Jagiellonia - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 5 de la Conference League

El conjunto madrileño visita al Jagiellonia en un duelo decisivo para seguir vivo en la pelea por estar en los ocho mejores de la Conference League

La quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League llega con máxima exigencia para el Rayo Vallecano, que viaja a Polonia para medirse a un Jagiellonia Białystok en un duelo directo por colarse en los ocho primeros. Separados por solo un punto, el equipo de Íñigo Pérez necesita ganar para evitar llegar a la última jornada con el agua al cuello y mantener sus opciones de acabar entre los que clasifican directamente, saltándose el temido playoff.

Un duelo decisivo para seguir en la pelea europea

El Rayo aterriza en Polonia con la obligación de sumar tres puntos tras el último tropiezo en la competición ante el Slovan Bratislava (2-1). Esta derrota frenó en seco la progesión de los de Íñigo Pérez, que venía en alza tras la meritoria remontada ante el Lech Poznan en Vallecas. El equipo madrileño suma un total de siete puntos en la clasificación, traducidos en dos victorias, un empate y una derrota, y son 12º en la clasificación.

Esto, unido a la derrota liguera del fin de semana ante el RCD Espanyol (1-0) ha dejado a los pupilos de Íñigo Pérez con la necesidad de reaccionar, y qué mejor que en el día de hoy en la Conference League para recuperar sensaciones. El técnico, como viene siendo habitual en los compromisos europeos, volverá a introducir rotaciones. El calendario es muy exigente y el técnico quiere mantener el nivel competitivo de toda la plantilla.

El Jagiellonia llega fuerte y quiere hacerse fuerte en casa

El Jagiellonia Białystok, noveno con ocho puntos, afronta el partido con la confianza de quien todavía no ha perdido en la competición. Los polacos suman dos victorias y dos empates y se han hecho fuertes en su estadio, un Municipal de Białystok que rozará los 22.400 aficionados en una cita que el club ha señalado en rojo.

La UEFA ha designado al letón Edgars Malcevs como árbitro principal, mientras que su compatriota Kristaps Ratnieks estará al frente del VAR para revisar las acciones polémicas. Un escenario exigente y un ambiente hostil que obligará al Rayo a mostrar su mejor versión si quiere regresar a Madrid con un resultado que cambie por completo su situación en la tabla.

Jagiellonia – Rayo Vallecano: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo en directo por televisión?

El partido, que se disputa hoy jueves 11 de diciembre a las 18:45, se disputará este jueves en el Estadio Municipal de Białystok, correspondiente a la jornada 5 de la fase de liga de la Conference League 2025-26. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+ Liga de Campeones 2 (M61 O116) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118).

Jagiellonia Bialystok No Iniciado - Rayo

Jagiellonia - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro europeo de este jueves entre el Jagiellonia y el Rayo Vallecano, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo y una completa cobertura con la crónica, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de todos los protagonistas.