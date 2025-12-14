Alavés - Real Madrid en directo: resultado del partido de hoy de la jornada 16 de LaLiga

Encuentro correspondiente a la décimo sexta jornada de LaLiga, que enfrenta al Deportivo Alavés contra el Real Madrid en el Estadio de Mendizorroza de Vitoria, donde los blancos quieren mantenerse en la lucha por el liderato ante unos babazorros que quieren acercarse a los puestos europeos

¡Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada de LaLiga! A partir de las 21.00 horas, Alavés y Real Madrid se enfrentan en el Estadio de Mendizorroza como parte de la jornada 16 del campeonato de Primera división

Por su parte, el Real Madrid busca no perder la estela del FC Barcelona, líder de la competición situado a siete puntos. Con 36 puntos logrados en 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas, los blancos necesitan ganar para no verse superados por el Villarreal

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, hogar del Alavés, que cuenta con una capacidad para más de 19.000 espectadores

Este gran Alavés - Real Madrid será el último encuentro de un domingo que ya ha visto disputarse dos encuentros, con el Levante - Villarreal aplazado por las fuertes lluvias

El conjunto de Eduardo Coudet llega tras vencer a la Real Sociedad en LaLiga, y al Portugalete en la Copa del Rey. Hoy buscarán su tercera victoria consecutiva para mantener la racha de triunfos que comenzó con la llegada de diciembre

Por su parte, el equipo dirigido por Xabi Alonso necesita una victoria para calmar las aguas tras sus dos derrotas consecutivas ante Celta de Vigo y Manchester City. A siete puntos del liderato, el conjunto blanco tiene la obligación de ganar para mantener sus opciones al título

Coudet omite el complicado estado del Real Madrid: “Me gusta jugar contra los mejores y no me fijo en la dinámica del rival”

El técnico del Alavés no quiso confiarse por el estado anímico de su rival, sentenciando: “El Madrid es el Madrid”

El entrenador del Madrid confirmó el regreso de Mbappé y tiene ante sí una prueba de fuego para no perder su cargo. Aunque el tolosarra no ha querido darle más bombo a su futuro, hoy tiene por delante una ‘final’

El próximo miércoles a partir de las 21.00 horas, el Alavés volverá a disputar un partido en Mendizorroza, como parte de ronda de dieciseisavos de la Copa del Rey. Los babazorros se medirán al Sevilla en el único enfrentamiento entre dos equipos de Primera división de la eliminatoria

En el caso del conjunto de la capital, se tendrá que desplazar hasta Toledo para medirse al CF Talavera de la Reina, equipo en puestos de descenso de Primera Federación

Huijsen tendrá que esperar desde el banquillo para sumar minutos tras sus molestias físicas, mientras que Mbappé vuelve a la titularidad tras no participar ante el Manchester City

Todo preparado para que salten los protagonistas y de comienzo el encuentro entre Alavés y Real Madrid

¡Comienza el partido! Rueda el balón en Mendizorroza para que Alavés y Real Madrid busquen una victoria en la jornada 16 de LaLiga

El delantero empieza a cojear tras una carrera y se resiente de sus molestias en la rodilla

Buscó la escuadra con un disparo con rosca, pero el balón se marcha por encima del larguero

La jornada del domingo en LaLiga cierra con un tenso duelo entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid, donde la mala racha de los blancos y las dudas sobre su entrenador, Xabi Alonso, dan un aliciente extradeportivo a un encuentro que se prevé muy igualado por las bajas y el factor campo.

Los jugadores de Eduardo Coudet quieren prorrogar el buen estado de forma con una victoria ante el Real Madrid, la cual les alejaría más aún de los puestos de descenso, acercándose de manera ambiciosa a las plazas europeas. Por su parte, Xabi Alonso está obligado a ganar por dos motivos: recortar la distancia de siete puntos marcada por el Barcelona, actual líder de LaLiga, y asegurar una semana más su puesto como técnico blanco. Con todo ello, Mendizorroza vivirá una gran noche de fútbol nacional.

Así llega el Alavés

El Deportivo Alavés, que despidió noviembre con tres derrotas consecutivas, ha iniciado diciembre de la mejor manera posible, dos victorias en dos encuentros. Así, superaron a la Real Sociedad durante la última jornada, y llegan a este nuevo encuentro con el gran aliciente anímico que supone superar sin dificultades una eliminatoria de Copa del Rey. Eso sí, para vencer al Real Madrid hay que hacer un partido muy completo, tanto física como tácticamente, por lo que no deberán de mirar a la eliminatoria del próximo miércoles ante el Sevilla.

Los jugadores de Coudet han obtenido tan solo las dos victorias mencionadas en sus últimos cinco encuentros, siendo todo derrotas. En LaLiga, tras lograr 5 triunfos, 3 empates y 7 derrotas, suman 18 puntos que los mantienen alejados del descenso, permitiéndoles mirar con ambición a la zona europea. Con la idea de que su rival llega tocado, inmerso en una mala racha, y sabiendo que tendrán de su parte el calor de la afición, los babazorros se preparan para tratar de conseguir una importante victoria en su feudo.

Así llega el Real Madrid

El Real Madrid vive un momento muy complicado. El futuro de Xabi Alonso pende de un hilo, teniendo una final en cada uno de los próximos tres encuentros programados. Una derrota en Vitoria podría significar el fin de su etapa en el banquillo blanco. Con un equipo plagado de bajas entre lesiones y sancionados, el técnico tolosarra debe de obtener la victoria para poder seguir en su puesto en la eliminatoria copera ante el Talavera.

El mal momento blanco los ha llevado a situarse a siete puntos del Barça, haciendo imposible que recuperen el liderato antes del próximo año. Todo ello llega tras dos derrotas consecutivas, ante Celta de Vigo en liga y Manchester City en la Champions League. Antes de ello, en LaLiga, habían conseguido una gran victoria ante el Athletic en San Mamés, que acababa con la racha de tres empates consecutivos. El Madrid necesita reaccionar si no quiere perder sus opciones al título, incluso pudiendo ser superado por un Villarreal que está al asecho.