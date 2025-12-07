Alineaciones Espanyol - Rayo Vallecano: Alineación probable de Espanyol y Rayo Vallecano en la jornada 15 de LaLiga

El conjunto de Manolo González recibe al de Iñigo Pérez tras caer inesperadamente en Copa del Rey ante el Atlético Baleares, de Segunda RFEF, por lo que podría haber novedades importantes en el once de cara al duelo de esta tarde en el RCDE Stadium

El Espanyol se enfrentará en el día de hoy al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Manolo González recibe al equipo de Iñigo Pérez tras caer eliminado en Copa del Rey frente al Atlético Baleares, por lo que el técnico gallego podría introducir novedades con respecto al once del pasado miércoles. Por otra parte, el conjunto visitante en el RCDE Stadium llega con bajas significantes por lesión, como Pathé Ciss, Pedro Díaz, Méndez, Mumin y Óscar Trejo, pero recupera a Isi Palazón.

Los de Manolo González, en busca de Europa

El Espanyol vuelve al RCDE Stadium casi dos semanas después, desde la victoria contra al Sevilla el pasado 24 de noviembre. Desde entonces, los de Manolo González han conseguido vencer también al Celta de Vigo en Balaídos pero han caído sorprendentemente ante el Atlético Baleares en la Segunda Ronda de la Copa del Rey. Esto podría provocar cambios importantes en el once inicial del técnico ante el Rayo Vallecano, en el duelo de hoy de las 18:30. En este sentido, Dmitrovic sería de nuevo, como viene siendo habitual en LaLiga, el portero titular. Por delante podrían situarse El Hilali, Calero, Cabrera y Carlos Romero, formando una línea de cuatro.

Además, Dolan, Pol Lozano, Urko González, Ramón Terrats podrían ser los centrocampistas del Espanyol contra el conjunto de Iñigo Pérez, con las amenazas de Pere Milla y Roberto Fernández. Además, así alabó el técnico del Rayo Vallecano a Manolo González: Me encanta Manolo González. Tengo una relación muy buena con él. Los entrenadores que se labran una trayectoria desde abajo y no con experiencia como jugador de fútbol es muy importante y que valoro mucho más que la forma en la que llego yo. Ha pasado todos los obstáculo y está siendo capaz de lo que está consiguiendo. Me alegro mucho porque ha subido todos los escalones y no viniendo del lema de que la mayoría de entrenadores son exfutbolistas".

Iñigo Pérez, a por la victoria más de un mes después

Por otra parte, el Rayo Vallecano llega tras disputar numerosos encuentros en las últimas fechas, lo que ha lamentado Iñigo Pérez en rueda de prensa por el desgaste físico de sus jugadores: "El cúmulo de los partidos deja merma física, tenemos varios jugadores que en este último entrenamiento decidirán si están disponibles, pero no puedo garantizar todos los que estuvieron. Randy Nteka está en la última fase y puede que lo recuperemos. Mañana lo veréis en la convocatoria. No nos toca otra cosa en el fútbol de élite". No obstante, Batalla debería ser titular en la portería, con Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy y Chavarría en defensa.

Por otro lado, Iñigo Pérez podría apostar por Óscar Valentín, Unai López e Isi Palazón, además de Fran Pérez, Jorge de Frutos y Álvaro García, a expensas de últimos cambios en la convocatoria del Rayo Vallecano que pueda hacer mover fichas en diferentes posiciones.

Onces probables de Espanyol y Rayo Vallecano

Espanyol: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Dolan, Pol Lozano, Urko González, Ramón Terrats, Pere Milla y Roberto Fernández.

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Nobel Mendy, Chavarría, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Fran Pérez, Jorge de Frutos y Álvaro García.