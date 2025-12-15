La Prórroga de Estadio Deportivo 3x15: El Gran Derbi, Almeyda, Real Madrid...

Programa número quince de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con la participación de Álvaro Palomo y Javi Jiménez como invitados. El Gran Derbi entre Sevilla y Betis y las palabras de Matías Almeyda tras la derrota nervionense, principales protagonistas.

Comenzamos hablando del triunfo del Real Betis en el Sánchez-Pizjuán, con los errores individuales que condenaron a los de Almeyda, muy contrariado por esos fallos.

Por otro lado, comentamos el pinchazo del Real Madrid en Girona y el asalto del FC Barcelona, así como el gran estado de forma del Villarreal y el Atlético de Madrid, lo que complica las aspiraciones de Champions del Real Betis.

Por último, mencionamos a José Bordalás y su Getafe, con el pique que mantuvo antes del partido ante el Elche con Eder Sarabia.

Este programa es el número 109, al margen de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' que se realizó sobre la Eurocopa de 2024 en Alemania que acabó ganando la selección española.