Nazinho, preferencia de Fajardo para el carril zurdo, acelera con consecuencias para el Betis

El repunte espectacular del luso en la recta final de la temporada alimenta el interés del Betis, pero también le perjudica por multiplicar la competencia y evitar una circunstancia que habría abaratado su precio

Nazinho se encuentra entre las preferencias de Manu Fajardo para reforzar el carril zurdo después de que el verano pasado se truncara su fichaje a última hora por la negativa de Ricardo Rodríguez a abandonar Heliópolis.

El Betis había alcanzado un acuerdo con el futbolista de 22 años y con el Círculo de Brujas por alrededor de seis millones de euros con bonus incluidos, pero finalmente se quedó en el club belga y también en la agenda de la dirección deportiva heliopolitana.

No en vano, lo siguen considerando para reforzar un carril zurdo que sufrirá una nueva remodelación en verano tras no cuajar el regreso de Junior y ante la salida garantizada, ahora sí, de Ricardo, que termina contrato.

Nazinho crece en la recta final del curso y 'salva' a su equipo

Y es que cuando restan poco más de dos meses para que abra al mercado, el joven carrilero portugués llama con fuerza a las puertas de los verdiblancos al elevar más si cabe su nivel en la recta final de la temporada en la Jupiler League.

Durante la mayor parte del curso, dio la razón a Fajardo con tres goles y tres asistencias que provocaron la subida de su valor de mercado, según Transfermarkt, hasta los cinco millones de euros, si bien sus prestaciones han ido más allá en el 'play offs' por salvar la categoría después de que el Círculo Brujas terminara la temporada regular el cuarto por la cola.

De esa forma, el de Almada está siendo clave en esta fase para alejar del abismo a su equipo, lo que, por otro parte, repercute negativamente a Betis tanto en cuanto el descenso habría abaratado su precio de salida.

Cuatro asistencias en tres partidos que elevan su caché

Así, Nazinho ha servido esta tarde dos nuevas asistencias en la victoria contra el Dender por 1-4 en los goles de Kondo y Ngoura para dar continuidad a una racha espectacular desde que arrancó la pelea por la salvación del conjunto brujense. De hecho, en los tres partidos disputados hasta ahora, con un saldo de dos victorias y un empate, el luso ya suma cuatro pases de gol, uno en los dos primeros choques y dos este domingo.

En total, ya suma tres goles y ocho asistencias este curso en un total de 28 partidos, lo que sube su caché y lo sitúa más si cabe en el panorama internacional, en el que equipos como el Mónaco ya ha movido ficha metiendo presión al Betis. A día de hoy, al futbolista le sigue seduciendo la opción bética, pero no lo esperará eternamente ante las numerosas llamadas que está recibiendo.

Obviamente, Fajardo maneja más opciones para el carril y ya han trascendido nombres como el brasileño Kaiki, del Cruzeiro, o Angeliño, de la Roma, además del seguimiento revelado por ESTADIO a la joven perla del Bayer Múnich Julien Yanda, de 18 años y al que se le considera el nuevo Alphonso Davies.