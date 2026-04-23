Angeliño zanja de un plumazo los rumores que le vinculan con el Betis: "Falso"

Pese a su ostracismo en la capital italiana por culpa de lesiones y enfermedades, el gallego no tiene previsto buscar una salida en verano o, en tal caso, no en dirección a la Isla de La Cartuja

El rumor, por lo visto sin fundamento, había resurgido en un medio español y se replicó en los diferentes portales italianos. El prestigioso 'Il Messagero', incluso, especulaba con una petición de Angeliño Esmoris a la Roma para que lo deje salir este verano rumbo al Real Betis, que ya se planteó su incorporación a principios de 2024, como avanzó ESTADIO Deportivo, junto con otros nombres como el ahora ovetense Javi López, aunque no hubo acuerdo entonces para sacarlo del Galatasaray, lo que sí conseguiría el RB Leipzig. Desde entoncs, nada de nada por este carrilero zurdo de 29 años que llegó hace dos veranos al club 'giallorosso', con el que tiene contrato hasta 2028.

El propio zaguero coruñés desmentía a través de su perfil oficial en la red 'X' que las informaciones tengan una base real: "Fake! (Falso!)". Nada más que hablar, por tanto, al respecto, pues pocas veces el protagonista se pronuncia con esa rotundidad. Y eso que su bajísima participación en la 25/26 podía hacer pensar en un cambio de aires, ya que, entre pequeñas lesiones y una bronquitis mal curada, lleva casi todo el curso en blanco, sumando apenas 426 minutos, repartidos en siete partidos de la Serie A y dos de la Europa League, casi siempre saliendo desde el banquillo en las postrimerías.

Un trotamundos del fútbol: diez clubes distintos en poco más de una década

Canterano del Deportivo de La Coruña, el de Coristanco es todo un trotamundos del fútbol. Formado en las Escolas Luiz Calvo Sanz entre 2001 y 2007, se marcharía en 2013 desde Abegondo a la cantera del Manchester City, donde tardó seis años en pisar el primer equipo, con cesiones al New York City, el Girona FC, el RCD Mallorca, el NAC Breda y el PSV Eindhoven, que lo fichó por 5,5 millones de euros y lo devolvió a los 'sky blues', que lo reclutaron por 4,5, por 12 millones. Después, préstamo remunerado al RB Leipzig, compra en propiedad por parte del club de la extinta RDA y aventuras en Hoffenheim, Galatasaray y, por último, la AS Roma, que pagó 5,4 millones por el zurdo.

Una reconstrucción total del lateral izquierdo, pero con otro perfil en la búsqueda

Es cierto que ha perdido opciones de llevarse ese segundo cupo extra de Champions League tras las eliminaciones de Real Madrid y FC Barcelona en la UCL, más las de Real Betis y RC Celta en la UEL, pero sigue teniendo, en su pugna con Alemania, dos balas para semifinales y final de los tres grandes torneos continentales: Atlético de Madrid y Rayo Vallecano. De que los dos representantes capitalinos ganen más y lleguen más lejos que Bayern de Múnich y Friburgo dependerá, a la postre, que el quinto de LaLiga acompañe a los cuatro primeros a la competición más prestigiosa o a la segunda.

Un factor que, sin duda, condicionará la apuesta que haga el cuadro verdiblanco en su próxima planificación, pues los ingresos serían muy diferentes. Con todo, está decidido que habrá una reconstrucción, seguramente completa, del lateral zurdo, pues acaba contrato Ricardo Rodríguez y no renovará, mientras que, aunque tiene dos años más firmados, se buscará acomodo a Junior Firpo, que, entre lesiones y otros factores, no ha respondido a las expectativas. Se busca un jugador joven y revalorizable, más seguramente otro más hecho y mayor de edad, aunque siempre más joven que el encartado y descartado Angeliño Esmoris. Sonaron Souffian El Karouani (25) y Flávio Nazinho (22), pero la competencia los ha encarecido mucho.