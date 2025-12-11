Jagiellonia 1-2 Rayo Vallecano: la ‘diosa de la victoria’ le otorga al Rayo un importantísimo triunfo en la Conference

El Rayo Vallecano se impone por la mínima al Jagiellonia tras un partido donde no dominó, y donde el empate pudo ser el resultado más justo, pero la fortuna le sonrió con un golazo del ‘Pacha’ Espino en la segunda mitad. Los de Íñigo Pérez suman tres importantes puntos para sus aspiraciones en la Conference League

El Rayo Vallecano saca de Polonia tres puntos clave ante el Jagiellonia. En un encuentro donde empezó adelantándose el conjunto rayista, la falta de control les hizo llegar al descanso con un empate en el marcador. La mano de Íñigo Pérez, clave a la hora de realizar las sustituciones, les otorgó la victoria en la segunda mitad tras un tanto del ‘Pacha’ Espino, el cual llegó con cierta fortuna tras un centro que acabó entrando en la portería rival.

El Rayo se desinfla y paga el empate

El Rayo, que por momentos pareció sufrir desconexiones en sus partidos de la Conference League, no quiso repetir errores en Polonia, ante un Jagiellonia que no había perdido un partido en el torneo europeo.

Así, y como una especie de reivindicación tras la derrota ante el Slovan Bratislava, los jugadores de Íñigo Pérez salieron a por todas. Tal fue su empeño en realizar un gran partido, llevar la iniciativa y sacar los tres puntos, que en tan solo 5 minutos ya se habían puesto por delante. Álvaro García aparecía por la banda izquierda para poner un centro directo al área, el esférico votaba entre los centrales rivales y, antes de cruzar todo el rectángulo, aparecía Sergio Camello para hacer a placer el primer tanto rayista.

El delantero madrileño sería una de las grandes figuras del encuentro, pudiendo haber firmado el doblete poco después, cuando en una jugada parecida a la del gol, su remate se estrellaba contra el palo tras rebotar en un defensor.

Con un marcador favorable, el Rayo comenzó a controlar el encuentro, pero la falta de ocasiones le hicieron bajar el pie del acelerador. Cuando el partido se acercaba al descanso en un punto muerto, llegaría la sorpresa local. Un saque de esquina, un rechace dentro del área, y el centrocampista español, Jesús Imaz, devolvía el empate al marcador.

El equipo de Íñigo Pérez, que había sido superior pero no llegó a dominar, se marchaba a vestuarios con un empate justo y la sensación de haber podido mantener o, incluso, ampliar su ventaja de haber realizado otra lectura de partido.

Victoria sin dominio ni control

En el comienzo de la segunda mitad fue notorio el efecto psicológico que provoca recibir un gol antes del descanso. Los jugadores rayistas salieron con mucha menos intensidad que en el inicio del encuentro, algo perdidos tácticamente y con la apariencia de no poder lograr la victoria. Varias fueron las oportunidades de peligro del Jagiellonia antes de llegar a la hora de partido, algo que no gustó nada a Íñigo Pérez, que decidió hacer un triple cambio en busca de una reacción.

Y tanto que surtió efecto, fue entrar los hombres de refresco y que uno de ellos, el ‘Pacha’ Espino, marcase el tanto de la victoria rayista. El lateral uruguayo recorrió la banda izquierda para, desde el lateral del área rival, realizar un centro-chut que se envenenaría en el primer palo, entrando directamente en la portería de Abramowicz. Cuando el Rayo menos lo merecía, volvía a ponerse por delante en el marcador.

Con el segundo tanto, pareció haber aprendido la lección el equipo madrileño que, sin una gran intensidad, si pudo controlar mejor el encuentro, alejando el balón de su área para evitar situaciones de peligro innecesarias.

Aun así, el Rayo Vallecano pasaría apuros ante un Jagiellonia que quiso aprovechar el factor campo para apretar en los minutos finales. Largos se le hicieron al equipo de Íñigo Pérez los cinco minutos de añadido finales. Sin poder controlar la posesión del esférico, el conjunto rayista optó por pausar el juego con faltas y mandar balones a campo rival, una forma de proteger el resultado algo arriesgada pero que fue efectiva.

Con el pitido final del árbitro, el Rayo Vallecano conseguía tres puntos muy importantes para conseguir el pase a los octavos de final como uno de los ocho primeros clasificados. 10 puntos suman los madrileños que aún tendrán que disputar dos jornadas más.

Ficha técnica

1 - Jagiellonia: Abramowicz; Wojtuszek (Rallis, m.89), Vital, Stojinovic, Bartlomiej; Jesús Imaz, Flach (Romanczuk, m.68), Drachal (Mazurek, m.46); Pozo (Sergi Lozano, m.68), Pietuszewski; y Afimico Pululu.

2 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu ('Pacha' Espino, m.60), Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Unai López (Gumbau, m.88), Pathé Ciss (Oscar Valentín, m.80), Isi; Ratiu, Álvaro García (De Frutos, m.60); y Camello (Fran Pérez, m.60).

Goles: 0-1 M.6 Camello; 1-1: M.43 Imaz; 1-2: M.60 'Pacha' Espino.

Árbitro: Edgars Maļcevs (Letonia). Amonestó a Drachal (m.31) y Pululu (85), del Jagiellonia; y a Chavarría (43), Camello (55), Ciss (80), del Rayo.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga Conferencia, disputado en el Chorten Arena de Bialystok (Polonia).