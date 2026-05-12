Puntos, uno por uno, del Betis ante el Elche: La Cartuja es de Champions; Fornals es Mundial

El golazo del castellonense da matemáticamente la quinta plaza a un equipo que se relajó tras el tempranero tanto del Cucho Hernández y que se fue al descanso con una bronca de su gente y con un buen susto: el 1-2 anulado a los visitantes

De no ser por el golazo de Pablo Fornals, teniendo en cuenta que el RC Celta había perdido en Balaídos ante el Levante UD, en el Real Betis habría sido una semana de cuchillos afilados en la parte verdiblanca de la ciudad antes de visitar al FC Barcelona. Esa rosquita a la escuadra del internacional español sirvió para vencer a un combativo Elche CF, que castigó con el 1-1 la racanería de un equipo local que salió a marcar y se relajó tras encontrarlo demasiado rápido por medio de un buen remate del Cucho Hernández tras pase de Fornals.

El Betis, 21 años después, es de Champions. El talento de Fornals -y sus lágrimas de emoción tras el pitido final- merecen un premio Mundial. Y qué decir de Manuel Pellegrini, que suma y sigue: Copa del Rey, seis años seguidos en Europa, primera final continental, récord histórico en la Europa League y ahora, la segunda clasificación para la Champions en la historia del club tras 21 años soñando con este día.

Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Elche, en la jornada 35 de LaLiga

Amrabat, Lo Celso y Junior eran las principales novedades de un once con lo puesto atrás y con mucha mordiente arriba

Álvaro Valles: 5

En una primera mitad en la tocó más balones con el pie que con la mano, se vio sorprendido por la parábola perfecta que le salió a Héctor Fort en un centro-chut que dio en Junior antes de dirigirse a la escuadra. No tuvo mucho más trabajo, pero siempre demostró estar en un altísimo nivel de concentración.

Héctor Bellerín: 6

Homenajeado en la previa del encuentro por traspasar la barrera de los 100 partidos como verdiblanco y con el brazalete de capitán, el catalán cuajó una solvente actuación en la que fue muy selectivo en sus subidas y mantuvo controlada su espalda en todo momento. Muy vivo en balones sueltos.

Diego Llorente: 5

Partido completo del central madrileño, que llegó tocado al encuentro por culpa de una pequeña contractura sufrida el sábado ante la Real Sociedad. Aseado con la pelota, se mostró muy seguro en casi todo momento, aunque cometió un despiste que pudo costar caro en un balón que se tragó al filo del descanso y que acabó en el 1-2 anulado al Elche por una rigurosa mano de André Silva en el intento de despeje del '3' verdiblanco. Además, vio amarilla y no estará ante el FC Barcelona.

Valentín Gómez: 6

Empezó como central, algo más anclado que Diego Llorente pero muy valiente a la hora de ir al choque. Acabó en el puesto en el que más ha participado en esta primera temporada en el Betis, en el lateral zurdo, después de la entrada de Natan por Junior. Incluso se le vio más cómodo en la banda que en el eje.

Junior Firpo: 5

Quitando los dos partidos con su selección a finales de marzo, cuando volvió a lesionarse, el hispano-dominicano no jugaba desde hace casi dos meses (el 15 de marzo contra el Celta). Empezó ordenado, metido y participativo; pero se le hizo larga la primera parte. Tuvo la mala suerte de desviar el 1-1 y se llevó un caño de Diangana. Echó el resto en el primer cuarto de hora de la segunda mitad.

Sofyan Amrabat: 7

Titular tras salir desde el banquillo en Anoeta y firmar unos minutos muy cuestionables, se mostró muchísimo más acertado en la resta y, aunque en la suma cometió algunos errores que el Elche intentó aprovechar, su excelencia en la corrección hicieron que su figura fuese sobresaliendo con el paso de los minutos. Especialmente, tras el 2-1 y abrigado con la entrada de Sergi Altimira.

