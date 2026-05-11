El Real Oviedo consuma el primer descenso en LaLiga: los carbayones vuelven a Segunda un año después

El empate del Girona ante el Rayo Vallecano certifica la caída matemática del conjunto asturiano, que regresa a LaLiga Hypermotion tras una temporada marcada por los cambios de entrenador

El Real Oviedo ya es equipo de Segunda división. El empate del Girona en Vallecas ante el Rayo Vallecano hizo matemático el descenso del conjunto asturiano, que no pudo ganar al Getafe el pasado domingo en el Carlos Tartiere.

El club carbayón solo ha durado una temporada en Primera tras regresar el pasado verano después de 24 años de ausencia. A falta de tres jornadas, el Oviedo queda a diez puntos de la permanencia con solo nueve por disputarse.

El Real Oviedo consuma su descenso tras el empate del Girona en Vallecas

El Real Oviedo llegó al lunes con una mínima esperanza. El empate ante el Getafe le había dejado prácticamente sentenciado, pero todavía dependía de que el Girona no puntuase frente al Rayo Vallecano para seguir con vida matemática.

Durante varios minutos, esa posibilidad existió. Un gol de Alemão, exjugador del Oviedo, adelantó al Rayo en el minuto 86 y mantenía con respiración artificial al conjunto asturiano. Pero Cristhian Stuani empató en el 90 y ese tanto cambió el destino de dos clubes.

Para el Girona, el punto fue insuficiente en su propia pelea por la permanencia, aunque le permite seguir dos por encima del descenso. Para el Oviedo, en cambio, fue definitivo: el regreso a LaLiga Hypermotion quedaba confirmado.

El Oviedo no pudo sostenerse en Primera tras 24 años de espera

El descenso duele especialmente por el contexto. El Real Oviedo había vuelto a Primera División después de 24 años, con una remontada épica en el ‘playoff’ ante el Mirandés y una ilusión enorme alrededor del Carlos Tartiere.

Sin embargo, la temporada nunca terminó de arrancar. El equipo vivió casi siempre instalado en la zona baja, condenado por su falta de gol, su fragilidad competitiva y una sensación constante de ir a remolque.

Los números explican el desenlace. El Oviedo cierra la jornada 35 con 29 puntos, solo seis victorias y el peor balance goleador de la categoría. Ha marcado 26 goles y acumula un diferencial de menos 28, una losa demasiado grande para competir la permanencia.

Tres entrenadores y demasiada inestabilidad en el Real Oviedo

Uno de los grandes problemas del curso fue la inestabilidad del banquillo. El Oviedo empezó la temporada con Veljko Paunović, el técnico del ascenso, pero solo tuvo ocho jornadas de margen pese a que el equipo no estaba hundido en la clasificación.

La apuesta posterior por Luis Carrión tampoco logró cambiar el rumbo. Su regreso no fue recibido de forma unánime por la afición y el equipo siguió sin encontrar una identidad competitiva clara.

La última bala fue Guillermo Almada, que llegó desde un Real Valladolid situado en la zona media de Segunda. Con él, las sensaciones mejoraron en algunos tramos, pero no lo suficiente para transformar el juego en puntos.

El Real Oviedo baja con tres partidos todavía por disputar

El calendario final será extraño para el conjunto carbayón. Visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu ya sin nada en juego y después todavía se medirá a rivales como Deportivo Alavés y Mallorca, que sí pueden estar inmersos en la pelea por la salvación.

Esa circunstancia puede tener peso en la zona baja. El Oviedo jugará liberado de presión clasificatoria, pero también golpeado por una caída que deja al vestuario sin el gran objetivo de la temporada.

El regreso a Primera duró solo un año. El sueño terminó demasiado pronto para una afición que esperó 24 temporadas para volver a la élite y que ahora tendrá que reconstruir otra vez desde Segunda.