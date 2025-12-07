Manolo González saca orgullo: "Lo del otro día es una cagada monumental, pero hay que poner la balanza"

Tras un victoria conseguida del Espanyol, su entrenador, Manolo González ha querido tener palabras para referirse a una victoria que lo aúpa a la quinta posición. El entrenador ha querido valorar de manera muy positiva esta victoria

El Espanyol ha logrado hoy tres puntos muy valiosos frente un Rayo Vallecano del que se puede decir que ha entrado en crisis después de varios partidos sin ganar, cinco en concreto. El equipo venía anímicamente tocado tras una dolorosa eliminación en Copa del Rey frente al Atlético Baleares. Sobre el triunfo este domingo frente a los de Vallecas ha querido tener palabras.

En primer lugar ha querido tener palabras sobre la victoria del equipo, la cual ha sido muy sufrida, sobre todo en los minutos finales. "Son muchas cosas. Hemos ganado a un equipo que juega Europa. Un partido difícil. Estoy muy contento, pero tengo una sensación jodida por primera vez tras ganar un partido con el Espanyol. Pienso que no vale nada si vamos a Getafe y perdemos. Esto agota. Me gustaría que nos reconocieran las cosas y no nos dejen en el suelo a la mínima. Se que no soy Fabio Capello. A él le disculparían las cosas porque tiene una trayectoria. Ganar hoy es una sensación muy bonita, pero tengo una sensación agridulce".

Manolo González, sobre las sensación agridulce

Precisamente sobre esta sensación agridulce ha querido continuar hablando afirmando lo siguiente. "Soy consciente que la cagada del otro día es grande. Yo estaba muy jodido, pero pienso que hay que gozar de la situación que tenemos: con el equipo quinto, el campo lleno, una buena situación institucional… Hay que disfrutar y no a la primera de cambio coger el látigo y darse en la espalda. Lo digo yo porque hablo yo, pero hay que gozar de una puta vez del Espanyol. Llevamos años pasándolas putas y es el momento de disfrutar. Hay que estar orgulloso de los chicos. Seremos mejores o peores, pero nos dejamos la vida por el club. La gente del Espanyol se merece disfrutar y no a la primera de cambio buscar donde no hay".

El míster ha querido continuar con la derrota en el partido de Copa pero haciendo hincapié en que la victoria de hoy compensa de cierta manera. "Lo del otro día es una cagada monumental, pero hay que poner la balanza. A partir de aquí es hacer autocrítica, levantarte y competir. Como hoy. Algunas veces no lo sacaremos adelante, pero hay que tener la sensación de que el equipo se deja la cara".

Manolo González sobre su momento en LaLiga

El Espanyol vive su mejor momento de la temporada con tres victorias consecutivas y sobre esta gran dinámica ha tenido palabras. "El equipo en liga es raro que salga como el otro día. Lo que tenía que decir lo dije en el vestuario. No lo tengo que decir en otro sitio. A mí me toca aprender a cubrirme y dar oportunidades cuando la gente se las gane".