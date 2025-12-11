Alineaciones Jagiellonia - Rayo Vallecano: Alineaciones probables de Jagiellonia y Rayo en la jornada 5 de la Conference League

El equipo de Iñigo Pérez afronta un partido crítico en Polonia tras semanas de dudas y falta de gol

El Rayo Vallecano viaja a Bialystok sin margen de error. La derrota ante el Slovan de Bratislava dejó tocado al equipo, que llega a la quinta jornada de la fase de liga de la Conference con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el top-8. El bajón físico, la falta de gol y un calendario exigente complican el panorama de un conjunto obligado a reaccionar.

Un Rayo en crisis de pegada y resultados

La visita a Polonia llega en un momento delicado. El Rayo solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos seis encuentros oficiales, y fue ante el Real Ávila, en un partido de Copa que se decidió en la prórroga. La sensación de fatiga y la caída en el rendimiento son evidentes, especialmente en defensa, donde dos errores graves costaron el último tropiezo europeo.

El problema más preocupante está en el área rival. El Rayo ha marcado 23 goles en 20 partidos oficiales, un registro demasiado bajo para un equipo que aspira a competir en tres competiciones. Los delanteros no están encontrando el camino: Sergio Camello suma dos goles, Alemao apenas uno y Randy Nteka sigue a cero. Ante esa falta de pegada, los extremos se han convertido en el salvavidas ofensivo: Álvaro García ya acumula nueve tantos y Fran Pérez y Jorge de Frutos aportan seis cada uno.

Las bajas condicionan a Iñigo Pérez en un partido vital

El técnico navarro encara el duelo con ausencias importantes. Siguen fuera por lesión Abdul Mumin, Óscar Trejo y Pedro Díaz, mientras que Nobel Mendy y Randy Nteka no están inscritos en la competición. En el eje de la defensa deberá elegir entre Luiz Felipe y Jozhua Vertrouwd como acompañante de Lejeune, mientras que en ataque aún duda entre apostar por Camello o jugar con un falso nueve como De Frutos.

La situación clasificatoria tampoco permite relajación. Con siete puntos, el Rayo está justo por detrás del top-8 y necesita ganar para depender de sí mismo en la última jornada ante el Drita. Un empate complicaría mucho el objetivo y una derrota podría dejarlo prácticamente fuera de la carrera por el acceso directo a octavos.

El Jagiellonia, fuerte en casa y con varios españoles en su plantilla

El Jagiellonia no será un rival cómodo. El equipo polaco, noveno con ocho puntos, viene de alcanzar los cuartos de final el año pasado y mantiene un fortín en su estadio: dos partidos, dos victorias por 1-0 y ninguna derrota en la competición. Afimico Pululu llega tras marcar su primer gol de la temporada continental, mientras que el bloque cuenta con presencia española destacada: Alejandro Pozo, Sergio Lozano, Jesús Imaz y Alejandro Cantero.

En la liga polaca, el Jagiellonia está entre los candidatos al título.

Alineaciones probables de Jagiellonia y Rayo Vallecano

Jagiellonia: Bialystok: Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Stojinovic, Wdowik; Pozo, Imaz, Drachal, Mazurek; Flach, Pululu.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Pathé Ciss, Oscar Valentín; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro; Camello