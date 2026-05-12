El análisis táctico del Betis - Elche: Un acordeón preñado de oportunismo

Los heliopolitanos golpearon antes, supieron sufrir y aprovecharon la clarísima expulsión de Pétrot para cocinar una sentencia no exenta de incertidumbre por lo corto de marcador y la necesidad de un rival que asustó en momentos puntuales, pero que pudo salir también goleado

No se consigue un objetivo tan goloso como la Champions League sin sufrimiento, aunque al Real Betis le han sobrado dos jornadas para amarrar la quinta plaza, pues el triunfo del Levante UD en Vigo impide al RC Celta ya darle caza, quedándose a siete puntos cuando sólo quedan seis en disputa. Tampoco los que vienen por detrás llegarán ya a esos mágicos 57 puntos, que permitirán que el equipo verdiblanco vaya en chanclas al Camp Nou y reciba igual a los granotas. La actitud será fundamental en esas dos entregas que restan, aunque hombres como Diego Llorente y 'Cucho' Hernández no estarán ante el Barça por acumulación, volviendo (eso sí, apercibido) Aitor Ruibal.

Ante los ilicitanos hubo un ejercicio de abnegación. Como una suerte de acordeón, se pudo ver un equipo largo o corto según el momento y la necesidad. Un anfitrión responsable, que lo pasó mal a ratos, pero que pudo golear en la recta final si el 'Cucho' Hernández o Ez Abde, el propio Isco Alarcón por qué no, llegan a estar más atinados. Se habría acabado un sufrimiento que, en realidad, no se transformó en ocasiones claras ni en intervenciones de Álvaro Valles en un segundo tiempo donde los heliopolitanos supieron atemperar el balón y el ritmo para bajar las pulsaciones y acelerarlo coyunturalmente para meter al rival en su área con 1-1.

Fornals y Lo Celso, juntos pero no revueltos

Como en las grandes ocasiones en casa, Manuel Pellegrini apostó de salida por un doble pivote mixto en el que Sofyan Amrabat era el único efectivo puramente defensivo (lo de posicional, con todo el campo que abarca, parece inapropiado) y Pablo Fornals, aún en las quinielas de Luis de la Fuente, se situaba en paralelo con él, aunque con total libertad para subir y bajar. Mucha responsabilidad generadora para el castellonense, redescubierto este curso como mediocentro, y galones tras el descanso en Anoeta para Giovani Lo Celso en la media punta, un argentino que se está jugando también su presencia en el Mundial y que debe dar un paso al frente lo poco que queda de curso.

El Elche percute por fuera y encuentra los espacios

Con el 1-0, como tantas otras veces, incluso, con una ventaja mayor, el Real Betis reculó innecesariamente y permitió al Elche CF ganar muchos duelos, sobre todo a la espalda de los laterales, lo que propició varios centros laterales peligrosos, uno de ellos convertido muy a su pesar por Junior Firpo en el empate, así como otros de Grady Diangana y André Silva que rondaron la remontada. De hecho, con mayor clarividencia de Gonzalo Villar, Aleix Febas y Marc Aguado por dentro, los de Eder Sarabia marcarían el 1-2 en el alargue del primer tiempo, aunque el tanto quedó anulado por una mano del luso.

La roja a Pétrot genera espacios y despabila a los anfitriones

Nada más volver de vestuarios, Antony Matheus dos Santos forzaba la roja directa de Léo Pétrot, punto de inflexión evidente en el partido. Aparecieron los espacios y, poco a poco, el cansancio en los visitantes, iniciando los verdiblancos un asedio con templanza pero con mucha verticalidad. Después de varios intentos, un zapatazo desde la frontal de Pablo Fornals ponía el segundo en el electrónico y daba alas a una escuadra que pudo sentenciar por medio de Ez Abde e Isco Alarcón, a los mandos enseguida en sustitución de Giovani Lo Celso. Además, Manuel Pellegrini cerró la banda izquierda metiendo a Natan de Souza y reubicando ahí a Valentín Gómez.

Alguna duda, repliegue contenido y contras letales

Con el 2-1 en el electrónica, el Elche CF se había quedado sin fuerzas, optando por una elaboración más rápida de lo que está acostumbrado y permitiendo al Real Betis replegarse, aunque no de manera descarada ni exagerada. Los verdiblancos, con Isco Alarcón y Rodrigo Alarcón llamados a no perder el balón y/o alejarlo de campo propio, más Sergi Altimira cortocircuitando el juego de los este martes rojiazules, dejaba pasar el tiempo sin olvidarse del contragolpe. En un par de ellos, más el robo del costasoleño que mandó él mismo a las nubes, pudo estar la tranquilidad, que llegaría con el pitido final de Díaz de Mera Escuderos.