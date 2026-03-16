Rayo Vallecano 1-1 Levante: Pathé Ciss consigue un punto sobre la bocina

El centrocampista senegalés, que entró en el 76', logró el gol del empate en el último minuto, logrando un punto 'in extremis' para los de Iñigo Pérez. Carlos Espí fue el anotador en el equipo de Luis Castro, que volvió a ver puerta por tercer partido consecutivo

Rayo Vallecano y Levante se vieron las caras en el dia de hoy, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Para ello, Iñigo Pérez volvió a apostar por Alemao en el once titular, que viene de hacer un doblete en el choque de Conference League ante el Samsunspor. Por otro lado, Luis Castro dejó a Etta Eyong en el banquillo, optando en su lugar por la figura de Carlos Espí, como jugador más adelantado. De esta manera, ambos conjuntos llegaban con necesidades reales de lograr los tres puntos, sobre todo los granotas, que se encuentran en puestos de descenso.

Carlos Espí derriba la puerta de Batalla con un cabezazo

El Rayo Vallecano comenzó mandando en la posesión de balón, buscando desde el comienzo la portería de Ryan. En este sentido. Pedro Díaz tuvo una de las ocasiones más claras de la primera parte, tras un pase de Jorge de Frutos, pero que no pudo finalizar con claridad el delantero del conjunto de Iñigo Pérez. Además, la mala noticia para el equipo franjirrojo fue la tarjeta amarilla que vio Nobel Mendy en el minuto 19, que le hará perderse el importante choque del próximo domingo frente al Barcelona en el Spotify Camp Nou. Por otro lado, el Levante tuvo varias oportunidades para derribar la puerta de Batalla. Una de las más claras fue de Carlos Espí en el 30', a pase de un Víctor García que llegó solo al área visitante y dejó el pase atrás al joven futbolista, que no remató con eficacia. Además, una de lasa acciones más destacadas la protagonizó Kareem Tunde, que cayó en el area del equipo franjirrojo tras una acción con Óscar Valentín, pero Soto Grado no señaló nada.

De esta manera, Carlos Espí iba a terminar derribando la puerta de Batalla en la primera parte: Iker Losada pone un centro al punto de penalti y el delantero del Levante, que está en un especial momento de cara al gol, cabeceó el balón llevando el mismo al fondo de la portería del Rayo Vallecano. Con ello, el joven futbolista de 20 años firma su quinto tanto en esta Liga EA Sports. Tras ello, Toljan tuvo una oportunidad clarísima para hacer el segundo, pero despejó la defensa del equipo de Iñigo Pérez. Pocos minutos después, Soto Grado iba a indicar el camino a vestuarios con ventaja momentánea para los de Luis Castro. La vuelta a los terrenos de juego tuvo como novedad dos cambios en el equipo local, con las salidas de Fran Pérez y Gumbau y entrada de Ilias Akhomach y Álvaro García.

Pathé Ciss desata la locura en Vallecas

Nobel Mendy fue expulsado en el minuto 53. El defensa del Rayo Vallecano, inexplicablemente, estira el brazo para intentar cortar la trayectoria del balón, que se dirigía hacia Iván Romero, y vio la segunda tarjeta amarilla, dejando a los de Iñigo Pérez con uno menos casi toda la segunda parte. Tras ello, ambos equipos fueron gastando sus correspondientes ventanas y sustituciones, entrando poco a poco en un momento del partido dónde se fue notando el desgaste físico. Por otro lado, Etta Eyong, que volvió a ser suplente en el día de hoy, entró en el minuto 84 por Carlos Espí, el autor del 1-0 en la primera parte, con el objetivo de ampliar la ventaja en el marcador. Sin embargo, Pathé Ciss, que entró en el 76', desató la locura en Vallecas aprovechando un balón en el área para hacer el empate final. en el último minuto del partido

De esta manera, los de Luis Castro se terminaron llevando un punto que deja al Levante en la decimo novena posición de LaLiga EA Sports con 23 puntos, a tres de la salvación, que lo marca el Alavés con 28. Tras el choque en Vallecas, el equipo granota recibirá al Oviedo en el Ciutat de Valencia en un nuevo encuentro que se antoja decisivo por la pelea por la permanencia en Primera División. Por otro lado, el Rayo Vallecano, que se coloca en la decimo tercera posición con 32 puntos, visitará al Barcelona en el Spotify Camp Nou, en un choque que tendrá que afrontar Iñigo Pérez sin Nobel Mendy al ser expulsado en el día de hoy.

Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu (Ciss, m.76), Lejeune, Mendy, ‘Pacha’ Espino; Fran Pérez (Álvaro García, m.46), Óscar Valentín, (Isi, m.64) Pedro Díaz, Gumbau (Akhomach, m.46); Alemao (Ratiu, m.64) 64y Jorge de Frutos.

1 - Levante: Ryan; Toljan, Matías Moreno, Matturro, Manu Sánchez; Rey, Iker Losada (Arriaga, m.74), Víctor García (Morales, m.74), Iván Romero, (Raghouber,m.74), Tunde (Paco Cortés, m.55), y Espí (Etta Eyong, m.84).

Goles: 0-1: Espí, m.41. 1-1: Ciss, min.94.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano). Amonestó con tarjeta amarilla a Mendy (m.19) y Jorge de Frutos (m.40) del Rayo y a Tunde (m.30), Toljan (m.58) y Paco Cortés (m.66) del Levante. Expulsó por doble amarilla a Mendy (m.53).

Incidencias: partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Vallecas. Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio en memoria de Josefa Pérez, abuela del jugador rayista Isi Palazón.