el peor español de la Champions, el Girona, se llevó casi el doble

El FC Barcelona recibió 116,5 millones en premios económicos por su participación en la Champions League 2024/2025, delante de un Real Madrid que obtuvo 101,8; del Atlético de Madrid, con 84,9; y del Girona FC, con 29,9, según el informe financiero de la UEFA de la temporada pasada. El documento, publicado antes del congreso que el organismo celebrará el 12 de febrero en Bruselas, desgrana las cantidades distribuidas entre los clubes con el nuevo formato de sus competiciones, a las que los merengues cinco millones de euros por ganar la Supercopa de Europa contra el Atalanta, que recibió cuatro millones.

El PSG encabeza la tabla de ganancias en premios, con 144,4 millones, como campeón de la UCL, seguido del Inter de Milán (136,6), el Arsenal (116,9) y el Barça, que perdió en semifinales con los 'neroazzurri', en cuarta posición, delante de los alemanes Bayern de Múnich (105,8) y Borussia Dortmund (102,1), además del Madrid, que cayó en cuartos frente a los 'gunners' y es séptimo. El equipo que recibió la cantidad más pequeña por su participación en la máxima competición fue el Slovan de Bratislava, que perdió todos los partidos de la liguilla, con 21,8 millones de un fondo de 2.467 para los 36 participantes.

El salto monetario con UEL y UECL

Las ganancias de la Europa League las lideran Tottenham (41,3 millones) y Manchester United (36,4), seguidos de la Lazio (24,1) y el Athletic Club (23,9 millones). La Real Sociedad figura en decimosegundo lugar, con 18,7 millones. El Chelsea, como campeón de la Conference League, percibió 21,8 millones de euros, seguido del Real Betis, subcampeón, con 17 millones.

Así se reparte el dinero de los premios de la UEFA

El informe de la UEFA recuerda que, aunque el sistema de distribución ha cambiado para el ciclo 2024–2027, el principio básico sigue siendo el mismo y la distribución se calcula primero sobre unos ingresos brutos reales estimados de 4.400 millones. De esta cifra, se deducen 387 millones presupuestados para cubrir los costes de las competiciones y se reserva un 3% (132 millones) para pagos de las rondas clasificatorias y un 7% (308 millones de euros) para abonos de solidaridad con los clubes no participantes. También se asignan 22 millones de euros a las competiciones de clubes femeninos y tres millones de euros a la Youth League, en la que el Real Betis repite participación.

Las cantidades distribuidas entre los clubes europeos

Lo anterior da como resultado unos ingresos netos estimados de 3.550 millones, de los que el 93,5% se distribuye entre los clubes participantes y el 6,5% permanece en la UEFA para apoyar inversiones y actividades en el fútbol europeo. El informe afirma que los ingresos reales en la 2024/2025 son ligeramente superiores, situándose en 4.410 millones, y los costes de las competiciones, de 363,1 millones, son inferiores a lo presupuestado. Apunta, a su vez, que el resultado positivo de este año genera un superávit que aún no ha sido redistribuido entre los clubes y que en cumplimiento del memorando de entendimiento firmado entra la UEFA y los Clubes de Fútbol Europeos (EFC), se asignó a éstos 25 millones.