El vestuario del Real Madrid se vuelca con Xabi Alonso tras la derrota ante el Manchester City

La derrota frente al Manchester City no debilitó la figura de Xabi Alonso dentro del Real Madrid. Al contrario, provocó una reacción colectiva inédita en el vestuario, que salió en bloque para respaldar públicamente al técnico en un momento crítico. Sus jugadores, conscientes de la tensión acumulada, escenificaron una unidad que no se veía desde hacía semanas

El ambiente que rodeó al Real Madrid en la última noche de Champions League fue muy distinto al que el equipo venía arrastrando. La derrota ante el Manchester City, lejos de abrir más grietas, actuó como detonante de una respuesta conjunta en la plantilla. Por primera vez en varias semanas, el vestuario salió de manera decidida a reforzar la figura de Xabi Alonso, enviando un mensaje claro hacia dentro y hacia fuera: están con su entrenador.

El contraste con el pasado martes era evidente. Entonces, en Valdebebas, el técnico apenas alcanzó a pronunciar un “sí” cuando se le preguntó si sentía el apoyo de los jugadores. Fue un monosílabo que heló la sala de prensa y reflejó la incertidumbre que se respiraba puertas adentro. Sin embargo, anoche en el Bernabéu, el tono había cambiado por completo. “Hoy no tengo nada que reprochar” o “agradezco mucho la actitud”, expresó Xabi, visiblemente más tranquilo y con unas formas que dejaban entrever otro clima interno.

Un gesto simbólico que dio la vuelta al escenario

La escena que marcó el partido llegó con el 1-0, cuando Rodrygo, autor del tanto, corrió directamente al banquillo para abrazar a su entrenador. La imagen fue tan contundente como necesaria para un grupo que buscaba cerrar heridas abiertas. Aquel gesto, significativo en un momento delicado, fue el inicio de una cascada de mensajes públicos.

Rodrygo lo explicó sin rodeos: “Es un momento complicado para él, como para nosotros. Las cosas no están saliendo y quería demostrar que estamos juntos, con nuestro entrenador”. Sus palabras reflejaban el sentir general del equipo, que decidió responder a las dudas con una defensa coordinada.

Bellingham, una de las voces de mayor peso, también se sumó al respaldo: “El entrenador es genial. Personalmente, tengo una excelente relación con él… Nadie se da por vencido, nadie se queja ni se lamenta”. El centrocampista insisti�� en que el vestuario está unido y preparado para revertir la dinámica.

Courtois y Asensio subrayan la entrega del equipo

Las declaraciones no se limitaron a los jóvenes. Courtois, un referente dentro del grupo, habló con la claridad habitual: “Hoy hemos demostrado que estamos con el míster… hemos dado el 100%”. El belga, además, reconoció la irregularidad reciente, remarcaron que la actitud ante el City fue radicalmente distinta a la mostrada días antes contra el Celta.

También Asensio reforzó la sintonía interna: “El vestuario está con Xabi Alonso al 100%… es verdad que estamos viviendo una situación atípica, pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud”. Y ese cambio, según él, ya empezó a verse sobre el césped.

Un mensaje que busca frenar la caída y encarar LaLiga

Aunque el Madrid solo ha logrado dos triunfos en sus últimos ocho encuentros, la plantilla quiso evidenciar que la relación con Xabi Alonso no está rota. El técnico reconoció ese esfuerzo y lo resumió con una idea que repite desde hace semanas: “Ser más constantes en nuestro rendimiento es un objetivo”.

La situación, en cualquier caso, sigue siendo delicada. El equipo se asoma al duelo del domingo ante el Alavés en Mendizorroza con la necesidad de volver a sumar de tres para no perder la pista al liderato. La continuidad de Xabi Alonso no depende únicamente de los gestos, sino de que el equipo recupere estabilidad competitiva.

Por ahora, la escenificación del apoyo ha marcado un punto de inflexión. Falta comprobar si este impulso emocional logra transformar un vestuario que reconoce públicamente que tiene parte de la responsabilidad en el bache reciente, pero que también dejó claro que Xabi Alonso no está solo.