Betis - Elche: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 36 de la LaLiga EA Sports

El conjunto verdiblanco buscará una victoria para dejar prácticamente sellada la quinta plaza y con ello el ansiado billete para la Champions. Enfrente, los franjiverdes necesitan sumar para alejarse de los puestos de descenso

El Real Betis ya se impuso esta campaña al Elche en La Cartuja en la Copa del Rey. IMAGO

El Real Betis ya tiene asegurado matemáticamente su billete para la Europa League, pero ahora busca ir a por el premio gordo: la Champions. Con cinco puntos de ventaja sobre el sexto en la tabla, el Celta de Vigo, y nueve por disputarse, los verdiblancos tienen en su mano dar este martes un paso casi definitivo ante el Elche para amarrar la quina posición de LaLiga. Incluso podría ser matemático si el conjunto celeste pierde ante el Levante en Balaidos, en un choque que comenzará una hora antes de que el balón eche a rodar en La Cartuja.

Es mucho lo que hay en juego por tanto, por más que el Sevilla FC haya remitido una carta a LaLiga para poner la lupa sobre el encuentro, ante el temor de una 'relajación' de su eterno rival que le pudiera perjudicar en la lucha por el descenso, pues los ilicitanos son un rival directo.

Así llega el Real Betis

Manuel Pellegrini ya dejó claro no presta atención a esa circunstancia y su homólogo franjiverde, Eder Sarabia, mostró también su sorpresa. Centrado, por tanto, en sacar tres puntos importantísimos, el 'Ingeniero' podrá contar con los tres jugadores que tenía tocados: Diego Llorente, Ricardo Rodríguez y Natan. Los dos últimos no están al cien por cien, pero el central brasileño arriesgará, siendo avisado el canterano Carlos de Roa por si el suizo se cae finalmente de la lista.

Por lo demás, son bajas seguras los lesionados Marc Bartra y Ángel Ortiz y el sancionado Aitor Ruibal, que fue expulsado ante la Real Sociedad por doble amarilla. Además, tampoco estará Pablo Barcía, que sigue centrado en su misión de ayudar al Betis Deportivo a lograr la permanencia en Primera RFEF.

Así llega el Elche

Por su parte, el Elche acude a La Cartuja en una situación bastante comprometida, pues su derrota ante el Celta de Vigo y el empate de la última jornada en casa ante el Alavés le han dejado con solo dos puntos sobre el descenso, que marca precisamente el conjunto vitoriano. Pese a ello, su entrenador, Eder Sarabia, confía en la salvación y en hacer un buen partido ante su ex equipo.

Para ello, el técnico vasco cuenta con las bajas de Yago Santiago y Adam Boayar, manteniendo hasta última hora la duda de Rafa Mir, que llega entre algodones por una elongación en los isquiotibiales. Un triunfo ante el cuadro bético les permitiría dejar bastante encarrilada la permanencia antes de recibir al Getafe y cerrar LaLiga ante un rival directo como el Girona

Betis No Iniciado - Elche

¿Dónde ver por TV el Real Betis - Elche de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Real Betis y Elche este martes 12 de mayo dará comienzo a las 20:00 horas en el Estadio de La Cartuja y se podrá ver en directo por DAZN LaLiga (Movistar Plus+ 55; Orange 113) y en la aplicación de DAZN, así como por el canal LaLiga TV M2, de la plataforma Movistar Plus+ y LaLiga TV Bar en los establecimientos. El encuentro corresponde a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Real Betis - Elche de LaLiga EA Sports?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club verdiblanco y de la entidad ilicitana habrá información actualizada al instante de este encuentro.