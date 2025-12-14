Alavés - Real Madrid en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 16 de LaLiga
Encuentro correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga, que enfrenta al Deportivo Alavés contra el Real Madrid en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde los blancos quieren mantenerse en la lucha por el liderato ante unos babazorros que quieren acercarse a los puestos europeos
Aprieta el Madrid, turno de Rodrygo
Gran pase de Valverde al brasileño que cruzó en exceso su disparo
Otro intento de Mbappé
Buscó la escuadra con un disparo con rosca, pero el balón se marcha por encima del larguero
Amarilla para Parada
Llegó muy tarde a una entrada sobre Valverde y le calvó los tacos al uruguayo
Gran disparo de Mbappé
Buen intento del francés que sigue dando signos de dolor en la rodilla
Saltan las alarmas con Mbappé
El delantero empieza a cojear tras una carrera y se resiente de sus molestias en la rodilla
¡Comienza el partido! Rueda el balón en Mendizorroza para que Alavés y Real Madrid busquen una victoria en la jornada 16 de LaLiga
¡Suena el himno del Alavés y salen los jugadores!
La afición del Alavés recibe a su equipo con un tifo
Preparados los jugadores en el túnel de vestuarios para saltar al terreno de juego
A falta de 10 minutos, regresan los jugadores a vestuarios
Todo preparado para que salten los protagonistas y de comienzo el encuentro entre Alavés y Real Madrid
Calientan los protagonistas sobre el césped de Vitoria
Así fue la llegada del Madrid a Mendizorroza
El Madrid aprovechó su viaje a Vitoria para hacer una sesión de firmas
Repasamos los onces titulares de esta noche
Alavés: Sivera; Parada, Jon Pacheco, Tenaglia, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé, Calebe
Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius
Novedades en el once blanco
Huijsen tendrá que esperar desde el banquillo para sumar minutos tras sus molestias físicas, mientras que Mbappé vuelve a la titularidad tras no participar ante el Manchester City
El Real Madrid recuerda un golazo de Cristiano Ronaldo al Alavés
Los jugadores del Real Madrid pisan el césped de Mendizorroza
El conjunto babazorro ya está en su estadio
¡Tenemos el once del Alavés!
Coudet buscará la victoria con: Sivera; Parada, Jon Pacheco, Tenaglia, Jonny Otto; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Abde Rebbach, Lucas Boyé, Calebe
Xabi Alonso en la previa
El entrenador del Madrid confirmó el regreso de Mbappé y tiene ante sí una prueba de fuego para no perder su cargo. Aunque el tolosarra no ha querido darle más bombo a su futuro, hoy tiene por delante una ‘final’
¡Tenemos el once del Real Madrid!
Xabi Alonso sale en Mendizorroza con: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Valdepeñas; Tchouameni, Arda Güler, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius
Coudet en la previa
El técnico del Alavés no quiso confiarse por el estado anímico de su rival, sentenciando: “El Madrid es el Madrid”
Así llega el Real Madrid
Por su parte, el equipo dirigido por Xabi Alonso necesita una victoria para calmar las aguas tras sus dos derrotas consecutivas ante Celta de Vigo y Manchester City. A siete puntos del liderato, el conjunto blanco tiene la obligación de ganar para mantener sus opciones al título
Así llega el Alavés
El conjunto de Eduardo Coudet llega tras vencer a la Real Sociedad en LaLiga, y al Portugalete en la Copa del Rey. Hoy buscarán su tercera victoria consecutiva para mantener la racha de triunfos que comenzó con la llegada de diciembre
Los resultados del domingo
Este gran Alavés - Real Madrid será el último encuentro de un domingo que ya ha visto disputarse dos encuentros, con el Levante - Villarreal aplazado por las fuertes lluvias
El árbitro de hoy
El encargado de dirigir el encuentro será Victor García, que contará con Pablo González en el VAR
El estadio de esta noche
El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, hogar del Alavés, que cuenta con una capacidad para más de 19.000 espectadores
El Real Madrid, 2º
Por su parte, el Real Madrid busca no perder la estela del FC Barcelona, líder de la competición situado a siete puntos. Con 36 puntos logrados en 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas, los blancos necesitan ganar para no verse superados por el Villarreal
El Alavés, 12º
El Alavés llega al encuentro como décimo segundo clasificado en LaLiga, después de conseguir 18 puntos repartidos en 5 victorias, 3 empates y 7 derrotas
¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 21.00 horas, Alavés y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza como parte de la jornada 16 del campeonato de Primera división
La jornada del domingo en LaLiga cierra con un tenso duelo entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid, donde la mala racha de los blancos y las dudas sobre su entrenador, Xabi Alonso, dan un aliciente extradeportivo a un encuentro que se prevé muy igualado por las bajas y el factor campo.
Los jugadores de Eduardo Coudet quieren prorrogar el buen estado de forma con una victoria ante el Real Madrid, la cual les alejaría más aún de los puestos de descenso, acercándose de manera ambiciosa a las plazas europeas. Por su parte, Xabi Alonso está obligado a ganar por dos motivos: recortar la distancia de siete puntos marcada por el Barcelona, actual líder de LaLiga, y asegurar una semana más su puesto como técnico blanco. Con todo ello, Mendizorroza vivirá una gran noche de fútbol nacional.
Así llega el Alavés
El Deportivo Alavés, que despidió noviembre con tres derrotas consecutivas, ha iniciado diciembre de la mejor manera posible, dos victorias en dos encuentros. Así, superaron a la Real Sociedad durante la última jornada, y llegan a este nuevo encuentro con el gran aliciente anímico que supone superar sin dificultades una eliminatoria de Copa del Rey. Eso sí, para vencer al Real Madrid hay que hacer un partido muy completo, tanto física como tácticamente, por lo que no deberán de mirar a la eliminatoria del próximo miércoles ante el Sevilla.
Los jugadores de Coudet han obtenido tan solo las dos victorias mencionadas en sus últimos cinco encuentros, siendo todo derrotas. En LaLiga, tras lograr 5 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, suman 18 puntos que los mantienen alejados del descenso, permitiéndoles mirar con ambición a la zona europea. Con la idea de que su rival llega tocado, inmerso en una mala racha, y sabiendo que tendrán de su parte el calor de la afición, los babazorros se preparan para tratar de conseguir una importante victoria en su feudo.
Así llega el Real Madrid
El Real Madrid vive un momento muy complicado. El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo, teniendo una final en cada uno de los próximos tres encuentros programados. Una derrota en Vitoria podría significar el fin de su etapa en el banquillo blanco. Con un equipo plagado de bajas entre lesiones y sancionados, el técnico tolosarra debe de obtener la victoria para poder seguir en su puesto en la eliminatoria copera ante el Talavera.
El mal momento blanco los ha llevado a situarse a siete puntos del Barça, haciendo imposible que recuperen el liderato antes del próximo año. Todo ello llega tras dos derrotas consecutivas, ante Celta de Vigo en liga y Manchester City en la Champions League. Antes de ello, en LaLiga, habían conseguido una gran victoria ante el Athletic en San Mamés, que acababa con la racha de tres empates consecutivos. El Madrid necesita reaccionar si no quiere perder sus opciones al título, incluso pudiendo ser superado por un Villarreal que está al asecho.