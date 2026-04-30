Trashorras se rinde ante Iñigo Pérez y se ofrece al Rayo Vallecano en Estadio Deportivo: “Si me llaman ya estaría de camino”

El que fuese jugador rayista durante siete temporadas recuerda con nostalgia su paso por el club madrileño. En una entrevista con este medio, el ahora entrenador elogia al actual técnico franjirrojo y admite que sería un sueño tener una oportunidad como la suya

Tras dos campañas y media al frente del Rayo Vallecano, todo apunta a que Iñigo Pérez hará las maletas una vez que acabe el presente curso para poner rumbo al Villarreal, donde se convertirá en el sustituto de Marcelino García Toral.

El Rayo Vallecano se resiste al adiós de Iñigo Pérez

Aunque el presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, ha admitido que está haciendo todo lo posible para frenar ese adiós, se da por hecho que el preparador navarro tiene un acuerdo verbal con la entidad castellonense¡, por lo que en Vallecas deberán ponerse manos a la obra para buscar un nuevo técnico.

Su gran trabajo en el banquillo rayista ha sido elogiado por Roberto Trashorras en una entrevista con ESTADIO Deportivo. El que fuese jugador del Rayo Vallecano durante siete temporadas y ahora entrenador se rinde ante Iñigo Pérez y de paso admite que le encantaría vivir una nueva etapa en un club que sin duda le marcó, después de defender su camiseta en 219 partidos.

Los primeros pasos de Trashorras como entrenador

- Después de haber iniciado tu carrera como entrenador en la cantera del Lugo y dirigir al primer en la 23/24, ¿qué proyectos tienes en mente?

- Empecé a entrenar hace cinco o seis años. Entrené primero a los juveniles, luego al filial del Lugo en Segunda RFEF y acabé entrenando al Lugo en Primera RFEF. Mi idea es seguir entrenando, lo que pasa es que vamos a esperar que llegue algo que sea bueno para mí. Al final tampoco tengo tanta necesidad o tanta prisa por querer entrenar. Sí que quiero, lógicamente, pero no es una cosa que necesite hacer en cualquier sitio. Voy a tomármelo con calma. Sigo comentando partidos en la radio ya desde hace mucho tiempo, en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, y estoy en un proyecto como el Barça Legends, que vamos a jugar por todos los países del mundo, matando el gusanillo de seguir ligado al fútbol. Pero siempre con la idea de aceptar alguna propuesta que sea interesante.

- ¿Cómo ves al Rayo Vallecano? ¿Crees que estar en semifinales de la Conference League y a la vez pelear por la permanencia en LaLiga le puede pesar?

- Sí, le puede y le está pesando. Hemos visto equipos que muchas veces entran en Europa y lo pasan mal en LaLiga, el caso del Girona, por ejemplo. Yo creo que en esto Iñigo Pérez ha mandado un mensaje muy claro, que lo más importante es LaLiga. Con la Real Sociedad lograron empatar en el último momento y antes fueron capaces de ganar la Espanyol. Con ello sigue manteniendo un poco la distancia con el descenso, pero necesita sumar en LaLiga. Lógicamente no es fácil evadirse de una cita tan histórica como la que tienen ante el Estrasburgo, que son unas semifinales de Conference League. Es algo que no suele pasar en un club como el Rayo Vallecano, pero tienen que intentar evadirse para ganar más puntos y salvarse.

- Su gran trabajo en el Rayo Vallecano ha colocado a Iñigo Pérez en el escaparate. ¿Cómo ves su posible marcha?

- Es normal, además el trabajo de Iñigo es muy bueno, es un entrenador muy coherente, que muy pocas veces se mete en polémicas. Siempre intenta lanzar un mensaje muy honesto, eso es fundamental, y ahí están los resultados. También por la forma que tiene de tener a todo el mundo chufado. Tiene una muy buena plantilla, muy compensada, y está haciendo un muy buen trabajo.

Nunca cerrará las puertas al Rayo Vallecano

- Si se marcha al Villarreal, como parece, ahí queda un banquillo muy apetecible, ¿no?

- Claro, pero lo que pasa es que me tienen que llamar. Lógicamente si me llaman ahí, pues estaría ya por la A-6 de camino para Madrid. Estuve siete años allí, fui capitán, y estuvimos cinco o seis años en Primera, que además creo que hicimos muy buen fútbol, bastante llamativo por la forma que teníamos de hacerlo ante cualquier equipo. Fueron años muy buenos.