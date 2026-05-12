Celta de Vigo - Levante: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de la Liga EA Sports

Balaídos acoge el duelo entre un cuadro celtiña metido en la pelea europea frente a los granotas que necesitan el triunfo para seguir soñando con la permanencia

El Celta de Vigo y el Levante abren este martes la jornada intersemanal, la 36 de LALIGA, con el encuentro que se disputa en el estadio de Balaídos. Mientras que para los locales los puntos son necesarios en su pelea por alcanzar nuevamente Europa, para los visitantes lo son para eludir el descenso a Segunda División.

Los de Claudio Giráldez, tras su importante triunfo del sábado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, quieren amarrar Europa una temporada más. El Celta es sexto a 4 puntos del Real Betis, que es quinto y marcar la frontera con los puestos de Champions League. Por detrás, Getafe y Athletic están a 6 de los gallegos.

El Levante, por su parte, acude al feudo gallego después de vencer a Osasuna el pasado viernes. Oxígeno para seguir soñando con la permanencia, aunque la realidad es que penúltimo clasificado en la tabla. Así que no le queda otra que intentar ganar si quiere continuar aspirando a mantenerse.

¿Dónde ver por TV el partido Celta de Vigo-Levante de la jornada 36 de LALIGA?

El encuentro que mide al Celta de Vigo y al Levante se disputa este martes 12 en el estadio de Balaídos a partir de las 19:00 horas y se podrá ver en la plataforma de Movistar+.

¿Cómo seguir online el partido Celta de Vigo-Levante de LALIGA?

Podrá seguir en directo este duelo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, donde se dará un detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo también completará la información con la crónica y las principales voces de los protagonistas a la conclusión del choque. Del mismo modo en las redes sociales de este medio de comunicación se dará actualizada información al instante de este partido de la jornada 36 de LALIGA que se celebra en Balaídos.

Posibles onces del Celta de Vigo-Levante, partido de la jornada 36 de LALIGA:

Claudio Giráldez no podrá contar con los lesionados ya conocidos de Carl Starfelt, Miguel Román y Matías Vecino. Recupera a Javi Rueda, quien cumplió sanción contra el Atlético de Madrid. El técnico gallego podría introducir novedades para refrescar al equipo y las principales incógnitas aparecen en el frente de ataque.

Los levantinistas cuenta con las bajas de los lesionados Carlos Álvarez, Iván Romero y Alejandro Primo, además de la duda de Unai Elgezabal. Luis Castro podría introducir alguna variante ante los tres partidos en una semana, aunque las necesidades no invitan a pensar a que sean demasiados los cambios.

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Jutglá y Hugo Álvarez.

Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Víctor García, Brugui y Carlos Espí.