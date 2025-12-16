El Betis convence a Monchi, pero el exdirector deportivo del Sevilla avisa: "Si no se meten en Europa..."

El presidente del CD San Fernando reconoce el crecimiento que viene experimentando su eterno rival en los últimos cinco años, pero advierte de que la ambición de elevar el nivel de la plantilla para buscar cotas mayores también es un arma de doble filo que él mismo sufrió en Nervión

El Sevilla FC fue elegido mejor equipo del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Fútbol (IFFHS) tanto en 2006 como en 2007; pero además luego permaneció tres lustros casi ininterrumpidos sin salir de los 20 ó 25 primeros. Sin ir más lejos, en 2021 aparecía en la clasificación como el octavo club más potente de toda la geografía y el mejor español. La cosa ha cambiado bastante desde entonces y las últimas temporadas tan decepcionantes le han hundido en la posición 253 de esta lista de todo el mundo, por detrás de entidades como el Defensa y Justicia argentino, el Club Cienciano de Perú, el FK Rigas de Letonia o el Sabah FK de Azerbaiyán. Todo ello, mientras ve a su eterno rival, el Real Betis, ascender hasta una meritoria decimoséptima posición gracias a su buen hacer los últimos cursos; un crecimiento que ni siquiera el siempre pasional Monchi puede negar.

El actual presidente del CD San Fernando 1940 concedió este pasado lunes una nueva entrevista en la que repasó algunas cuestiones de su etapa como director deportivo del Sevilla FC y analizó la actualidad blanquirroja, así como la de los verdiblancos. Monchi considera innegable la línea ascendente que lleva el Betis y admitió que en esta 25/26 han estado muy acertados a la hora de hacer caja con plusvalías necesarias para equilibrar las cuentas pero sin dejar de mejorar la plantilla con refuerzos de altísimo nivel. Eso sí, el isleño sabe que la ambición es un arma de doble filo porque lo ha vivido en sus propias carnes, cuando elevó el gasto en la plantilla nervionense para buscar objetivos mayores que no se consiguieron, y advierte de las consecuencias que tendría no ser capaz de meterse en Europa para la 2026/2027.

Monchi: "El Betis no podría mantener a Antony, a Isco, a Lo Celso..."

"¿Qué ha hecho este Betis de los últimos cinco años, además de tener a un magnífico entrenador y de haber hecho las cosas bien? Ha vendido a todos los jugadores a los que podía vender, todos, uno detrás de otro. Pero luego se ha reforzado bien, no se ha confundido, y se ha metido en Europa cinco años consecutivos. Es que no hay otra. Clubes como pueden ser el Sevilla, la Real Sociedad, el Villarreal, el Betis o el Athletic de Bilbao necesitan eso", explicó Monchi durante su participación en la tertulia del programa 'Libre y Directo', de la Cadena SER.

"Este tipo de equipos necesitan vender a sus mejores jugadores o meterse todos los años en Europa. O ambas cosas. Tú mismo lo acabas de decir: 'Si el Betis no se mete en Europa este año...'. Pues si no se mete en Europa tendrá que darle una vuelta. Si no vendiera jugadores o no se clasificara para Europa, ¿crees que podría pagarle a Antony? ¿O a Isco o a Lo Celso? A jugadores de ese nivel tan alto no podría mantenerlos porque el nivel salarial también es muy alto", añadía el exsevillista, respondiendo a la pregunta desde el respeto y el elogio sincero al buen trabajo que están haciendo desde la directiva de su máximo rival histórico.

"En la Roma tuve que vender todo lo que tenía que vender. No le eché la culpa a nadie y acabamos terceros. Y cuando volví al Sevilla FC me encontré con los mismos problemas que cuando llegué a la Roma. Me puse a trabajar y no le eché la culpa a Óscar Arias ni a Caparrós (director deportivos nervionenses en sus dos años en Italia). No juzgo a nadie, estoy tranquilo en San Fernando. Hago únicamente un examen objetivo. Me pongo a trabajar pero nadie es infalible. Me fui y el Sevilla estaba en una circunstancia. A lo mejor había jugadores que no valían para el futuro, vale; pero yo no critiqué. Manu Fajardo, por ejemplo, llegó al Betis y buscó soluciones. No criticó a Cordón y Planes", sentenció, defendiendo su gestión de las críticas que le señalan en la actual crisis: "¿Culpable? ¿Tengo que pedir perdón?".