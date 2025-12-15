El Betis, por las nubes: se consolida como el cuarto mejor equipo de España y el 17º de todo el mundo

El club verdiblanco es el cuarto conjunto europeo que menos partidos ha perdido, lo que le sitúa en un privilegiado puesto en la clasificación mundial elaborada por la IFFHS y sus cinco años seguidos en competiciones europeas le hacen ganar cuatro posiciones en el último ranking de la UEFA

Atrás quedaron aquellos años que se hacían eternos sin que el aficionado del Real Betis le viese la punta final a tanta decepción. La situación actual no puede andar más lejos de aquella época de penurias. Tanto es así, que ahora casi da pena que se acabe este 2025 al que sólo le quedan tres partidos: en Madrid, en la noche de este lunes ante el Rayo Vallecano; en Murcia, el jueves en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey; y el domingo, en La Cartuja ante el Getafe CF. A falta de estos tres resultados, el club verdiblanco lleva una semana recogiendo los frutos de un excelente momento que no para de revalorizar a sus jugadores y que le ha situado como el cuarto mejor equipo de España en el ranking UEFA y en el decimoséptimo mejor club del año para la Federación Internacional de Historia y Estadística en el Fútbol (IFFHS).

En esta glamurosas consideraciones ha tenido muchísimo que ver el logro de alcanzar su primera final continental, como subcampeón de la UEFA Conference League 24/25, así como la racha que le sitúa como el cuarto conjunto europeo que menos partidos ha perdido en este primer tramo de la 2025/2026, empatado con el París Saint-Germain con sólo tres derrotas; todas ellas como local y en LaLiga ante Athletic Club (1-2), Atlético de Madrid (0-2) y FC Barcelona (3-5). Únicamente mejoran la fiabilidad del plantel de Pellegrini el Arsenal FC de Mikel Arteta, con dos derrotas, y el FC Bayern de Múnich de Vincent Kompany, que sólo ha cedido en una ocasión.

La IFFHS ha publicado una clasificación con los 500 mejores equipos de todo el planeta en los últimos 12 meses y el Real Betis ocupa una meritoria decimoséptima posición con 295 puntos; sólo superado en España por el Atlético de Madrid, undécimo con 358 puntos; el FC Barcelona, sexto con 404; y el Real Madrid, segundo con 534. La lista la encabeza el PSG, vigente campeón de la Champions League y de todos los torneos nacionales en Francia, con 585 puntos.

Tras los merengues aparecen el Chelsea FC, verdugo verdiblanco en la mencionada final de la Conference, con 843; el FC Inter de Milán, que tiene 453; y el FC Bayern de Múnich (437). La tabla continúa a partir del sexto puesto culé con Arsenal FC (401), CR Flamengo (400), SE Palmeiras (378) y BV Borussia de Dortmund (371); mientras que entre Atlético y Betis se sitúan Manchester City (339), Aston Villa FC (335), Fluminense FC (314), Benfica SL (305) y Juventus FC (299). El 'Top 20', ya por detrás de los heliopolitanos, lo completan AS Roma (291), Bolonia FC (283) y Club Brujas KV (283).

El Betis escala hasta la 29ª posición en el ranking UEFA: cuarto español por detrás de Real Madrid, Barcelona y Atlético

El Betis también es cuarto mejor equipo español en el actualizado ranking elaborado por la UEFA en este final de 2025. El coeficiente de los verdiblancos está calculado teniendo en cuenta sólo los méritos continentales de un equipo que lleva cinco temporadas seguidas en Europa (hasta la 'era Pellegrini' el récord eran dos cursos consecutivos) y se sitúa en 62.250 puntos, lo que le permite subir cuatro escalones con respecto al año pasado y situarse ahora en el puesto 29. En esta 25/26 ya está clasificado matemáticamente para la ronda intermedia de dieciseisavos de la Europa League y tiene en su mano rematar el pase directo a los octavos de final en estas dos jornadas que le faltan a la Fase Liga.

El líder es el Real Madrid (131.500), seguido de Bayern (124.250), Inter (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500), PSG (109.500), Borussia Dortmund (98.750), Bayer Leverkusen (98.250), Barça (96.250), Arsenal (93.000), Atleti (91.500), Chelsea (89.000), Roma (88.500), Benfica (87.750), Eintracht Frankfurt (83.000), Atalanta (80.000), Manchester United (76.500), PSV (71.250), Brujas (69.750), Sporting CP (69.500), Tottenham Hotspur (69.250), Feyenoord (69.000), Wset Ham (69.000), Fiorentina (68.000), Juventus (66.250), Milan (66.000), Oporto (65.750) y Lille (64.000).