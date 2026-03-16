Rayo Vallecano - Levante, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Rayo Vallecano y Levante UD se medirán en el partido que cierre la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los granotas buscan asaltar el feudo vallecano para así intentar mantener vivas las posibilidades de mantener la categoría. Los pupilos de Iñigo Pérez buscarán seguir invictos por sexto partido consecutivo en el campeonato nacional de liga

¡Muy buenas tardes! El Estadio Municipal de Vallecas acoge el último duelo de la jornada 28 de LaLiga EA Sports entre Rayo Vallecano y Levante UD, con dos realidades diferentes en la presente competición. El conjunto local llega tras rescatar un punto en el Sánchez-Pizjuán y cinco jornadas sin conocer la derrota. Los de Iñigo Pérez buscan asentarse en la zona tranquila de la clasificación para no pasar apuros en un tramo muy ilusionante para los rayistas con la Conference League. Por otra parte, el Levante de Luis Castro llega como decimonoveno al duelo y con la necesidad de sumar tres puntos para acercarse a la salvación. Las jornadas se acaban y los granotas tienen que ganar partidos para conseguir el objetivo. Llegan tras una victoria ante el Deportivo Alavés y un doloroso empate ante el Girona la pasada jornada en el Ciutat de València. ¡Arrancamos!

Alineaciones Rayo - Levante: Alineación posible de Rayo Vallecano y Levante en el partido de la jornada 28 de LaLiga

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Iñigo Pérez y Luis Castro, os dejamos toda la información previa al choque y los podibles onces de ambos equipos. Alineaciones Rayo - Levante: Alineación posible de Rayo Vallecano y Levante en el partido de la jornada 28 de LaLiga

Desde la temporada 21/22 no se enfrentan en el Estadio Municipal de Vallecas. En aquella ocasión los granotas golearon por 2 goles a 4 a los locales. Sin embargo el balance en primera división es favorable para los rayistas. Once victorias, seis empates y seis derrotas para el cuadro entrenado por Iñigo Pérez.

Rayo Vallecano - Levante UD: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

Aquí tenéis toda la información de como ver el partido en directo por TV y online. El encuentro arrancará a las 21:00h

Luis Castro apunta las amenazas del Rayo Vallecano: "En una o dos ocasiones te pueden hacer mucho daño"

"En el último partido no teníamos a Pablo, ni a Carlos ni a Ugo y yo no he visto al equipo con la necesidad de ninguno de ellos", comentó el técnico portugués en la previa del duelo al ser preguntado por la cantidad de bajas con las que llega el conjunto granota.

Está es la convocatoria del equipo de Luis Castro. Jugadores importantes como Carlos Álvarez, Pablo Martínez o De la Fuente se quedan fuera por lesión o sanción en el caso de este último.

"Hay que entender el partido como hay que entenderlo. Mañana debemos estar despiertos desde el inicio porque veo otro Levante y veo que están ilusionados. Será un partido muy peligroso", respondió el técnico del Rayo Vallecano al ser preguntado por su rival en la rueda de prensa Previa al encuentro de esta noche ante el Rayo Vallecano.

El club de Vallecas no ha hecho pública su convocatoria. No obstante Iñigo Pérez no podrá contar con Diego Méndez única baja del Rayo Vallecano. Por otro lado hay hasta siete jugadores apercibidos en el cuadro madrileño. Si Batalla, Mendy, Lejeune, Gumbau, Pathé Ciss, Unia López o Pep Chavarría ven la cartulina amarilla se perderán la próxima jornada ante el FC Barcelona en el Camp Nou.

Así llega el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano afronta esta noche un nuevo compromiso liguero en el Estadio de Vallecas con el objetivo de seguir alejándose de la zona baja de la clasificación. El conjunto madrileño llega al choque en una dinámica positiva de resultados que ha reforzado la confianza del grupo y que le ha permitido tomar algo de aire respecto a los puestos de descenso.

El equipo dirigido por Íñigo Pérez ha mostrado en las últimas semanas una notable mejoría, encadenando varios partidos sin conocer la derrota y firmando buenas actuaciones tanto en casa como fuera Vallecas. Especialmente importante ha sido el rendimiento en su feudo, donde el Rayo ha convertido su estadio en un escenario complicado para los rivales y donde ha logrado mantenerse invicto en la mayoría de sus últimos compromisos.

En su último partido en casa, el conjunto madrileño firmó una victoria. Jugadores como Jorge de Frutos o Álvaro García han sido determinantes en el apartado ofensivo, aportando goles y profundidad a un equipo que busca mantener la intensidad en la presión y la verticalidad en ataque como señas de identidad.

Además, el vestuario rayista es consciente de que el duelo ante el Levante UD representa una oportunidad importante para consolidar su posición en la zona media de la tabla. Con varios rivales directos apretando por detrás, sumar los tres puntos en casa permitiría al equipo madrileño afrontar con mayor tranquilidad las próximas jornadas del campeonato.

Así llega el Levante

Por otro lado, el Levante UD llega a Vallecas con la necesidad urgente de sumar puntos para seguir luchando por la permanencia. El conjunto granota ocupa actualmente la zona baja de la clasificación y cada jornada se ha convertido en una final en su lucha por mantenerse en la máxima categoría de cara a la próxima temporada.

A pesar de la complicada situación clasificatoria, el equipo valenciano ha mostrado señales de reacción en las últimas semanas. Algunas buenas actuaciones recientes han devuelto cierta confianza a un grupo que intenta agarrarse a cualquier resultado positivo para seguir creyendo en la salvación. En ataque, nombres como Carlos Espí han destacado en las últimas jornadas con goles importantes que han dado vida al equipo.

Sin embargo, el técnico Luís Castro tendrá que afrontar el encuentro con varias ausencias sensibles en su plantilla. Las sanciones y algunos problemas físicos han obligado al entrenador a reorganizar su equipo para intentar competir en un escenario complicado como Vallecas.

Con ambos equipos jugándose objetivos importantes, la tranquilidad clasificatoria para el Rayo y la permanencia para el Levante, el encuentro promete ser un duelo intenso y disputado. Vallecas será testigo de un choque en el que cada detalle puede resultar decisivo.