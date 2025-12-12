Gonzalo García, una opción real con la que sueñan en la Bundesliga

El delantero del Real Madrid, que fue titular contra el Manchester City, es el fichaje que desea el Stuttgart alemán, con el que se han mantenido conversaciones, además de tener otros pretendientes como el Eintracht

Gonzalo García fue una de las noticias más destacadas del Real Madrid en el Mundial de Clubes. El jugador fue el pichichi del torneo, lo que provocó el interés de diferentes equipos como el Getafe para lograr su fichaje, tal y como confirmó su presidente, Ángel Torres. Sin embargo, el futbolista se quedó en el primer equipo blanco a las órdenes de Xabi Alonso, con el que está teniendo los minutos que seguramente esperaba. Por ello, clubes como la Bundesliga han llamado a la puerta del delantero, llegando a tener conversaciones, como el caso del Stuttgart.

Gonzalo García, con una decisión importante que tomar en el Real Madrid

Gonzalo García viene de ser titular en la derrota del Real Madrid ante el Manchester City, su segunda esta temporada tras entrar en el once del encuentro contra el Espanyol. Además, el delantero se ha quedado en el banquillo hasta en ocho partidos, tras la decisión tomada por Xabi Alonso de no jugar un minuto. Esta situación ha provocado que diferentes equipos de Europa hayan llamado a la puerta del futbolista de 21 años. En este sentido, el periodista Florian Plettenberg ha informado que el delantero "es el candidato soñado para el Stugartt para las próximas ventanas de fichajes". Además, la misma fuente ha añadido que el jugador cumple casi todos los requisitos que pide el conjunto alemán, con el que ya se han mantenido conversaciones. Por ello, puede parecer probable que Gonzalo García tome la decisión de salir del club en busca de más oportunidades, con el objetivo de ser titular y tener una continuidad que, de momento, no está teniendo en Chamartín.

Pese a ello, viene de participar en los cuatro últimos choques, tanto de LaLiga como de la UEFA Champions League, aunque los resultados no hayan sido a favor en su mayoría. Por otro lado, el diario Marca ha apuntado que el Eintracht es otro de los equipos de la Bundesliga que tiene interés en el fichaje de Gonzalo García, así como el Aston Villa, Leeds United, Brighton y Wolverhampton. De esta manera, su salida podría depender del futuro de Endrick, una de sus competencias en el Real Madrid. El conjunto blanco, por el momento, ha paralizado el movimiento con el Olympique de Lyon, a la espera de lo que puedan pasar con otras 'carpetas' que se puedan abrir en el mercado de fichajes, como una posible destitución de Xabi Alonso y llegada de un nuevo entrenador.

El valor de mercado de Gonzalo García, claves en su fichaje

Según Transfermarkt, Gonzalo García tiene un valor de 15 millones de euros, una cifra que podría ser asequible para el equipo que esté interesado en el fichaje del futbolista, en caso de ser traspaso. Por otro lado, el delantero del Real Madrid tiene firmado un contrato hasta junio de 2030. Además, Xabi Alonso mostró su confianza en el jugador, previo al partido contra el Manchester City, donde disputó 58 minutos ante los de Pep Guardiola: "Confiamos en Gonzalo. Estos momentos surgen y es su momento. Gonzalo aporta mucho al equipo. En estas situaciones, surgen oportunidades".