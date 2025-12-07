Espanyol - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

Los pericos quieren aferrarse a los puestos europeos ante un Rayo Vallecano que llega necesitado de victoria tras más de cuatro jornadas sin ganar

Este domingo, Espanyol y Rayo Vallecano se miden en la decimoquinta jornada de LaLiga, en un encuentro que tendrá lugar en el RCDE Stadium.

El Espanyol de Manolo González atraviesa un gran momento. El conjunto blanquiazul ocupa la sexta posición con 24 puntos, los mismos que el Real Betis, y llega reforzado tras su victoria en la última jornada. En ese duelo, los catalanes se impusieron al Celta de Vigo en los minutos finales gracias a un gol del veterano Kike García, que volvió a aparecer cuando más lo necesitaba su equipo.

El inicio de temporada perico está sorprendiendo a muchos. En sus últimos cinco partidos de Liga, el Espanyol ha sumado tres victorias y dos derrotas, y ha mostrado una competitividad que en campañas anteriores le había costado encontrar. Además, el equipo está siendo especialmente sólido en casa: en el antiguo Cornellà-El Prat ha conseguido 16 puntos de 24 posibles, uno de los mejores registros como local de toda Primera División.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que llega con la necesidad de reencontrarse con la victoria. El conjunto franjirrojo ocupa la novena plaza con 17 puntos y viene de empatar en Vallecas ante el Valencia, su tercer empate consecutivo y su cuarto partido sin ganar. En los últimos cinco encuentros, solo ha podido sumar un triunfo.

Espanyol No Iniciado - Rayo

Lejos de su estadio, el Rayo mantiene números aceptables: ha conseguido 10 puntos en ocho salidas, mostrando versatilidad y capacidad para competir fuera del barrio madrileño. Sin embargo, tiene un reto pendiente si quiere puntuar en Cornellà: el historial entre ambos equipos favorece de forma clara al Espanyol, con 20 victorias, por 12 empates y solo 11 triunfos rayistas.

RCD Espanyol - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre el Espanyol y el Rayo Vallecano, tendrá lugar este domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas, en el RCDE Stadium.

RCD Espanyol - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga 2, sintonizable en el dial 57 y por el canal M+ LaLiga HDR 2, sintonizable en el dial 441 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 112) o LaLiga TV Bar (302).

RCD Espanyol - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Espanyol y el Rayo Vallecano, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.