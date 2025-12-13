Xabi Alonso confirma el regreso de Mbappé frente al Alavés: “Recuperamos a Kylian, está bien para jugar”

Xabi Alonso compareció antes de la visita del Real Madrid a Mendizorroza en un contexto de máxima exigencia. El técnico confirmó la recuperación de Kylian Mbappé, asumió con naturalidad la presión que rodea al banquillo blanco y defendió la fortaleza del grupo para revertir una dinámica de resultados que exige reacción inmediata.

El Real Madrid se prepara para un compromiso clave en Vitoria con la necesidad de cambiar el rumbo antes del cierre del año. En la previa del duelo ante el Deportivo Alavés, Xabi Alonso ofreció una comparecencia marcada por un tono sereno, firme y cargado de convicción, alejado de dramatismos pese a las dificultades que atraviesa el equipo.

El técnico tolosarra quiso empezar despejando cualquier duda sobre la capacidad competitiva del grupo, incluso con las bajas existentes. “A pesar de las bajas, tenemos fortalezas suficientes, tenemos equipo suficiente”, aseguró, subrayando la implicación de los futbolistas disponibles. “Mañana saldrán 11 jugadores del Real Madrid al campo a darlo todo… las ganas, la actitud y el compromiso bastarán para poder ganar el partido”, añadió.

Mbappé regresa y el equipo respira

Una de las noticias más relevantes fue la confirmación del regreso de Kylian Mbappé. El francés, sin minutos en el último compromiso ante el Manchester City, vuelve a estar disponible para un encuentro que el cuerpo técnico considera decisivo. “Recuperamos a Kylian, está bien para jugar… eso es una buena noticia”, explicó Xabi Alonso, sin mojarse ante una posible titularidad.

El entrenador evitó recrearse en la derrota anterior y prefirió centrarse en el corto plazo. “El último partido ya ha pasado, pero hay cosas positivas que las vamos a anidar a futuro”, señaló, apuntando directamente al reto inmediato. “El futuro cercanísimo es mañana en Vitoria”.

Presión, proceso y confianza interna

Preguntado por el clima que rodea al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso respondió desde la experiencia y la naturalidad. “Llevo muchos años en el fútbol y no me sorprende nada de lo que pueda suceder”, afirmó. Para el técnico, estos momentos forman parte del cargo y deben afrontarse “con la responsabilidad de lo que representamos”.

En ese sentido, quiso destacar la comunicación fluida con la cúpula del club. “Desde que estoy aquí hemos tenido una comunicación constante con el presidente… desde la confianza, el respeto y el objetivo común”, explicó. Un mensaje que refuerza la idea de respaldo interno en un momento de máxima exposición mediática.

Dentro del vestuario, el técnico transmitió una sensación de cohesión y trabajo diario. “Estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos”, señaló, apelando al crecimiento que pueden generar las dificultades. “Si revertimos la dinámica, igual dentro de unas semanas miramos atrás y decimos que estos momentos nos han fortalecido”.

Convocatoria ajustada y mirada al futuro

En el apartado médico, Xabi Alonso confirmó que no hay nuevas bajas respecto al último encuentro, más allá de las sanciones existentes. “Recuperamos a Kylian, pero tenemos tres sancionados”, explicó, justificando la presencia de jugadores del Castilla en la convocatoria. “Siempre que suben dan calidad al entrenamiento y están dispuestos si son necesitados”.

El técnico también evitó entrar en debates externos sobre la paciencia con los entrenadores o comparaciones estadísticas. “No entro nunca a valorar las interpretaciones de otra gente”, afirmó con rotundidad, insistiendo en que cada opinión pertenece a quien la emite.

Antes de cerrar, tuvo palabras de elogio para Álvaro Arbeloa, aunque sin alimentar especulaciones. “Creo que en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid”, comentó, matizando que no se ha hablado de ello en el contexto actual.

Con Mendizorroza como escenario exigente y la presión inherente al cargo, Xabi Alonso afronta el duelo ante el Alavés con un mensaje claro: confianza en el grupo, foco en el presente y la convicción de que la reacción empieza ahora.