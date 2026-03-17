Presión para el Betis por las negociaciones abiertas con Nazinho

Preferencia para el carril zurdo en verano, la competencia por el carrilero portugués crece ráidamente con la aparición de un nuevo pretendiente que ya ha iniciado conversaciones para su fichaje, lo que condiciona la hoja de tura bética

El Betis ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y, como reconoció recientemente Manu Fajardo, ya se han definido las posiciones que se reforzarán como prioridad, a sabiendas de la necesidad de moverse con rapidez para posicionarse y tomar ventaja con los principales objetivos.

Y es que en Heliópolis conocen de sobra la importancia de adelantarse a otros equipos en las conversaciones ante la competencia existente por los nombres que gustan, habitualmente muy cotizados por el nivel alcanzado por la entidad de La Palmera.

Nazinho, ente las prioridades bética para el carril izquierdo

No en vano, el 'plan A' verdiblanco para el carril izquierdo, posición que se potenciará con total seguridad en la próxima ventana ante la salida de Ricardo Rodríguez, se enfrenta al hándicap de que el interés por Nazinho, carrilero portugués de 22 años, no deja de crecer con la aparición de nuevos pretendientes.

De ese modo, después de que semanas atrás trascendiera los movimientos del Stuttgart, al que no le cuadraron las cantidades exigidas por el Círculo de Brujas, ahora ha irrumpido con fuerza el nombre de un nuevo candidato que ya habría activado la maquinaria para su fichaje.

En este sentido, el periodista Mateo Moretto ha asegurado en las últimas horas que el Mónaco lo tiene en su lista de preferencias para el próximo verano de cara reforzar la banda zurda y que el interés ya ha cristalizado en contactos.

El Monaco mueve ficha para su incorporación

De hecho, dicha información apunta que las primeras conversaciones han resultado positivas y han sentado las bases para profundizar en su incorporación, lo que provoca ciertas prisas en el seno verdiblanco si no quiere quedar rezagado en la carrera por sus servicios más allá de que en verano alcanzara un acuerdo con todas las partes para su fichaje, frustrado por la no salida de Ricardo Rodríguez.

El futbolista ve con buenos ojos la opción bética, pero no quiere que le ocurra lo del periodo estival y explora otras vías para contar con alternativas ahora que se encuentra en la cresta de la ola.

Cabe recordar que su rendimiento este curso en el equipo belga, donde lo juega prácticamente todo, y suma tres goles y cuatro asistencias, ha propiciado un aumento de su valor de mercado en la última revisión de Transfermarkt. Así, ha pasado de cuatro a cinco millones de euros, el pico más alto de su prometedora carrera en el fútbol europeo.

El Betis lo tiene en agenda y es obvio que estos movimientos podrían condicionar su hoja de ruta para reforzar una posición que es una absoluta prioridad junto a la delantera.