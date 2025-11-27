Íñigo Pérez, optimista: "Estamos bien posicionados pese a este primer tropiezo”

El Rayo Vallecano sufrió en Bratislava un duro revés europeo tras una segunda parte llena de errores que borró el gran inicio del equipo

El Rayo Vallecano cayó en su visita al Slovan Bratislava en la cuarta jornada de la Conference League, en un duelo marcado por una primera mitad prometedora y una segunda parte que dinamitó todas las buenas sensaciones. El conjunto franjirrojo se adelantó con un gran tanto de Fran Pérez, pero un inicio desastroso tras el descanso terminó por costarle la primera derrota europea del curso.

Un buen inicio que no tuvo continuidad

El Rayo logró en los primeros 45 minutos lo que buscaba: paciencia, circulación y espacios para castigar a un Slovan que apretó más en presencia ofensiva que en claridad. El gol de Fran Pérez, tras una acción bien hilada por la banda, parecía encarrilar una noche tranquila. Los de Iñigo Pérez supieron leer el ritmo y controlar las emociones que tanto les habían costado en Suecia.

Pero la luz se apagó tras el descanso. Un arranque lleno de errores no forzados permitió al conjunto eslovaco darle la vuelta al marcador en apenas unos minutos. El técnico rayista lo resumió con crudeza: “Hubo fallos humanos y en Europa se pagan caros. Como mínimo merecimos el empate, pero hoy no ha sido posible”.

Análisis del técnico: entre la frustración y el aprendizaje

En rueda de prensa, Iñigo Pérez se mostró firme y autocrítico. “La primera parte fue exactamente lo que necesitábamos. En la segunda, perdimos claridad y cometimos errores puntuales que condicionaron todo. En esta competición, remontar es muy complicado”.

El entrenador insistió en el valor de la experiencia europea, consciente de que el equipo aún está en fase de maduración: “Aquí los detalles marcan, y en tres minutos se nos ha ido la sonrisa. Queremos devolvérsela a la afición cuanto antes. Tenemos partido el lunes y hay que levantarse”.

Sobre el estado físico de Balliu, que tuvo que abandonar por un golpe, añadió: “Está dolorido, pero en principio es solo un susto”.

“Ha sido un mazazo emocional”

Iñigo reconoció que se marcha de Bratislava con un peso especial: “Es uno de los días más duros desde que soy técnico del Rayo. Veníamos con ilusión, con un plan claro, y se nos ha escapado en pequeños detalles”.

Sobre la gestión de las tarjetas, volvió a ser directo: “No suelo cambiar decisiones por una amarilla, pero hoy quizá he fallado. Nos faltó finura, nos faltó calma, y eso también es aprendizaje”.

Un Rayo insistente pero sin premio

El técnico introdujo cambios ofensivos con Álvaro García, Unai López y Óscar Valentín, buscando reactivar al equipo. Hubo ocasiones claras: un disparo de Alemao, una arrancada de Fran Pérez y, sobre todo, un cabezazo de Lejeune al poste que pudo cambiarlo todo. Aun así, los errores puntuales y la falta de acierto impidieron rescatar un punto que, según Iñigo, “habría sido lo más justo”.

La afición, el motor que no falló

Bratislava se tiñó de franjirrojo con cerca de 2.000 seguidores animando sin descanso pese al frío y al desenlace. El equipo lo notó: “La grada ha estado increíble. Nos duele no poder recompensarles”, lamentó el técnico.

Clasificación y mirada al futuro

El Rayo se queda con 7 puntos en un grupo muy apretado, mientras el Slovan suma su primera victoria y se mete de lleno en la pelea. Iñigo fue claro: “Quedan dos partidos y hay que ganar los dos. Estamos bien posicionados pese a este primer tropiezo”.

También tuvo palabras para Fran Pérez: “Nos da una versatilidad tremenda, profundidad, gol, trabajo… y en el vestuario lo quieren todos. Es un fichaje redondo”.