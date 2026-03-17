Iñigo Pérez: "La primera parte es decepcionante, debemos hacer hoy una reflexión importante y yo el primero"

El entrenador del Rayo Vallecano, que logró un punto por el gol 'in extremis' de Pathé Ciss, valoró en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, el empate frente al Levante de Luis Castro en Vallecas

El Rayo Vallecano pudo lograr un punto en la visita del Levante en Vallecas. Pathé Ciss desató la euforia con el gol en el último minuto, aprovechando un balón que se quedaba en la portería de Ryan. Tras ello, Iñigo Pérez compareció ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para valorar el reparto de puntos del día de hoy contra el conjunto de Luis Castro, que empezó mandando en el marcador gracias al gol en la primera parte de Carlos Espí, uno de los jugadores más en forma del conjunto granota.

Iñigo Pérez hace balance del empate contra el Levante

De esta manera, Iñigo Pérez ha explicado su sensaciones tras el empate frente al Rayo Vallecano: "Somos un grupo que cuando todo cae, se desmorona y parece que no tiene solución, que nos pasó con asuntos extradeportivos hace un mes y medio. Es cuando, de repente, puedes sentirte súper orgulloso de cómo responden, de cómo compiten, de cómo juegan, todo. En el momento en el que parece que consigues una estabilidad futbolística, todos son halagos, todo es baño y masaje, pasa la primera parte de hoy, que realmente, desde que soy entrenador del Rayo Vallecano, he encontrado pocas primeras partes, pocos momentos tan preocupantes como el de hoy. Realmente, la primera parte, dado el momento de la temporada en el que estamos, dado el momento que atravesamos tan positivo, que nosotros afrontemos de este modo el partido me preocupa mucho. Después, cuando parece que todo se cae, se desmorona y que ya no hay vuelta atrás, con uno menos, por debajo en el marcador, no habiendo estado finos, encuentro la tranquilidad".

Iñigo Pérez y el mensaje al vestuario

Por último, Iñigo Pérez fue preguntado por el mensaje que trasladó al vestuario del Rayo Vallecano: "Las conversaciones del vestuario las mantengo siempre en privado, pero mi sensación no es de felicidad por encontrar el gol. Lo digo sinceramente, estaría igual si hubiésemos perdido porque encuentro una problemática a atajar, que es la primera parte. Sí, luego cuando todo el mundo dice en casa: no, sí, pero empate, ya, pero no nos va a servir si nosotros solo nos quedamos en que al final Pathé Ciss ha hecho un gol. Debemos ir a la primera parte, entender por qué ha sucedido, hay diferentes señales que pasan durante la semana que pueden servirnos de aprendizaje para que no se repita. El mensaje es este: en el momento en el que pierdes la humildad, en el momento en el que te crees mejor de lo que eres, suceden este tipo de cosas, sin desmerecer la primera parte de Levante, que a nivel futbolístico me ha gustado mucho".