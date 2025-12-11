Iñigo Pérez ensalza al ‘Pacha’ Espino tras la victoria en Polonia: “El ‘Pacha’ es el ejemplo de lo que queremos ser como equipo en cuanto a pasión, corazón o energía”

La victoria del Rayo Vallecano en Polonia ante el Jagiellonia reforzó las opciones en la Conference League del equipo y dejó una imagen clara del liderazgo emocional que busca su técnico. Iñigo Pérez destacó la figura de Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino, autor del gol decisivo, a quien calificó como un ejemplo de carácter, energía y compromiso dentro del vestuario

El triunfo del Rayo Vallecano ante el Jagiellonia por 1-2 ha supuesto mucho más que un paso adelante en la clasificación de la Conference League. El equipo no solo consolidó su aspiración de acabar la fase de grupos entre los ocho primeros, sino que encontró en la actuación de Luis Alfonso ‘Pacha’ Espino un reflejo perfecto del tipo de identidad que Iñigo Pérez quiere construir. El técnico, visiblemente emocionado, convirtió al uruguayo en el eje de su discurso tras un encuentro en el que su entrega volvió a marcar diferencias.

El partido dejó buenos minutos del conjunto madrileño, especialmente en la primera media hora, cuando Sergio Camello adelantó al equipo con un gol que recompensaba su iniciativa en ataque. Aunque el conjunto polaco logró empatar, el Rayo mantuvo la calma y acabó imponiéndose en una segunda mitad en la que mostró personalidad incluso en un ambiente hostil. En ese tramo decisivo apareció Espino, autor del tanto que dio los tres puntos y desató la euforia en la expedición franjirroja.

El ‘Pacha’, un referente emocional tras una semana difícil

Su actuación, sin embargo, trascendía lo puramente deportivo. El uruguayo regresaba a los terrenos de juego tras unos días de ausencia por el fallecimiento de su padre, un episodio que marcó al vestuario y reforzó la unión del grupo. Iñigo Pérez no dudó en subrayar la importancia de su figura: “El ‘Pacha’ es el ejemplo de lo que queremos ser como equipo en cuanto a pasión, corazón o energía. Es volcánico. Cuando en este grupo alguien sufre lo que le ha pasado a él debemos arroparlo”.

El técnico explicó que el equipo se ha jurado mantenerse unido en las adversidades, un valor que considera indispensable para competir en Europa y en Primera división. Su discurso conectó de inmediato con la afición, que volvió a acompañar en buen número al equipo, llenando de color y de ruido una grada visitante que sorprendió a los propios jugadores.

La victoria, tal y como expresó el navarro, fue mucho más que un resultado positivo: “La victoria es una explosión de felicidad. Era merecida por el partido y por la clasificación virtual”. El entrenador también quiso destacar la singularidad del club en este tipo de citas: “Jugar Europa y pasar de ronda con el Rayo es totalmente diferente a otro club… Aquí somos una familia y no es impostado”.

Una afición que sostiene al equipo en Europa

El desplazamiento a Polonia volvió a evidenciar el impacto emocional que está teniendo la competición en la hinchada franjirroja. “Los aficionados nos muestran pancartas con mensajes que se nos graban en el subconsciente y nos llenan de ilusión… La humildad es lo que nos ha traído hasta aquí”, afirmó Pérez, consciente de que el apoyo popular está siendo un motor clave para mantener la ilusión en la competición continental.

El técnico también quiso restar importancia a la imagen de él mismo dirigiendo el encuentro con camiseta corta pese al frío. Con humor y naturalidad, respondió: “Yo soy español, del norte, de Navarra… No he pasado frío por la emoción del partido. Me genera ardor interior y me sobra todo”.

La victoria y el liderazgo emocional del ‘Pacha’ Espino refuerzan la idea de que el Rayo está construyendo algo más profundo que una buena campaña europea. Para Iñigo Pérez, la clave está en mantener esa energía colectiva y seguir fortaleciendo la identidad que el uruguayo exhibió en Polonia: entrega, unidad y carácter.