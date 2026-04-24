Martín Presa vende cara la llegada de Iñigo Pérez al Villarreal: "Queremos que sea nuestro 'Cholo' Simeone"

El presidente del Rayo Vallecano mete presión a su técnico al afirmar abiertamente que está intentando todo lo que está en su mano para que continúe en Vallecas cuando se da por hecho que tiene un acuerdo verbal con el club groguet

El Villarreal tiene ya muy encarrilada la planificación para la próxima temporada y todo apunta a que el elegido y apalabrado para el banquillo es Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano. Pese a que todavía no hay movimientos oficiales, su nombre no ha dejado de ganar fuerza semana tras semana y nadie duda de que es el gran favorito para relevar a Marcelino García Toral. Sin embargo, su fichaje no será ni mucho menos un paseo para Fernando Roig. Desde Vallecas han decidido oponer resistencia.

La operación, que llevaría tiempo gestándose en un discreto segundo plano, puede parecer encaminada, pero en las últimas horas ha encontrado un nuevo elemento de distorsión lógica en el presidente rayista, que ha decidido ejercer presión pública para intentar retener a su todavía entrenador.

Presa irrumpe en escena: "La intención es que continúe"

Raúl Martín Presa ha querido dejar bien claro que en Vallecas quieren que Iñigo Pérez continúe e incluso ha elevado el tono para intentar frenar cualquier intento de salida. "El Rayo ha transmitido a Iñigo, desde hace muchos meses, que la intención es continuar y hacer un gran proyecto. Hemos congeniado. Apostamos por él cuando no había entrenado y ojalá siga", ha comentado durante la presentación del X Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque 'Villa de Alalpardo', un acto público en el ha querido lanzar este claro mensaje que se interpreta como toda una declaración de intenciones.

Presa incluso ha ido un paso más allá al definir el rol que le gustaría que tuviera el técnico en el futuro del Rayo. "Estamos muy metidos en la competición. Entiendo que la prensa tiene que dar noticias y que algunas pueden desestabilizar, pero nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar. La intención es que siga. Me gustaría que fuera el 'Cholo' del Rayo. Hemos apostado por él y eso queremos. Vamos a intentarlo", avanzó.

La potente comparación lanzada por el presidente rayista habla a las claras de la importancia de Iñigo Pérez como pieza estratégica en su proyecto. No en vano, Simeone está finalizando su 14ª temporada en el banquillo del Atlético de Madrid...

En La Cerámica ni se inmutan

No obstante, su llegada al Villarreal parece solo cuestión de tiempo, aunque este movimiento por parte del Rayo introduce un nuevo escenario. El club madrileño no solo quiere renovarle, sino que lo expresa abiertamente y sin matices, tratando de convencerle para que lidere su proyecto a largo plazo.

Mientras tanto, en el Villarreal se mantiene la calma. La hoja de ruta está marcada pero no hay prisas por hacer oficial ningún movimiento, por lo que no se dan ni tan siquiera por aludidos con estas declaraciones.

Acuerdo verbal entre Iñigo Pérez y el Villarreal

Desde hace semanas se da prácticamente por hecho que el técnico pamplonés tiene un preacuerdo verbal con el Villarreal por dos temporadas. Su incorporación es un movimiento que encaja con la filosofía del club amarillo a la hora de apostar por este tipo de perfil joven, con proyección y personalidad. Sin embargo, la situación todavía dista bastante de estar cerrada. Iñigo Pérez no ha renovado con el Rayo y, mientras su actual contrato sigue en vigor, el Rayo ha decidido mover ficha.

En cualquier caso, no se esperan novedades hasta que no se oficialice el adiós de Marcelino y el Rayo siga jugándose la temporada. El equipo madrileño está luchando todavía por la permanencia en Liga y, al mismo tiempo, sueña con hacer historia en Europa tras alcanzar las semifinales de la Conference League, lo que ha llevado al propio entrenador a evitar cualquier tipo de distracción.

De hecho, Iñigo Pérez ha sido cortante cada vez que se le ha preguntado por su futuro, mostrando incluso cierto enfado por la aparición constante de rumores en los medios de comunicación. "No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo", comentó en una de sus últimas comparecencias ante los medios.

Pese a ese discurso, la realidad es que su nombre está en el mercado y el Villarreal lleva tiempo muy atento a sus pasos. En el club castellonense gusta su perfil, su propuesta futbolística y su capacidad para gestionar grupos, algo que ha demostrado en Vallecas en un contexto exigente. Además, su situación contractual (sin renovación firmada) le convierte en una oportunidad de mercado más que interesante.