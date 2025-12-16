Un presupuesto ambicioso para la 25/26, superávit en las cuentas del Betis y aumento de la deuda neta

Los accionistas aprobaron las cuentas de la 24/25, con un beneficio de cinco millones, y el club presentó un presupuesto superior a 200 millones con un incremento del coste de la plantilla deportiva

La Junta General de Accionistas del Betis avanza a buen ritmo y la alta cúpula verdiblanca ya ha expuesto el balance económico del ejercicio cerrado el pasado 30 de junio y también ha informado sobre el presupuesto para la temporada actual. Cabe recordar que no se someten a votación tanto en cuanto en la última asamblea salió adelante que no hiciera falta una votación para dar luz verde a este apartado tan trascendente.

Así, en relación a las cuentas del año pasado, el Betis ha presentado un aumento de la deuda neta, que ascienden a 207 millones de euros, mientras que las deudas a largo plazo son de 216 millones y a corto plazo, de algo más de 64 millones. Eso sí, a esta cifra hay que restarle el total de partidas consideradas del activo, de 73 millones de euros.

Superávit por tercer año consecutivo en el Betis

Por el contrario, respecto al balance entre gastos e ingresos en el ejercicio 24/25, el Consejo de Administración ha presentado un superávit que asciende a más de cinco millones de euros, con un extra de cinco millones por competición europea con respecto al año pasado por haber alcanzado la final de la Conference League contra el Chelsea. Es el tercer año consecutivo con un saldo positivo, superando con creces los 321.893 del curso 2024.

Además, la inclusión del préstamo CVC de LaLiga, de 70,8 millones, en el patrimonio neto provoca que el Betis haya presentado números positivos a efectos mercantiles de 30 millones a pesar de que el patrimonio neto es de 39,8 millones de euros en negativo. Estas cuentas fueron aprobadas por amplia mayoría en la votación.

Un presupuesto para la 25/26 de 203,7 millones

Una vez presentadas las cuentas del ejercicio 24/25, el Consejo de administración informó de que el presupuesto estimado para el ejercicio en curso, el 25/26, se eleva a 203,7 millones de euros, y que existe una previsión de beneficios de tres millones después de impuestos.

José María Pagola, consejero ocupado del área económica, desglosó dicho presupuesto para dar detalles a los accionistas, comunicando que, dentro de la partida general, se destinarán 187,4 millones de euros a gastos operativos, la mitad para la plantilla deportiva. En este sentido, el coste de la plantilla inscribible se ha incrementado con respecto al curso pasado, pues se ha pasado de los 87,3 millones del curso pasado a los 91,5 actuales, mientras que el de la no inscribible se queda en 7,2 millones.

El resto del presupuesto es el siguiente: 4,2 millones en aprovisionamientos, 38 millones en gastos de explotación, 16,7 millones en personal no deportivo y 35 millones en la amortización del inmovilizado.