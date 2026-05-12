Manu Fajardo esboza la Champions y regatea con Sergi Altimira: "No sabemos nada del RB Leipzig"

El director deportivo del Betis pone en valor el logro de estar seis años en Europa, aunque apela a una máxima concentración en estas "tres finales" para amarrar la quinta plaza en LaLiga y echa balones fuera cuando es preguntado por el viaje del club alemán para tantear al mediocentro catalán

El Real Betis está muy cerca de poder coronar la temporada con la segunda clasificación de su historia para la UEFA Champions League y eso ha hecho que en el beticismo haya pasado casi desapercibido un hecho histórico de plena magnitud en su centenaria existencia: clasificación matemática para competición continental por sexto año consecutivo (Europa League, mínimo asegurado). Nunca estuvo más de dos años seguidos en Europa (sólo repitió una vez) y con Manuel Pellegrini lleva seis de seis, algo que ha puesto en relieve el director deportivo verdiblanco, Manu Fajardo.

El chileno defendía con vehemencia la planificación del aljarafeño, pidiendo revisar esas críticas teniendo en cuenta los datos objetivos que él mismo enumeró en la rueda de prensa previa al Betis - Elche y Fajardo ha dado reciprocidad a su gesto en los minutos previos al inicio del encuentro, cuando ha atendido a las cámaras de DAZN para repasar lo conseguido y lo que aún queda por lograr "en estas tres finales". Por la tangente, alegando plena concentración en el partido, ha escapado el director deportivo cuando ha sido preguntado por la reunión en Sevilla entre Sergi Altimira y dirigentes del RB Leipzig.

Sexta clasificación consecutiva del Real Betis para Europa y buscando la Champions

"Bueno, la verdad que (esa sexta clasificación, ya matemática) es motivo de satisfacción, motivo de orgullo. Al final, es el resultado del trabajo que llevan a cabo muchísimas personas en el día a día, defendiendo a la entidad del Real Betis: jugadores, staff técnico, desde el primero hasta el último de todos los trabajadores que tienen la gran suerte de representar a esta entidad... Y para mí, que soy un eslabón más de esa cadena, pues la verdad es que lo acojo con muchísima satisfacción.

"Manu, enhorabuena por otra temporada impresionante", le decía Jesús Capitán 'Capi', exfutbolista verdiblanco y entrenador del Betis C (suma cuatro ascensos seguidos) que además suele trabajar como comentarista para DAZN. El camero le preguntó a su jefe por esa cercanía para sellar el billete de Champions: "Bueno, la verdad es que creo que sí sería un premio merecido".

"Creo que sería el premio al trabajo que se lleva realizando, como decía anteriormente, la entidad de forma sobresaliente durante las anteriores temporadas y en esta. Principalmente, creo que sería un premio para nuestra afición. Al final, no hay logro más importante que poder darle felicidad a todos los aficionados, que es para lo que trabajamos en el día a día", ha añadido Manu Fajardo.

Sobre el posible fichaje de Sergi Altimira por el RB Leipzig, Fajardo 'pasa palabra'

"Estaba esperando esa pregunta ¿eh?", bromeaba Fajardo antes de responder de manera esquiva. "No, no, entiendo que haces bien en preguntar, porque es tu trabajo. No, no tenemos noticias oficiales del Leipzig, tampoco creo honestamente y educadamente que sea el momento ahora de hablar de ello. El partido es los más importante, lo tenemos aquí, es la primera de las tres finales y están todos los sentidos puestos en el partido frente al Elche", ha finalizado.