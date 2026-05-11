Pellegrini saca su lado más sincero, claro y reivindicativo: "Llevo 12 años en España y en los 12 fui a Europa"

El veterano técnico celebra mantener su pleno, seis de seis, con el Real Betis y analiza los motivos por los que la Europa League parece saber a poco ante la ilusión de la Champions. En este sentido, reflexiona sobre los errores ante la Real Sociedad antes de recibir a un Elche CF al que elogia

La rueda de prensa ofrecida este lunes por Manuel Pellegrini ha dado para mucho, para mucho más de las tres piezas en las que este periódico ha intentado plasmar todo lo que el chileno ha compartido en una interesante rueda de prensa con muchas cuestiones a tratar y todas ellas abordadas de una manera muy sincera, muy clara -incluso aportando datos concretos- y también muy reivindicativa.

La crítica, que está y es necesaria, aunque no cuando llega en exceso, que es lo que aprecia hoy día sin poner excusas a los malos resultados; la cercanía con la Champions League, que ya estaría en el bolsillo en caso de haber matado un partido que ganaba 0-2; la planificación, la de esta temporada y la de la siguiente; especialmente si el Real Betis juega máxima competición continental. Para ello, ha recalcado, es necesario aparcar todo anterior y centrarse en el partido de este martes contra el Elche CF, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Seis de seis: sigue el pleno de Pellegrini, que reclama valor para la Europa League

"Lo más importante es ser consciente de lo que uno ha logrado. Dentro de ese logro hay momentos mejores y peores, pero lo importante es que el resumen final sea esta situación. A lo mejor, hace seis años no se imaginaba nadie estar seis años jugando en Europa. Que jugar Europa League en este momento no sea suficientemente aceptable, sino que tiene que ser la Champions League, da todavía mayor mérito a lo que hemos hecho; porque el crecimiento del club sigue buscando seguir mejorando".

"Siento mucho orgullo de estar por sexta vez en competición europea. También desde el punto de vista mío personal, llevo en España 12 años y en los 12 años he tenido la fortuna de poder clasificar a Europa siempre. Así que en eso, por supuesto, también es un reconocimiento personal a un trabajo que uno intenta realizar mejor, mejor o peor. Creo que hay que saber valorar que el Betis esté en Europa, ver cuál es el camino para el futuro e intentar seguir creciendo. En la medida que uno va estando más arriba, el margen de crecimiento también es menor y está relacionado con muchos aspectos, sobre todo con el económico".

Los cambios ante la Real Sociedad y un 0-2 desaprovechado para amarrar la Champions

"Dejamos escapar un 0-2 otra vez y por supuesto que nos duele. Puedo sacar la cuenta yo también de cuántos partidos hemos ido perdiendo 2-0 y lo hemos dado vuelta 3-2. Hay distintas circunstancias en cada uno de los partidos y no hay una explicación tan fácil. Si uno hace los cambios y no gana, entonces los cambian los otros. Nadie dice con esos otros se hubiera ganado".

"Uno tiene responsabilidad, por supuesto, dentro de los resultados. Pero al final no me siento yo ni responsable cuando hemos dado vuelta al 0-2 en contra para ganar, ni responsable cuando el equipo, por circunstancias, estamos ganando 2-0 y empatamos contra un rival que es el campeón de la Copa del Rey y que ganó al Barcelona. Lo analizo todo internamente".

El polémico penalti de Aitor Ruibal contra la Real Sociedad

"A ver, en cuanto al tema arbitral no soy una persona de basar lo que pasó en el partido dentro de un error a los árbitros es muy difícil mucho menos cuando ese error le convirtió en un empate. Un empate que ha sido muy criticado, pero no me voy a basar en el árbitro para decir que si no hubiera sido por ese penal... Fue criterio de él. Yo lo que creo que hay que revisar es la relación árbitro-VAR".

"A mi entender, el VAR puede corregir al árbitro ocho veces y no es que el árbitro sea malo, es que es muy difícil ser árbitro. A esos criterios cuesta mucho que el equipo que está siendo perjudicado les vaya a encontrar razón, pero ni los árbitros ni los lesionados son una manera de refugiarse del resultado. Todos tenemos que mejorar: árbitros, técnicos, jugadores... Y más en un país tan resultadista como España".

Pellegrini está convencido del ambientazo en La Cartuja para este martes

"Yo creo que más llamamiento no se le puede hacer. La gente del Betis no necesita llamamientos porque está absolutamente siempre, en el estadio de La Cartuja y afuera de casa. El Betis debe ser de los equipos que más gente lleva cuando juega de visita, así que si hay algo que el equipo no puede echar de menos es justamente la opción de tener un estadio repleto con una hinchada que nos ha apoyado siempre en todos y cada uno de los partidos".

El Elche CF visita al Betis jugándose la vida

"Todos los partidos de LaLiga española son difíciles y hay que hacer un muy buen partido si uno quiere ganar y puntuar. En segundo lugar, los equipos que están metidos en posiciones inconfortables, a pocas fechas de terminar la Liga, son mucho más difíciles de vencer, porque se juegan la vida para mantener la categoría. Además, el Elche es un equipo que tiene buenos jugadores".

"Por supuesto hay un exceso de motivación cuando estás peleando por un descenso o por una Champions League y esa motivación tiene que ser exactamente igual para los dos equipos, así que yo veo al equipo muy consciente de tener la intención de salir del primer minuto para intentar superar a un rival que también tiene un fútbol con balón, que tenemos que saber controlar. Veo al equipo con el convencimiento de buscar esos tres puntos desde el primer minuto y ojalá que tengamos los rendimientos individuales y colectivos que nos permitan hacerlo".