Pablo Fornals: 10

De los dos volantes que Pellegrini colocó de manera escalonada junto a Amrabat, el '8' era quien más ayudaba en defensa, aunque en principio presionaba en primera línea junto al Cucho. Con balón, el que retrocedía para salir jugando era Gio, mientras el castellonense se descolgaba para lanzar a los de arriba, como en la transición del 1-0. Volvió a frotar la lámpara en el 69':

Justo el día que se filtra que está en la prelista de Luis de la Fuente, el castellonense vuelve a salir con la asistencia del 1-0 para el Cucho y el golazo del 2-1, una rosquita perfecta cerca de la escuadra tras acomodarse con un toquecito previo un balón recogido de un despeje de la defensa del Elche. Ocho goles y ocho asistencias para Pablo Fornals en esta 25/26. Jugador importantísimo en ese billete de Champions que el Betis tiene a medio sellar

Antony dos Santos: 6

Muy poco hasta el descanso, apenas dos disparos desde fuera del área que no tuvieron puntería y, eso sí, un esfuerzo defensivo que La Cartuja le reconoció con aplausos. No obstante, siempre consigue ser importante. Esta vez forzó la roja directa de Petrot justo en la reanudación, por una dura entrada -con los tacos extendidos y directa al gemelo-, frenando una contra del '7'.

Giovani Lo Celso: 5

Muy poco del argentino, participativo y preciso en la entrega pero con una evidente falta de ritmo que le impide mostrar su indudable talento con continuidad. Se fue apagando con el paso de los minutos y fue el primer cambio de Pellegrini, para dejar su sitio a Isco, otro que quiere estar y que aún no le da.

Ez Abde: 5

El extremo marroquí firmó otro partido muy discreto en el que apenas se dejó ver y en el que sus intervenciones fueron tan intermitentes como intrascendentes. En su mejor aporte, Dituro sacó una mano espectacular para negarle el que habría sido el tercer tanto local. Se marchó en el último cuarto de hora, sustituido por Riquelme.

Cucho Hernández: 7

En una transición rápida en campo abierto que inicia Fornals, el colombiano puso el 1-0 en el 8', finalizando en la media luna del área, tras dividir a los defensores con sus posibles líneas de pase a los extremos para luego definir con un disparo raso y ajustado con el interior de su bota derecha. Fue su decimoquinto tanto este curso y pudo llegar otro más en el tiempo añadido, pero se dio demasiado largo el autopase para regatear a Dituro y remató muy forzado. Era otro de los apercibidos que vio amarilla y tampoco estará ante el Barça, ya sin nada en juego.

El entrenador del Real Betis y los suplentes que salieron desde el banquillo

Manuel Pellegrini: 10

Salió con lo único que tenía en defensa y con toda la pólvora en un once con cinco jugadores de claro corte ofensivo. Su equipo salió animado, marcó en su primera llegada y luego puso a dormir la pelota, cabreando a su público y siendo castigado con el 1-1 en un rebote aislado. Si no llega a ser por el golazo de Fornals habría sido otra semana de debate; pero ahí de nuevo Pellegrini, monopolizando los libros de historia del Betis.

Isco Alarcón: 6

Más cómodo en los minutos finales, cuando el juego iba de esconder la pelota y dejar pasar los minutos, que en su salida aún con 1-1 en el marcador. En ataque sólo dejó un disparo al lateral de la red. No está bien, pero es una delicia ver cada balón que toca.

Natan de Souza: 7

Puro pundonor del '4'. Se echó al suelo para taponar un disparo de Villar tras una serie de rebotes en el área del Betis tras salir en el 66 por Junior forzando ante las molestias que no le han dejado entrenarse antes de este partido. Cometió una falta peligrosa pero se hizo gigantesco en la defensa de centros laterales y puso el carácter que el equipo necesitaba atrás.

Rodrigo Riquelme: 5

Una carrera en solitario ante Víctor Chust y mucho trabajo de equilibrio, como punto de apoyo en el juego de posesión del final.

Sergi Altimira: 6

Tras ser protagonista en la previa por su reunión con el RB Leipzig, hay que decir que el otro día se le echó de menos cuando se marchó en Anoeta y hoy se notó cuando salió. Aportó serenidad, ideas claras, músculo y equilibrio para terminar de sellar el viaje a la Champions.