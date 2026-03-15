Luis Castro apunta las amenazas del Rayo Vallecano: "En una o dos ocasiones te pueden hacer mucho daño"

El entrenador del Levante, en la previa del choque frente a los de Iñigo Pérez, ha analizado las fortalezas de los mismos y las novedades que presentar para visitar Vallecas en el día de mañana (21:00 horas)

El Levante visita mañana al Rayo Vallecano, en el encuentro que cerrará la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Los de Luis Castro llegan tras lograr una victoria y un empate y con la obligación de seguir consiguiendo puntos que le puedan alejar de la zona del descenso. En este sentido, el técnico del conjunto granota ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque frente a los de Iñigo Pérez. Por su parte, el portugués ha confirmado la disponibilidad de jugadores como Ugo Raghouber y Paco Cortés.

Luis Castro confirma las novedades en la convocatoria para visitar Vallecas

En este sentido, Luis Castro ha hablado del estado de Ugo Raghouber: "El vendaje es el mismo que jugó el último partido. No está al 100% pero está listo para jugar. Tiene alguna molestia pero es un jugador que puede jugar". Sobre Paco Cortés, el técnico del Levante ha apuntado que: "No tiene nada. Ha sentido una molestia en un pase pero está todo normal. Cuando tengo bajas yo no pienso en ellas. Yo solo pienso en los jugadores que están listos. En el último partido no teníamos a Pablo, ni a Carlos ni a Ugo y yo no he visto al equipo con la necesidad de ninguno de ellos, aunque está claro que es mejor tenerlos a todos. El equipo está respondiendo bien y está haciendo buenas cosas. Todos los entrenadores del mundo quieren tenerlos a todos. No puedo mirar por ahí y no me gusta quedarme con las cosas malas"

Por otro lado, Luis Castro fue preguntado por el partido de Conference League que disputó el Rayo Vallecano el pasado jueves: "Yo no miro esas cosas del adversario. Yo miro mucho más de lo que podemos hacer. Cuando juegas competiciones europeas estás mentalmente más fuerte pero hay cosas que pueden ser mejores y peores cuando juegas Europa pero yo pienso que van a ser el mismo equipo. Es un conjunto muy bueno, por eso están jugando Europa. Cuando juegas fuera contra ellos es un equipo muy particular, que hace duelos y segundos balones y dan mucha guerra en el partido y tienen juegadores que tienen calidad que pueden decir bien. Es uno de los partidos que si dan un milímetro te pueden hacer daño".

Luis Castro valora la pelea por la permanencia en Primera División

Además, Luis Castro analizó las fortalezas del Rayo Vallecano: "Es un equipo que si le das un milímetro te hacen daño. Tienen la capacidad de que te atacan muy rápido y por eso hay que estar concentrados siempre. Hay veces que parece que no te están haciendo daño y en una o dos ocasiones te pueden hacer mucho daño".

Luis Castro también fue preguntado por el estado de otros equipos como el Mallorca: "Voy a jugar contra el Rayo. Si pensamos en otros equipos estaríamos mucho más abajo. Cuando yo vine, uno de los equipos estaban abajo era el Girona y ahora está muy lejos y hay que equipos que estaban más arriba y ahora están muy cerca. Si me haces la pregunta a dos jornadas para el final, si que te diría quiero que pierdan o que pase esto pero a once partidos para el final pueden pasar muchas cosas. Yo me quiero concentrar en el Rayo".