Espanyol 1-0 Rayo Vallecano: Roberto Fernández aviva el sueño europeo

Espanyol y Rayo Vallecano se enfrentaban en un partido donde una victoria se antojaba fundamental para los intereses de ambos, el de los pericos para segur la estela de clasificarse para ir a Europa y en el caso de los rayistas, para volver a una senda de la victoria. Un único gol de Roberto Fernández desde los once metros fue el que le dio la victoria a los pericos

El Espanyol comenzó con la gran energía con la suele comenzar sus partidos en el RCD Stadium y en los primeros minutos puso en aprietos a un Rayo Vallecano que solo deseaba que pasase este mal rato inicial. La intensidad de los de Manolo González. Las estrategias, los córners y el asedio de los locales marcaron estos primeros minutos en los que no hubo mucho tanteo.

El Rayo tenía claro su guion, esperar su momento y poco a poco tuvo más presencia de balón y más llegadas incluso puso a prueba a un Dmitrovic por lo que las primeras señas del partido era la de uno con ritmo, intensidad y ocasiones, un lujo para la vista del espectador. Con el paso de los minutos, las ocasiones se fueron diluyendo como es lógico pero si que es verdad que está incertidumbre dejaba un escenario en el que cualquiera podía abrir la lata.

Una jugada de Dolan poco antes de cumplirse la primera mitad culminó con un penalti por un derribo a este por parte de Chavarría, el Espanyol daba muestras de que le salía todo y su buena primera mitad encontró sus frutos. Roberto transformó el primero o desde los once metros. En líneas generales, el equipo perico fue superior y se marchó al descanso con la ventaja mínima.

La segunda mitad comenzó con todo por decidir ya que el Rayo tampoco había mostrado una mala versión en la primera parte sin embargo, en el inicio de la segunda, el Espanyol comenzó de nuevo con decisión y dio un aviso con un remate de Cabrera a principios de esta segunda parte. Si que es cierto que la segunda mitad dio más muestras de equilibrio por parte de ambos equipos pero el los pericos por banda mostraron un verdadero peligro, sobre todo con Carlos Romero y Dolan.

Los minutos pasaban y las ocasiones brillaban por su ausencia hasta que llegó un momento en el que una falta merecedora de tarjeta como es la de Unai López culminó con una expulsión ya que vio su segunda amarilla. La cosa pintaba cada vez peor para el Rayo Vallecano. La cosa podría haber sido peor acto seguido debido a que no se señaló un penalti por segunda vez tras ser revisado por el VAR. El Rayo seguía vivo pero con el tiempo en contra y a falta de un cuarto de hora, los pericos metieron una marcha más con el objetivo de sentenciar un encuentro muy favorable.

Poco después, el Rayo se volvió a librar ya que se le anuló un gol a Kike García que definió genial ante Batalla pero este no subió al marcador. La cosa no estaba lista para sentencia ya que Dolan vio la segunda amarilla que conllevó la expulsión. Las fuerzas se igualaban en los minutos finales y a pesar del empujón final del Rayo, los tres puntos se quedaron en Cornellá consiguiendo así su tercera victoria consecutiva.